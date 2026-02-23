Das neue Resident Evil Requiem gibt's schon vor Release günstiger!

Die Protagonistin Grace Ashcroft verfolgt eine mysteriöse Serie an Morden, es führt sie nach Raccoon City.

Wenn man von den Remakes absieht, ist es 14 Jahre her, dass uns Resident Evil nach Raccoon City verschlägt. Die mysteriöse Stadt im mittleren Westen der USA verheißt nichts Gutes, deshalb zieht es auch jeden Fan von Resident Evil zum neunten Serienteil, der endlich am 27. Februar erscheint! Die PlayStation-5-Version von Resident Evil Requiem gibt es aber schon jetzt günstiger abzustauben!

Resident Evil 9: Das »Re« in Requiem steht für Rückkehr

REsident Evil (abgekürzt RE) REquiem: Das steht alles für REturn, denn es geht nicht nur wieder zurück nach Raccoon City, sondern ein alter Liebling kehrt als spielbarer Charakter zurück! Neben Grace Ashcroft gesellt sich unser liebster Horror-Veteran Leon S. Kennedy zu den Protagonisten. Diesen konnten wir zuletzt im eher mittelmäßigen Resident Evil 6 von 2012 spielen, aber am liebsten erinnern wir uns an seine Hauptrolle im legendären Resident Evil 4.

Raccoon City und Umbrella Corp. – Resident Evil kehrt in Requiem zu seinen Wurzeln zurück.

Eine Serie an Morden bringt FBI-Analytikerin Grace und Agent Leon S. Kennedy zufällig zurück in die fiktive Stadt, in der alles begann. Wem der Name Ashcroft was sagt, ist vermutlich ein eingefleischter Fan von Resident Evil, denn die Mutter von Grace, die Reporterin Alyssa Ashcroft, konnte man schon in den Spin-Offs RE: Outbreak & RE: Outbreak – File #2 auf der PlayStation 2 spielen. Ein ziemlicher deep cut also.

Schon jetzt günstiger für PlayStation 5!

Diesen Freitag ist es endlich so weit! Ganze fünf Jahre ist es her, seit wir uns im letzten Serienteil RE8: Village durch Rumänien schlagen durften. Die Erwartungen sind besonders nach dem sehr gut bewerteten Remake zu RE4 hoch, aber einige Vögelchen haben mir gezwitschert, dass das Spiel wirklich gut sein soll!

Düster, trüb und bedrückend: In Resident Evil Requiem lauern viele Gefahren – könnt ihr sie überstehen?

Wer den neuesten Serienteil nicht verpassen will – und eine PlayStation 5 besitzt – kann sich über ein starkes Angebot bei MediaMarkt freuen, denn hier könnt ihr euch die Standard-Version von Resident Evil Requiem ganze 10€ günstiger holen – und das schon vor Release!

Wer kein Problem hat, was draufzuzahlen, kann sich auch die Deluxe-Edition mit schickem Steelbook holen. Dazu gibt es neben Waffen-Skins und Kostümen (z.B. Grace im Lady Dimitrescu-Cosplay) auch einen Bildschirmfilter. Talismane, ein Audio-Paket und zusätzliche Akten.

Wer eine Nintendo Switch 2 besitzt und die letzten zwei Spiele der Hauptreihe verpasst hat, kann sich über das Switch-2-exklusive Resident Evil Generation-Pack freuen, welches neben Requiem auch die zwei vorherigen Serienteile beinhaltet – RE8: Village & RE7: Biohazard, beide jeweils in der Gold-Edition!