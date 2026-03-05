Der Nachfolger eines der besten Brettspiele aller Zeiten ist wesentlich günstiger

In der Brettspielszene kommt man an Gloomhaven einfach nicht vorbei.

Jeder, der sich auch nur bisschen mit Brettspielen beschäftigt, wird schon mal über den Namen Gloomhaven gestolpert sein. Das ehrgeizige Kickstarter-Projekt ist in kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Brettspiele aller Zeiten aufgestiegen und gilt inzwischen als moderner Klassiker. Ein sehr großer, schwerer und auch teurer Klassiker.

Wer eher mal in die Welt von Gloomhaven reinschnuppern möchte, ohne sich direkt hart committen zu müssen, der findet mit Gloomhaven: Die Pranken des Löwen das perfekte Einsteiger-Paket in den Dungeon Crawler.

Worum geht es in dem Dungeon Crawler?

Die Erklärung, die ich in diesem Abschnitt gebe, gilt sowohl für Gloomhaven, als auch für die Pranken des Löwen, da sie von der Spielmechanik sehr ähnlich funktionieren. Weiter unten gehe ich dann noch genauer auf die einzelnen Unterschiede zwischen den beiden Brettspielen ein.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Söldners der Stadt Gloomhaven. Jemand, der für Geld und Beute jeden Job annimmt. Das umfangreiche Szenarienbuch wirft euch in eine Fülle unterschiedlicher Szenarien, bei denen ihr auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Monster trefft, die ihr aus dem Weg räumen müsst. Dazu kommen das Plündern von Schatzkisten und das Einstreichen von Spezialbelohnungen.

Im Brettspiel stehen euch vier unterschiedliche Charaktere zur Verfügung.

Gloomhaven ist zwar ein kooperatives Spiel, aber trotzdem hat jeder Charakter versteckte, geheime Ziele, die bei Erfüllung zusätzliche Belohnungen versprechen. Zusätzlich müsst ihr im Verlauf der Kampagne verschiedenste Entscheidungen treffen, die die Welt maßgeblich beeinflussen und den weiteren Verlauf der Geschichte mitbestimmen. Deswegen solltet ihr euch für das Brettspiel am besten eine feste Gruppe suchen, mit der ihr das Spiel immer wieder spielt.

Das Spielprinzip hat schnell viele Fans gefunden, auf BoardGameGeek, sowas wie dem Metacritic für Brettspiel, steht Gloomhaven auf Platz vier bestbewertesten Spiele aller Zeiten. Kurz nach Release belegte es sogar Platz eins. Die Pranken des Löwen landen in diesem Ranking übrigens auf Platz 12.

So wird gespielt

Ich konzentriere mich hier vor allem auf das Erklären der wichtigsten Kampfregeln. Denn Gloomhaven ist wahnsinnig komplex. Jeder Söldner verfügt über ein eigenes Kartendeck, mit verschiedensten Fähigkeiten. Jede Karte hat einen oberen und einen unteren Effekt und zusätzlich noch einen Initiativewert. Zu Beginn jeder Runde spielt jeder von euch zwei Karten aus eurem Deck aus. Ihr müsst immer einmal den oberen, und einmal den unteren Effekt einer Karte nutzen, wählt sie also klug aus und versucht, gute Kombos aus euren Karten zu bauen.

Auch die Fähigkeiten der Gegner werden mit Karten dargestellt.

Falls ihr keine Karten mehr habt, könnt ihr eine Rast einlegen, um die Karten wieder auf die Hand zu erhalten. Allerdings verlierst du in diesem Fall eine zufällig abgelegte Karte für den Rest des Szenarios. Eure Möglichkeiten werden also immer begrenzter, je länger der Kampf dauert und je häufiger ihr euch ausruhen müsst.

Mit der Zeit sammeln eure Söldner Erfahrungspunkte, mit denen ihr neue Karten für euer Deck freischalten könnt. So verfeinert ihr nach und nach eure Strategie und könnt euch auch schwierigeren Gegnern stellen.

Was sind die Unterschiede zwischen dem Original und der Einsteiger-Box?

Die Pranken des Löwen sind speziell für Einsteiger gedacht und setzt deswegen auf ein extrem ausführliches Tutorial, bei dem ihr Stück für Stück die Mechaniken kennen und verstehen lernt. Das Original schmeißt euch ohne große Vorbereitung in seine Spielwelt.

Euch erwarten eine Menge fieser Gegner wie dieser Steingolem.

Auch der Zeitaufwand beim Aufbau der Szenarien ist bedeutend kleiner: Während Gloomhaven auf modulare Platten aus Pappe setzt, die ihr vor Beginn des Szenarios erst mal mühsam zusammenpuzzeln müsst, findet der Spielaufbau bei die Pranken des Löwen direkt im Szenarienbuch statt, dass ihr aufgeklappt auf den Tisch legt. Weitere Unterschiede, die das Spiel klar zur besseren Wahl für Einsteiger machen:

Leichterer Einstieg

Schnellerer Aufbau

Geringerer Preis

Kleinere Box

kompaktere, spannendere Geschichte

Kürzere Spielzeit (weil deutlich weniger Szenarien)

Für wen sich das Gloomhaven Light besonders anbietet

Wie sieht jetzt mein Fazit aus? Gloomhaven: Die Pranken des Löwen ist das perfekte Produkt für alle, die gerne etwas unverbindlicher in die Welt von Gloomhaven hineinschnuppern wollen, bevor man sich an das Original und gar den zweiten Teil Frosthaven herantraut. Denn hier gebt ihr deutlich weniger Geld aus, bekommt dafür aber trotzdem enorm viel Spielzeit.

Sämtliches Spielmaterial kommt bereits in passenden Kartons, sodass das Einsortieren ein Klacks ist.

Außerdem ist die Kiste bei Weitem nicht so groß und schwer, sodass sie auch in einem normalen Regal Platz findet. Macht aber trotz des Labels einsteigerfreundlich nicht den Fehler, das Spiel als zu leicht abzustempeln. Denn die Mechaniken bleiben die gleichen, mit demselben Level an Komplexität, sie werden euch nur wesentlich besser vom Spiel beigebracht.

Kurz gesagt habt ihr hier ein astreines Kennerspiel vor der Nase, das euch den Zugang zu noch größeren Spielen ermöglicht, ohne dabei etwas von seiner Eigenständigkeit zu verlieren. Aber auch für diejenigen, die Gloomhaven bereits gespielt haben, ist der Nachfolger interessant, denn die Pranken des Löwen ist auch mit dem Originalspiel kompatibel, sodass ihr es euch einfach als Erweiterung für den großen Bruder zulegen könnt.