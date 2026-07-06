Das beste Koop-Abenteuer aller Zeiten: Dieses Spiel mit 90 Punkten im Test gibt's jetzt supergünstig!

Wenn ihr zu zweit im Koop ein großes Abenteuer erleben wollt, gibt es kein besseres Spiel als dieses.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Koop-Spiele für PS4 und PS5 im Top-Angebot sichern: Das Fantasy-Abenteuer, das wir in unserem GamePro-Test mit 90 Punkten ausgezeichnet haben und das laut mancher unserer Redakteure sogar das beste Koop-Abenteuer aller Zeiten ist, bekommt ihr gerade bei Amazon im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen ist es nirgendwo sonst so günstig:

Bei dem Deal handelt es sich zwar um die PS4-Version, diese beinhaltet jedoch das kostenlose PS5-Upgrade. Das Angebot soll noch bis zum 19. Juli laufen, könnte aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Falls ihr diesen Deal verpassen solltet, hat Amazon noch ein paar weitere PS5-Angebote für euch:

Story, Grafik, Gameplay: Was dieses Koop-Spiel so großartig macht

Meistens wird euch das Spielgeschehen in It Takes Two im Split Screen präsentiert.

Es geht hier um It Takes Two, das nicht nur bei uns im GamePro-Test hervorragend abgeschnitten hat, sondern seinerzeit zahlreiche Auszeichnungen zum Spiel des Jahres eingeheimst hat, unter anderem bei den Game Awards. Mittlerweile hat es zwar ein paar Jahre auf dem Buckel, das schadet ihm jedoch kein bisschen, denn die aufwendige Präsentation im Stil eines bunten Animationsfilms ist selbst nach heutigen Maßstäben noch bildschön, zumal auch die Animationen hochwertig sind.

Neben der Grafik punktet It Takes Two mit zahlreichen kreativen Ideen und einer herzerwärmenden Geschichte: Ihr spielt ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, jedoch plötzlich auf magische Weise in kleine Puppen verwandelt wird. Angeleitet von einem magischen Buch müssen sie sich auf ein großes Abenteuer durch ihre nun gefährlich wirkende Umgebung begeben, um ihre menschlichen Körper zurückzubekommen, und dabei notwendigerweise zusammenarbeiten.

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Autoplay

Das wahre Highlight von It Takes Two ist jedoch das einfallsreiche Gameplay: Im Kern handelt es sich zwar um einen 3D-Action-Platformer, doch der Koop-Hit wechselt ständig das Genre und wird etwa vorübergehend zu einem Shooter, einem Fighting Game oder sogar zu einer Flugsimulation. Obendrauf kommen noch zahlreiche Minispiele, von Schach bis hin zum Rennen in Spielzeugautos. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Alles in allem ist It Takes Two auch heute noch immer eines der besten Koop-Spiele, das ihr bekommen könnt, mit nur einem Nachteil: Ihr könnt es wirklich nur zu zweit spielen, entweder lokal oder online. Übrigens muss selbst dann, wenn ihr euch für die Online-Variante entscheidet, nur eine von beiden Personen das Spiel besitzen, die andere kann kostenlos eingeladen werden.