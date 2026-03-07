  • Anzeige

Eines der besten PS5-Spiele überhaupt ist jetzt günstig: Hit mit 93 Punkten auf Metacritic im Top-Angebot!

Ein Meisterwerk, das jetzt sogar noch besser ist: Diesen PS5-Hit solltet ihr auf keinen Fall verpassen, wenn ihr auf atmosphärische Singleplayer-Actionspiele steht. Ein Meisterwerk, das jetzt sogar noch besser ist: Diesen PS5-Hit solltet ihr auf keinen Fall verpassen, wenn ihr auf atmosphärische Singleplayer-Actionspiele steht.

Falls ihr dieses Meisterwerk bislang verpasst haben solltet, dann solltet ihr es unbedingt noch nachholen: Bei MediaMarkt könnt ihr gerade eines der besten PS5-Spiele überhaupt mit 93 Punkten auf Metacritic zum Top-Preis abstauben, und das sogar in der Gold Edition mit Add-on. Laut Vergleichsplattformen findet bekommt ihr diese nirgendwo günstiger als hier:

Eines der besten PS5-Spiele jetzt im Angebot schnappen!

Eine offizielle zeitliche Begrenzung für den Deal gibt es nicht, seine Dauer hängt vermutlich schlicht davor ab, wie lange der Vorrat reicht. Übrigens bekommt ihr gerade auch noch einige weitere große PS5-Spiele günstiger, und zwar nicht nur bei MediaMarkt, sondern auch hier bei Amazon. Hier ein paar Beispiele:

Modernisierter Klassiker: Das ist das günstige PS5-Meisterwerk!

Video starten 1:28 Resident Evil 4: Das gefeierte Remake kommt jetzt als Gold Edition mit allen Zusatzinhalten

Wir sprechen hier natürlich vom Resident Evil 4 Remake, das es tatsächlich geschafft hat, den ohnehin schon hervorragenden Horror-Klassiker noch mal ein ganzes Stück besser zu machen. Das liegt nicht nur an der komplett neuen Grafik, durch die die Grusel-Stimmung noch packender rüberkommt, sondern auch an der überarbeiteten Steuerung, die im Original noch recht hakelig war und jetzt an moderne Third-Person-Shooter angeglichen wurde.

Selbst bei der Story gibt es ein paar Änderungen, der Kern bleibt jedoch erhalten: Als Leon S. Kennedy sollt ihr nach der entführten Tochter des Präsidenten suchen und werdet in ein kleines spanisches Dorf geschickt. Dort trefft ihr auf die fanatischen Anhänger einer geheimnisvollen Sekte und auf skurrile Albtraumkreaturen. Allzu ernst braucht man die Geschichte zwar nicht zu nehmen, doch sie hat einen gewissen B-Movie-Charme und wird im Remake zudem toll inszeniert.

Video starten 2:28 Resident Evil 4 Remake im Trailer

Die vielleicht größte Qualität von Resident Evil 4 ist aber, dass es spielerisch genau die richtige Mischung aus knallharter Action, ruhigeren Erkundungspassagen, kleinen Rätseln und nervenaufreibendem Horror findet. Gerade der Umstand, dass das Geschehen jederzeit kippen und in einer scheinbar gefahrlosen Umgebung gleich hinter der nächsten Biegung ein weiterer, grotesker Schrecken warten kann, macht Resident Evil 4 so fesselnd.

Mit der Gold Edition bekommt ihr auch die umfangreiche Story-Erweiterung Seperate Ways, für die ihr noch etwa 6 bis 7 Spielstunden dazurechnen könnt. In dieser erlebt ihr die Geschichte noch einmal aus der Perspektive von Ada Wong, die auch im Hauptspiel als Nebenfigur auftritt und schon lange vor Leon am Ort des Geschehens ist. Seinen aktuellen Preis ist das Paket auf jeden Fall wert, ganz egal, ob ihr Resident Evil 4 schon im Original gespielt habt oder Neulinge seid.

