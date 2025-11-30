Der beste Kindle ist am Black Friday zum Tiefstpreis zu haben – Amazon reduziert die eigenen E-Reader enorm

Die Amazon Black Week läuft auf Hochtouren und das merkt man besonders bei den hauseigenen E-Reader, denn jetzt bekommt ihr viele Kindle-Modelle zum günstigsten Preis des Jahres!

GamePro Deals , Elias Mohr
30.11.2025 | 15:04 Uhr


Egal, welchen Kindle ihr wollt, in der Black Week sind sie alle bei Amazon zum Tiefstpreis zu haben. Egal, welchen Kindle ihr wollt, in der Black Week sind sie alle bei Amazon zum Tiefstpreis zu haben.

Es gehört inzwischen fast zum guten Ton, dass Amazon zu großen Rabattaktionen ein paar sagenhafte Angebote auf ihre eigenen Geräte an den Start bringt. Das ist auch in der diesjährigen Black Week der Fall, in der alle Kindle-Modelle jetzt sagenhaft günstig sind. Es gibt keine bessere Gelegenheit mehr, sich dieses Jahr noch einen E-Reader zu besorgen.

Holt euch hier den in meinen Augen besten Kindle

Alle Kindle-Modelle reduziert: Spart jetzt bares Geld

Dass der Amazon Kindle reduziert ist, kommt relativ häufig vor, es ist aber selten, dass wirklich sämtliche Modelle gleichzeitig unter den Preis-Hammer geraten. Das war nicht mal am Amazon Prime Day der Fall. Doch vor der Black Week greift Amazon nun in die Vollen. Alle Modelle sind reduziert, zum Teil sogar so stark, dass sie auf Tiefstpreis-Niveau liegen.

Das Top-Modell, der Kindle Paperwhite, war bisher nur wenige Male so günstig wie jetzt. Das Top-Modell, der Kindle Paperwhite, war bisher nur wenige Male so günstig wie jetzt.

Es ist also völlig egal, ob ihr nur einen kleinen, kompakten E-Reader für das Lesen von E-Books sucht, ein Modell mit Farben haben wollt, oder nach einem E-Reader sucht, den ihr auch als digitales Notizbuch nutzen könnt. Ihr bekommt alles bei Amazon im Angebot, selbst die Kindle Kids-Modelle sind heruntergesetzt.

Noch mehr Black-Week-Angebote bei Amazon

Amazon bietet jetzt auch hauseigene 4K QLED Smart-TVs an! Amazon bietet jetzt auch hauseigene 4K QLED Smart-TVs an!

E-Reader sind nicht die einzigen Amazon-Geräte, die ihr schon jetzt günstiger abstauben könnt, es sind auch verschiedene Fire TVs und Soundbars des Handelsriesen im Angebot. Teils sogar in Kombo-Paketen, bei denen ihr einen 4K-TV zusammen mit einer Soundbar bekommt und damit gleich doppelt spart. Natürlich sind die Amazon-TVs nicht gerade High-End-Produkte, aber sie haben, was die Preis-Leistung angeht, einiges drauf. Diese Angebote gibt es:

Hier kommt ihr zur Übersicht aller Amazon-Geräte im Angebot
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

