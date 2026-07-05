PlayStation VR2 im Top-Deal – 265€ statt 450€: So bekommt ihr die PS5-VR-Brille zum Spottpreis!

Durch ein B-Ware-Angebot gibt's die VR-Brille PSVR2 gerade richtig günstig.

Das PlayStation VR2 Headset könnt ihr euch jetzt zum Schnäppchenpreis sichern: Durch ein B-Ware-Angebot bei eBay bekommt ihr Sonys VR-Brille für PS5, die direkt in Sonys hauseigenem Store derzeit 449,99€ kostet, schon für schlappe 265€. Da solche B-Ware-Deals in der Regel nur in eng begrenzter Menge verfügbar sind, könnte das VR-Headset allerdings schon sehr bald ausverkauft sein. Hier findet ihr es:

Verkäufer ist übrigens der große eBay-Händler Favorio mit 99,7 Prozent positiven Rezensionen bei 1,4 Millionen verkauften Artikeln auf eBay. Das Angebot ist also seriös.

PlayStation VR2 zum Top-Preis: Was bedeutet B-Ware in diesem Fall?

Von Schäden an der Verpackung abgesehen dürften die PSVR2-Headsets aus dem eBay-Angebot kaum von Neuware zu unterscheiden sein.

Laut Favorio handelt es sich bei den günstigen PSVR2-Headsets um Vorführgeräte oder Warenrücksendungen, die nur minimal benutzt wurden und leicht Gebrauchsspuren aufweisen können. Damit sind in der Regel Kleinigkeiten wie Schäden an der Verpackung gemeint, die VR-Brille selbst sollte völlig unbeschädigt sein. Auch das Zubehör wie die beiden Controller und das Verbindungskabel ist vollständig enthalten. Lediglich die Bedienungsanleitung könnte fehlen, aber diese findet ihr auch digital online.

Sonys PS5-VR-Brille: Was kann PSVR2?

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Autoplay

PlayStation VR2 ist ein technisch hochwertiges VR-Headset mit hoher Auflösung (2000 x 2040 Pixel pro Auge), das im Gegensatz zum ersten PSVR-Headset über integrierte Kameras und direkt mitgelieferte Motion Controller verfügt. Dadurch habt ihr viel mehr Bewegungsfreiheit als früher und es gibt keinen komplizierten Aufbau mehr. Anders als bei der Meta Quest 3, auf der VR-Spiele direkt laufen, braucht ihr aber immer noch ein einziges Kabel, um die VR-Brille mit der Konsole zu verbinden.

PSVR2 hat jedoch einen großen Vorteil: Holt ihr euch noch Sonys offiziellen Adapter dazu, könnt ihr das VR-Headset auch am PC verwenden. Es ist damit die einzige VR-Brille auf dem Markt, die ihr sowohl für PS5-exklusive als auch für Steam-exklusive VR-Spiele wie Half-Life Alyx verwenden könnt. Ihr habt also die Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

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Daneben hat das Sonys VR-Headset der Konkurrenz auch das Eyetracking voraus: Bestimmte Elemente in Spielen könnt ihr allein durch die Bewegung eurer Augen steuern, was beispielsweise in Menüs die Navigation viel komfortabler macht. Wenn euch komplette Eigenständigkeit bei einem VR-Headset am wichtigsten ist, ist die Meta Quest 3 natürlich trotzdem die bessere Wahl, aber ansonsten ist die PSVR2-Brille zum jetzigen B-Ware-Preis ein echtes Schnäppchen.