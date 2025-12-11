Call of Duty: Black Ops 7 schon jetzt stark reduziert: Shooter ab heute günstig für PS5 & Xbox im Amazon-Angebot schnappen!

Das brandneue Call of Duty: Black Ops 7 gibt's jetzt bei verschiedenen Händlern viel günstiger.

Normalerweise sind die Shooter der Call of Duty-Reihe recht preisstabil, das erst am 14. November erschienene CoD: Black Ops 7 gibt es allerdings schon jetzt drastisch reduziert im Angebot: Bei Amazon bekommt ihr den AAA-Shooter seit heute stattliche 39 Prozent günstiger, und zwar in allen Konsolen-Versionen (also PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One). Wie lange der Deal noch gilt, verrät der Händler bislang nicht. Hier findet ihr ihn:

Auch MediaMarkt und Saturn haben ihre Preise heute reduziert, hier zahlt ihr derzeit nur einen Euro mehr als bei Amazon. Sogar noch ein paar Euro günstiger kommt ihr über eBay weg, da ihr dort mit dem Rabattcode SANTA aktuell noch 10 Prozent Extra-Rabatt bekommt. Allerdings ist hier der Vorrat laut Angaben auf der Shopseite eng begrenzt. Diese Links bringen euch direkt zu den Deals:

Call of Duty: Black Ops 7 – Was bietet der neue AAA-Shooter überhaupt?

Wie üblich besteht auch Call of Duty: Black Ops 7 im Wesentlichen aus drei großen Teilen. Der erste ist die Kampagne, die diesmal im Jahr 2035 angesiedelt ist und euch auf der Jagd nach Terroristen zu Schauplätzen auf der ganzen Welt schickt, von Los Angeles über Tokyo bis Nicaragua. Die Kampagne ist durchaus unterhaltsam und bietet mit Koop und Albtraum-Passagen sogar neue Ansätze. Man merkt ihr jedoch leider an, dass nicht allzu viel Entwicklungszeit in sie geflossen ist.

Besser sieht es im Multiplayer aus. Hier macht Black Ops 7 zwar gar nicht so viel anders als Black Ops 6 aus dem Vorjahr, justiert aber beim ohnehin schon hervorragenden Gunplay und Bewegungsgefühl noch mal ein bisschen nach und fühlt sich dadurch noch eine Spur besser an. Außerdem hat das neue Call of Duty bei Maps, Waffen und Gadgets eine Menge zu bieten. Dass nicht jeder Spawnpunkt optimal gesetzt ist, lässt sich da verschmerzen, zumal sich das leicht durch Patches beheben lässt.

Des Weiteren ist da natürlich noch der Zombie-Modus. Wie üblich metzelt ihr euch hier im Koop durch immer größer und gefährlicher werdende Zombiehorden und rüstet dabei eure Waffen auf, wobei euch auch einige ziemlich abgedrehte Schießeisen zur Verfügung stehen. Der größte Unterschied zum Vorjahr besteht hier in der riesengroßen neuen Map, auf der euch sogar Fahrzeuge zur Verfügung stehen.