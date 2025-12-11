Vergesst Monopoly, Catan und Co.: Das ist das ultimative Familienspiel für die Feiertage

Dank Online-Funktion werdet ihr bei diesem Quizspiel keine Frage zweimal beantworten müssen.

Weihnachten ist die perfekte Zeit, um mit der Familie etwas Zeit zu verbringen. Wer dabei nicht vor dem Fernseher oder im peinlichen Schweigen versumpfen will, der bringt am besten ein Brettspiel mit. Und Outsmarted ist nicht nur ein Spiel, bei dem wirklich jeder mitkommt und Spaß hat, es ist gerade auch noch reduziert.

Das einzige Quizspiel, das ihr kaufen solltet

Jeder, der schon mal Trivial Pursuit oder ein beliebiges anderes Quizspiel gespielt hat, wird die Probleme kennen, die jedes dieser Spiele mit sich bringt: Nach ein paar Jahren sind die Fragen alles andere als aktuell und im schlimmsten Fall hat sich sogar die Antwort auf die Fragen geändert. Und nach ein paar Spielrunden kennt man auch die meisten Karten und dann geht es nicht mehr um Wissen, sondern um Glück, ob man die Karte schon einmal gezogen hatte oder nicht.

Alles Fragen, Antwortmöglichkeiten und die Zeit, die euch noch bleibt, werden direkt auf dem Handy angezeigt.

Damit macht Outsmarted Schluss, denn hier könnt ihr euch sicher sein, dass alle Fragen stets aktuell sind und sich keine einzige Frage doppelt. Denn die Fragen werden euch über eine App gestellt. Jede mitspielende Person wählt sich mit einem Smartphone oder Tablet ins Spiel ein und bekommt Fragen, sowie Antwortmöglichkeiten direkt darauf ausgespielt.

Wie eine Live-Quizshow im TV

Klar, Smartphones beim Spieleabend haben einen kleinen, faden Beigeschmack, aber hier überwiegen die Vorteile ganz eindeutig. Denn durch die Digitalität wird noch ein anderes Problem gelöst, was viele Quizspiele haben: den Schwierigkeitsgrad. Denn zwischen dem ausgelernten Akademiker und der sechsjährigen Nichte herrscht mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ein enormer Wissensunterschied und während die Erwachsenen sehr gut mit den Fragen zurechtkommen, sind Kinder oft frustriert, da die Fragen nicht für sie gemacht wurden.

Wer Familienstress an Weihnachten vermeiden will, sorgt mit diesem Spiel für eine gute Stimmung.

Bei Outsmarted könnt ihr für jeden Spieler einen anderen Schwierigkeitsgrad der Fragen festlegen. So haben sowohl Kinder als auch Teenager und Erwachsene aller Altersstufen ihren Spaß und können Fragen richtig beantworten. Um es noch ausbalancierter zu machen, könnt ihr den Teilnehmenden auch unterschiedliche viele Joker zuweisen.

Auch die Vielzahl der Fragen ist ein Vorteil: Über 10.000 Fragen in verschiedensten Kategorien warten auf euch. Das geht von Klassikern wie Biologie oder Geografie bis hin zu sehr speziellen Kategorien wie Animationsfilmen oder einem Weihnachtsquiz. Dabei laufen die Fragen auch nicht nur im klassischen Frage-Prinzip mit vier Antwortmöglichkeiten. Je nach Kategorie müsst ihr etwa auch ein historisches Ereignis dem richtigen Jahr zuordnen oder Songs anhand von kurzen Clips erraten.

In der Ultimate Edition, die gerade im Angebot ist, erhaltet ihr zusätzliche 10 Kategorien. Neue Erweiterungen kosten zwischen drei und fünf Euro und können auf der Outsmarted-Website gekauft werden. Die meisten Erweiterungen bieten ca. 10 Stunden an Spielspaß. Das ist in meinen Augen ein wirklich fairer Deal.