Nie wieder Kabelsalat: Dieser Mini-PC hält eueren Schreibtisch clean!

Ein Mini-PC ist ein echter Gamechanger fürs Home Office und hält euren Schreibtisch sauber.

Klar, wir alle lieben unsere Tower-PCs fürs Gaming, wenns aber nur um Excel, Mails und Teams geht, sind die Dinger halt wirklich eher Platzverschwendung. Die smarte Alternative sind Mini-PCs. Genug Leistung für den Arbeitsalltag, günstig, kompakt, lassen sich easy hinter dem Monitor verstecken und sie bieten sogar einige überraschende Anwendungsmöglichkeiten. Blackview haut sein Modell MP60 aktuell zu einem Hammerpreis raus!

16 GB RAM mit Windows 11 Pro

Viele günstige Mini-PCs recyceln oft noch ältere Prozessoren, aber hier bekommt ihr aktuelle Technik. Blackview verbaut den Intel Prozessor N150, der erst 2025 an den Start ging. Mit 4 Kernen und einem Turbo-Takt von 3,6 GHz liefert er rund 20% mehr Leistung als sein Vorgänger. In der Praxis heißt das für euch: Windows 11 Pro bootet in Sekunden, Chrome-Tabs öffnen sich verzögerungsfrei und der Workflow bleibt auch bei Multitasking flüssig.

Auch beim Speicher wird nicht gespart, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist. Mit 16 GB DDR4 RAM geht dem kleinen Kasten auch bei vielen offenen Browser-Fenstern nicht die Puste aus. Die verbaute 512 GB M.2 SSD sorgt für schnelle Programmstarts. Dank des modularen Designs könnt ihr den Speicher super easy erweitern – eine zusätzliche 2,5-Zoll-SSD mit bis zu 2 TB passt problemlos noch ins Gehäuse.

Ganz klein, aber Konnektivität wie die Großen. Dank zweier HDMI Anschlüsse sind selbst mehrere Screens kein Problem.

Cleaner Desk, weniger Chaos im Kopf

Sein wahres Talent zeigt der MP60 aber auf dem Schreibtisch – oder besser gesagt dahinter. Dank der mitgelieferten VESA-Halterung schraubt ihr den Winzling einfach an die Rückseite eures Monitors. Damit ist der PC quasi weg und ihr habt null Kabelsalat. Trotz der Größe von gerade mal 12,8 cm müsst ihr auf Anschlüsse nicht verzichten: Zwei HDMI-Ports befeuern problemlos zwei 4K-Monitore gleichzeitig – ideal für alle, die links die Recherche und rechts das Dokument offen haben.

Mein persönlicher Tipp abseits vom Home Office bezieht sich aufs Gaming. Ihr könnt den Mini-PC an euren Fernseher anschließen, und euren Tower-PC darauf spiegeln lassen und so eure PC-Games easy auf dem Fernseher zocken, auch wenn beide Geräte in unterschiedlichen Räumen stehen.

Alternative: Huidun H50

Falls der Blackview vergriffen ist oder ihr eine noch günstigere Alternative sucht, ist der Huidun H50 die perfekte Ausweichmöglichkeit.

Auch hier arbeitet der flinke Intel N150 Prozessor. Statt zwei HDMI-Ports bietet der Huidun 1x HDMI und 1x DisplayPort. Wer also einen Business-Monitor mit DP-Anschluss nutzt, spart sich hier den Adapter. Obendrauf legt der Hersteller satte 36 Monate Garantie. Mit dem Code X2HIYVKX spart ihr aktuell nochmal 5 %.

Home Office Helden super günstig

Das hier sind natürlich keine High-End-Gaming-PCs. Wer Cyberpunk 2077 in Ultra spielen will, ist hier ein bisschen falsch abgebogen. Als super-smarte Lösung fürs Home Office oder als 4K-Mediacenter im Wohnzimmer ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber aktuell extrem stark. Also zugreifen und das Home Office upgraden! Auf den MP60 könnt ihr mit dem Code V7ACYMOJ nochmal 8 % sparen!