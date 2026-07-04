Großes Fantasy-Rollenspiel für PS5 erscheint nächste Woche: Dieses neue Action-RPG sieht richtig gut aus!

Eine so hübsche Umsetzung wie in diesem Rollenspiel haben sich Fans der Vorlage schon lange gewünscht.

Schon in der nächsten Woche, genauer gesagt am 10. Juli, erscheint ein großes neues Action-Rollenspiel, das euch in einer ebenso ungewöhnlichen wie hübschen Fantasy-Welt ums Überleben kämpfen lässt. Falls ihr euch die physische Version noch schnell sichern wollt, findet ihr sie unter anderem hier bei Amazon:

Alternativ erscheint das Spiel auch für PC und Xbox Series, allerdings bislang nur digital. Übrigens stehen demnächst auch noch ein paar weitere große PS5-Neuerscheinungen an. Hier die wichtigsten im Überblick:

Gefangen in der Fantasy-Welt: Das ist das neue Action-Rollenspiel für PS5!

Aincrad ist der Hauptschauplatz der ersten Staffel von Sword Art Online und auch des neuen Spiels.

Wir sprechen von Echoes of Aincrad, einem Singleplayer-Action-Rollenspiel, das euch in die Welt des Animes Sword Art Online entführt. Für alle, die die berühmte Vorlage nicht kennen: Sword Art Online dreht sich um Menschen, die in der Welt eines großen VR-Online-Rollenspiels gefangen sind und dort um ihr Überleben kämpfen müssen, denn das Spiel gehorcht den Matrix-Regeln: Stirbt man in der Simulation, dann stirbt man auch in der Realität.

Echoes of Aincrad hält sich dabei an die erste Hälfte der ersten Staffel von Sword Art Online, in der die gefangenen Spieler die riesige schwebende Festung Aincrad bezwingen müssen, um aus dem Spiel entkommen zu können. Aincrad besteht aus 100 Ebenen, die alle wie eine eigene kleine Welt wirken, mit eigenen Bergen, Wäldern, Seen, Dörfern und Städten. Im Spiel werden zwar nur die ersten Ebenen enthalten sein, aber allein diese sind schon riesig.

1:33 In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben

Autoplay

Die weiten, größtenteils offenen Gebiete werdet ihr mit einem selbsterstellten Helden erkunden, der allerdings nicht allein losziehen muss, sondern sich auf die Unterstützung von Begleitern verlassen kann, darunter alte Bekannte aus der Anime-Vorlage. Das Kampfsystem ist actionreich und nahkampfbetont und erinnert mit seinen harten Bossen an Soulslike-Rollenspiele.

Sogar noch mehr als bei diesen steht in Echoes of Aincrad das Aufleveln eures Charakters und die Suche nach immer besserer Ausrüstung im Fokus des Gameplays, wie auch im Anime ist beides der Schlüssel zum Überleben. Übrigens soll es für diejenigen, die die Welt des Animes möglichst authentisch erleben wollen, auch einen Permadeath-Modus geben.

Wie gut Echoes of Aincrad letztendlich tatsächlich werden wird, können wir momentan noch nicht sagen, aber eines ist schon mal klar: Die Produktionsqualität ist auf jeden Fall um ein Vielfaches höher als bei früheren Sword Art Online-Spielen, so schön wurde die Welt der Vorlage bislang noch nie in Szene gesetzt. Vielleicht bekommen Fans des Animes also endlich das Spiel, das sie sich schon lange gewünscht haben.