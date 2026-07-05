Open-World-Meisterwerk kommt nächste Woche als PS5-Remake: Eines der besten PS3-Spiele ist zurück!

Das Remake dieses Open-World-Hits liefert neben hübscher Grafik auch zahlreiche spielerische Verbesserungen und sogar neue Inhalte.

Am 9. Juli, also am Donnerstag, kommt endlich eines der beliebtesten Open-World-Spiele der PS3- und auch noch der PS4-Generation mit einem bildschönen Remake für PS5 und Xbox Series X zurück. Wenn ihr jetzt noch schnell die physische Version vorbestellt, könnt ihr euch nicht nur die Vorteile der Launch Edition (ein gedrucktes Artbook und eine Weltkarte), sondern auch den Vorbesteller-Bonus (ein Charakter- und zwei Waffen-Skins) sichern:

Schöner, besser, fordernder: Das bietet das Remake des Open-World-Hits!

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Wir sprechen hier natürlich von Assassin's Creed Black Flag Resynced, einem aufwendigen Remake des 2013 erschienenen Open-World-Spiels, das dessen Welt auf Basis der aktuellsten Anvil-Engine komplett neu aufbaut. Abgesehen von der schicken Grafik, die die Piraten-Atmosphäre noch besser rüberbringt, gibt es auch zahlreiche spielerische Verbesserungen. So kann sich der Protagonist jetzt endlich jederzeit ducken – heute eine Selbstverständlichkeit, 2013 aber eben noch nicht.

Auch das zwar temporeiche, aber simple Kampfsystem wurde überarbeitet und erfordert mit Ausweichmanövern, Paraden und schweren Angriffen nun deutlich mehr Skill als damals. Werdet ihr bei Beschattungsmissionen entdeckt, ist die Mission nun außerdem nicht gleich automatisch gescheitert, sondern ihr könnt fliehen oder euch den herbeieilenden Wachen stellen. Ob Letzteres angesichts der jetzt fordernden Kämpfe eine gute Idee ist, ist jedoch eine andere Frage.

Hier seht ihr die physischen Extras der Launch Edition von Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Auch am Pakour-System gibt es zahlreiche Verbesserungen und ihr könnt nun ein niedliches Haustier (einen kleinen Affen oder eine schwarze Katze) mit auf euer Schiff nehmen. Inhaltlich fällt zwar der Multiplayer des Originals weg, dafür wurde die ohnehin schon umfangreiche Singeplayer-Kampagne mit zusätzlichen Quests und Charakteren ausgebaut, die ungefähr sechs zusätzliche Spielstunden bieten sollen.

Ansonsten dürfte auch das neue Assassin's Creed Black Flag wieder das großartige Piraten-Abenteuer sein, das es schon damals war. An der Mischung aus Schiffskämpfen und dem klassischen Assassin's-Creed-Gameplay mit Schleichen, Klettern und Attentaten ändert sich im Kern nichts, nur wurde dieses Gameplay nun eben an die aktuellen Gewohnheiten aus den jüngsten Teilen der Reihe wie Assassin's Creed Shadows angeglichen.