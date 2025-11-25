Shooter-Hit für PS5 jetzt zum besten Preis aller Zeiten im Black-Friday-Angebot: Wer kompromisslose Action will, ist hier genau richtig!

Wer auf brachiale Action und Dauerfeuer steht, sollte dieses Black-Friday-Angebot für PS5 nicht verpassen.

Ein Schnäppchen für alle, die auf knallharte, brutale Action stehen: Einen der besten Shooter des letzten Jahres könnt ihr euch jetzt im Black-Friday-Angebot schnappen. Ihr bekommt das hochgelobte PS5-Spiel unter anderem hier bei Amazon zum laut Vergleichsplattformen besten Preis aller Zeiten:

Theoretisch dürfte der Deal noch bis zum Ende des Black Friday Sales am 1. Dezember gelten, ihr solltet jedoch damit rechnen, dass er schon viel früher vergriffen sein könnte. Alternativ könnt ihr ihn aber auch bei MediaMarkt abstauben. Den Überblick über alle PS5-Angebote bei Amazon, zu denen neben Spielen auch Controller und die Konsole selbst gehören, findet ihr hier:

Mit dem Kettenschwert in die Schlacht: Das bietet der Shooter-Hit für PS5

Dreckig, brutal und bombastisch: Space Marine 2 bietet eine tolle Schlachtatmosphäre.

Es geht hier um Warhammer 40,000: Space Marine 2, den vor rund einem Jahr erschienenen Third Person Shooter, der sowohl im Singleplayer als auch im Koop ein wahres Action-Feuerwerk abbrennt und damit offensichtlich einen Nerv getroffen hat: Schon bei der letzten offiziellen Meldung des Publishers Mitte Juni hatte er sich über sieben Millionen mal verkauft, mittlerweile könnten es noch eine oder zwei mehr sein.

Wie im Vorgänger aus 2011 schlüpft ihr wieder in die Rolle eines Elitesoldaten und mäht nicht nur mit diversen Schusswaffen, sondern auch mit eurem motorisierten Kettenschwert ganze Heerscharen von Gegnern nieder. Diesmal bekommt ihr es allerdings nicht mit den Orks, sondern mit den insektenähnlichen Tyraniden zu tun. Diese bieten sehr unterschiedliche Gegnertypen, die von riesigen Schwärmen schwächerer Einheiten bis hin zu gigantischen Monstern reichen.

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Seine positiven Bewertungen hat sich Warhammer 40,000: Space Marine 2 nicht zuletzt durch die spektakuläre Inszenierung verdient: Der Shooter bietet eine packende Schlachtatmosphäre mit Explosionen, Panzern und Tyranidenarmeen im Hintergrund, die den passenden Rahmen für das Gemetzel bieten, das ihr selbst veranstaltet: Eure Feinde zerlegt ihr gnadenlos in ihre Einzelteile, oft mit brutalen Finishing Moves. Nicht ohne Grund ist Space Marine 2 erst ab 18 freigegeben.

Selbst im Singleplayer bietet Space Marine 2 bereits fast pausenlose Action, auch weil ihr fürs Besiegen von Gegnern mit Gesundheit und Rüstung belohnt und so zu ständigem Angreifen motiviert werdet. Im Koop mit bis zu drei Personen ist das Chaos aber natürlich noch größer. Hier könnt ihr übrigens nicht nur die Kampagne, sondern auch zusätzliche Missionen spielen, die ganz auf Teamarbeit ausgelegt sind. Daneben gibt es noch den PvP-Modus, in dem zwei Teams von je sechs Spieler*innen gegeneinander antreten.