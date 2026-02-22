Bildschöner PS5-Shooter im Angebot: Dieses Spiel bringt eine geliebte, 2002 gestartete Reihe zurück!

Dieses große PS5-Actionspiel aus 2025 schickt euch über 100 Jahre in die Vergangenheit.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen bildhübschen Third-Person-Shooter für PS5 aus einer namhaften, schon im Jahr 2002 gestarteten Reihe günstig im Angebot schnappen. Für das im letzten August erschienene Actionspiel zahlt ihr schon jetzt nur noch 25,36€. Da Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals macht, könnte sich das allerdings schon bald wieder ändern. Hier geht's direkt zum Angebot:

Bildhübsche Reise in die Vergangenheit: Das bietet das PS5-Actionspiel aus 2025!

Die bildhübschen, sizilianischen Landschaften durchquert ihr oft mit dem Wagen, manchmal seid ihr allerdings auch zu Pferd unterwegs.

Es geht hier um Mafia: The Old Country, den vierten Teil der berühmten Open-World-Reihe, der einiges anders macht als die Vorgänger: Diesmal reisen wir noch weiter in die Vergangenheit als je zuvor, nämlich ins frühe 20. Jahrhundert, und befinden uns dabei erstmals nicht irgendwo in den USA, sondern auf Sizilien und damit direkt an den Ursprüngen der italienischen Mafia.

Außerdem versucht das neue Mafia gar nicht mehr, ein typisches Open-World-Spiel zu sein. Zwar gibt es noch immer weite, offene Landschaften, die mit ihrer Mischung aus schroffen Felsen, grünen Hügeln, uralten Bauwerken und idyllischen Dörfern übrigens wunderschön aussehen. Zumeist durchqueren wir diese prachtvolle Welt aber nur schnell zu Pferd oder mit frühen Autos, während wir auf dem Weg zur nächsten Mission sind oder uns rasante Verfolgungsjagden liefern.

Ums freie Erkunden der Welt geht es hingegen weniger, stattdessen bietet Mafia: The Old Country ein kompaktes, aber dafür euch temporeiches und stark auf die Story fokussiertes Erlebnis. Protagonist ist dabei Enzo, der in die Armut hineingeboren wurde und als Kind Zwangsarbeit leisten musste. Da er also nichts zu verlieren hat, sucht er als Erwachsener nach einem besseren Leben in der organisierten Kriminalität.

Spielerisch handelt es sich in erster Linie um einen Third-Person-Shooter mit den erwähnten Rennspiel-Elementen, gelegentlich müsst ihr auch mal schleichen. Beim Kern-Gameplay bleibt Mafia: The Old Country somit recht nah an den Vorgängern. Obwohl das Reisen durch die Spielwelt nicht so wichtig ist, macht es außerdem noch immer Spaß, die atmosphärischen Missions-Schauplätze zu erforschen. Trotz aller Änderungen sollten Mafia-Fans dem neuesten Teil deshalb eine Chance geben, spätestens jetzt zum Angebotspreis.