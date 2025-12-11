Magic: The Gathering schenken: Das sind meine Tipps für eingefleischte Fans

Magic-Fans zu beschenken ist immer sehr dankbar, denn Booster gehen immer.

Wenn es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die einfach zu beschenken ist, dann sind es Magic-Spieler. Schließlich sind wir alle immer und ständig heiß darauf, Boosterpacks zu öffnen. Aber welche Produkte eignen sich besonders als Geschenke? Und sind Booster überhaupt die besten Präsente? Lest weiter und findet es für euch selbst heraus!

Booster sind tolle Geschenke – eines solltet ihr beachten

Kauft keine einzelnen Boosterpacks! Auch wenn ihr vermutlich nicht Magic-Karten im Wert von über 100 Euro verschenken wollt, solltet ihr statt zu einzelnen Packs lieber zu Bundles oder sogar Displays greifen. Kurzes Beispiel mithilfe unseres guten Freundes, Mathe: in einem Tarkir: Dragonstorm Display etwa kostet ein Pack 3,67 Euro, einzeln 3,99 Euro – je mehr Booster ihr verschenkt, desto merklicher wird der Unterschied und das obwohl das die wohl günstigsten Booster auf dem Markt sind.

Außerdem habt ihr so auch schon immer ein passendes Geschenk parat, wenn ein Geburtstag eines euch nahe stehenden Magic-Fans ansteht.

Ein guter Zwischenschritt sind Bundles und bei Games Island gibt es eines, das ich euch besonders ans Herz legen würde: Magic Foundations.

Warum das Foundations Bundle? Zum einen, weil das Set als Grundstein für das Standard-Format designt wurde und die Karten darin über Jahre hinweg legal bleiben, während viele andere Sets bereits rausrotieren. Zusätzlich findet ihr in Foundations viele Karten, die man auch gut in Commander Decks stecken kann. Ja, das Powerlevel ist dann ein wenig niedriger, aber es gibt wenige Sets, die so viele gute Commons haben.

So etwas wie "zu viele Würfel" gibt es nicht!

Offenes Mana tracken, Lebenspunkte, Counter, Kreaturen-Zahl – Spindown Würfel sind beim Spielen einfach immens praktisch.

Ja, Booster öffnen ist toll, aber es gibt eine Sache, die man beim Magic spielen IMMER braucht: Würfel. Mal vergisst man einen, mal steckt jemand anderes aus Versehen einen ein, Schwund, und somit Bedarf nach neuen, gibt's immer. Obendrein bekommt ihr fünf Würfel so günstig, dass sie sich auch als Ultra-Budget-Geschenk hervorragend eignen. Oder ihr schenkt einfach 50 auf einmal, wofür auch nur 35 Euro fällig werden würden.

Ihr wollt Rabatte? Die besten reduzierten Geschenke

Einen kleinen Nachteil haben die von mir bisher empfohlenen Produkte – sie sind, mit einer Ausnahme, nicht reduziert! Wenn euch Rabatte besonders wichtig sind, solltet ihr beim Games Island Super Sale zugreifen:

