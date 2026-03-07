  • Anzeige

PS5-Shooter erscheint am Donnerstag: Das neue Spiel der Space Marine 2-Macher sieht richtig gut aus!

Schon am nächsten Donnerstag erscheint der neue First Person Shooter des Studios hinter Space Marine 2 für PS5 und lässt euch wieder scharenweise Gegner niedermähen!

07.03.2026 | 14:47 Uhr


Das neue Spiel von Saber Interactive bietet vergleichsweise weite, offene Landschaften. Das neue Spiel von Saber Interactive bietet vergleichsweise weite, offene Landschaften.

Schon am nächsten Donnerstag, also am 12. März, erscheint das nächste Spiel des Entwicklerstudios Saber Interactive, das mit seinem letzten großen Projekt Warhammer 40,000: Space Marine 2 einen echten Hit gelandet hat. Wenn ihr euch den neuen First Person Shooter für PS5 sichern und pünktlich zum Release-Tag geliefert bekommen wollt, könnt ihr ihn euch unter anderem hier bei Amazon schnappen:

Übrigens erscheinen nächste Woche noch eine ganze Reihe weiterer neuer PS5-Spiele. Hier die wichtigsten im Überblick:

Monstermassen, Fahrzeuge und eine Legende: Das ist der neue PS5-Shooter!

Video starten 1:01 "Noch so ein Zombie-Spiel": Der Shooter Toxic Commando nimmt sich im Trailer selbst auf die Schippe

Mit Warhammer hat der neue PS5-Shooter nichts zu tun, stattdessen hat sich Saber Interactive mit John Carpenter’s Toxic Commando diesmal mit dem legendären Regisseur, Autor und Komponisten (bekannt u.a. für Halloween, The Fog, Die Klapperschlange und The Thing) zusammengetan. Dieser hat für den überzeichnet brutalen First Person Shooter die Musik geliefert und an der Story mitgearbeitet.

Toxic Commando ist ein Horror-Shooter mit Koop für bis zu vier Personen, der an den Klassiker Left 4 Dead und das ebenfalls von Saber stammende World War Z erinnert. Ihr bahnt euch also mit eurem Team und zahlreichen Schusswaffen euren Weg durch eine düstere, postapokalyptische Welt voller Zombies und anderer Monster. Allzu ernst wird die Stimmung dabei allerdings nicht, tatsächlich erinnert die Inszenierung eher an einen trashigen 80er-Actionfilm.

Toxic Commando: Die Fahrzeuge erfüllen im Kampf gegen die Gegnermassen eine wichtige Funktion. Toxic Commando: Die Fahrzeuge erfüllen im Kampf gegen die Gegnermassen eine wichtige Funktion.

Wie schon in World War Z bekommt ihr es abermals häufig mit riesigen Heerscharen aus Hunderten von Gegnern zu tun. Toxic Commando ist jedoch weniger linear, sondern bietet große und zumindest teilweise offene Karten. Um die weiten Distanzen zu überwinden, stehen euch verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung, die über ganz unterschiedliche Eigenschaften wie Waffen, Panzerung oder auch Werkzeuge wie Seilwinden verfügen.

Der geschickte Einsatz der Fahrzeuge scheint ein wichtiges Gameplay-Element zu sein, vor allem bei größeren Monsteransammlungen. Wenn ihr durch Zombies brettert oder sie mit schweren Waffen wie Granatwerfern bearbeitet, lässt zudem die effektvolle Splatter-Inszenierung ihre Muskeln spielen. Dies allein dürfte schon dafür sorgen, dass Toxic Commando mindestens für einige Stunden ein großes Vergnügen wird. Ob auch die Langzeitmotivation stimmt, muss sich noch zeigen.

