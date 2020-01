Die Funkstille hat Sony zwar schon vor einigen Monaten eingestellt, doch abseits einer handvoll Neuerungen wissen wir derzeit noch nichts über die PS5. Ja, es wird eine SSD-Festplatte geben, die Ladebildschirme (fast) komplett beseitigen soll. Der DualShock-Controller wird überarbeitet und die Hardware-Leistung wird ordentlich nach oben geschraubt.

Das ist aber noch längst nicht alles, verspricht uns Sony Interactive Entertainment-Chef Jim Ryan.

Was die PS5 wirklich besonders macht, wissen wir noch nicht

Im Interview mit dem japanischen Business Insider-Ableger (via Twinfinite) kam Ryan auf all die Neuerungen zu sprechen, mit der die PS5 ihre kommenden Fans überzeugen soll. Und auch wenn er der Meinung ist, dass haptische Trigger am Controller oder auch 3D Audio-Features schon sehr reizvoll sind, teaste er ein Ass in Sonys Ärmel.

"Jedes Mal, wenn eine neue Konsole veröffentlicht wird, verbessern sich der Prozessor und die Grafik. Das ist natürlich verlockend, aber es braucht auch besondere Anreize. [...] Aber wisst ihr... es werden noch weitere, einzigartige Elemente der PlayStation 5 kommen, die sie von bisherigen Konsolen abheben. Der 'große Unterschied' wurde noch nicht enthüllt."

Wann enthüllt Sony die PS5? Wenig überraschend ging Ryan dann nicht mehr ins Detail, was mit diesen einzigartigen Elementen gemeint sein könnte. Gut möglich aber, dass sie schon bald der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. Schon länger steht das Gerücht im Raum, es könne eine PlayStation-Veranstaltung im Februar geben, die Sony nutzen wird, um die Next-Gen-PlayStation zu enthüllen.

Neben noch völlig unbekannten Dingen, über die nur schwer zu spekulieren ist, fehlt es bei der PS5 aktuell vor allem an den konkreten Details. Wie sieht die Konsole aus? Was wird sie kosten? Und welche Spiele wird es zum Launch geben? Über kurz oder lang wird Sony hier Antworten liefern müssen.

