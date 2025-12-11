Eines der besten Open-World-Spiele 2025: Diesen PS5-Actionhit mit Top-Wertung im Test könnt ihr jetzt zum halben Preis abstauben!

Dieses schicke Open-World-Spiel gibt's jetzt bei Amazon für PS5 zum Top-Preis!

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten Open-World-Spiele des Jahres günstig abstauben: Die PS5-Version des Action-Rollenspiels, das in unserem GamePro-Test ansehnliche 86 Punkte eingesammelt hat, bekommt ihr dort jetzt zum halben Preis. Ein besseres Angebot findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Hier geht’s direkt zum Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Sollte es dort schon ausverkauft sein, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr es euch aktuell auch noch bei Otto schnappen. Bei Amazon könnt ihr euch gerade übrigens noch viele weitere PS5-Spiele günstig sichern, mit Marvel's Spider-Man 2 bekommt ihr beispielsweise einen weiteren großen Open-World-Hit für nur 24,99€. Die besten Deals findet ihr hier auf der PS5-Bestsellerliste:

Schwertkampf & Schleichen im 16. Jahrhundert: Das ist der Open-World-Hit für PS5

Assassin's Creed Shadows schickt euch in eine stimmungsvolle Open World im feudalen Japan.

Es geht hier um Assassin's Creed Shadows, den jüngsten Teil der berühmten Open-World-Reihe, der euch im feudalen Japan des 16. Jahrhunderts auf einen großen Rachefeldzug schickt. Diesmal spielt ihr dabei zwei verschiedene Charaktere, nämlich die Shinobi Naoe und den Samurai Yasuke. Naoe ist aufs Schleichen spezialisiert und zudem sehr beweglich. Mit Ausrüstung wie Enterhaken und Rauchbomben bietet sie das Attentäter-Gameplay, das man aus frühen Assassin's-Creed-Spielen kennt.

Yasuke ist hingegen der Mann fürs Grobe und der richtige Charakter für all diejenigen, die gern die direkte Konfrontation suchen. Zwar verfügt er auch über einen Bogen, mit dem er still aus der Ferne töten kann, doch das Highlight sind klar die wuchtigen Nahkämpfe mit dem Katana, bei denen schon auch mal Köpfe und Gliedmaßen abgetrennt werden (die Altersfreigabe ab 18 Jahren kommt nicht von ungefähr).

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Autoplay

Außerhalb von Kämpfen könnt ihr jederzeit zwischen den beiden Charakteren wechseln. Neben eigenen Skilltrees bringen beide zudem auch ihre eigenen Geschichten mit, die durchaus emotionalen Tiefgang besitzen. Generell ist die Story von Assassin's Creed Shadows eine positive Überraschung: Zwar steuert sie trotz einiger Entscheidungsfreiheit recht linear auf ein einziges Ende zu, sie liefert jedoch viele packende und toll inszenierte Momente.

Neben Gameplay und Story ist die Spielwelt das große Highlight: Das feudale Japan ist sowohl landschaftlich als auch architektonisch wunderschön, und trotz prachtvoller Grafik mit dynamischem 4K lief das Open-World-Spiel schon zum Release auf PS5 rund. Euer eigenes Versteck, das ihr auf vielfältige Weisen ausbauen könnt, sorgt zudem dafür, dass ihr euch während eurer circa 40 bis 80 Spielstunden (je nach Spielstil) in Assassin's Creed Shadows wie zu Hause fühlen könnt.

All das hat im Gesamtpaket dazu geführt, dass Assassin's Creed Shadows bei uns mit 86 Punkten sogar einen Punkt mehr bekommen hat als das im Setting sehr ähnliche Ghost of Yotei. Das bedeutet natürlich nicht, dass es für alle das bessere Spiel ist. Ghost of Yotei bietet eine ganz besondere Atmosphäre, mit der außer dem Vorgänger kaum ein Open-World-Spiel mithalten kann, und hervorragende Nahkampfduelle. Bei Umfang, Abwechslung und auch bei der Story hat AC Shadows jedoch die Nase vorn.