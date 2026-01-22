Das beste Star-Wars-Spiel für PS5 ist jetzt richtig günstig!

Ein besseres Star-Wars-Spiel als diesen PS5-Hit hat es unserer Meinung nach schon seit Knights of the Old Republic nicht mehr gegeben.

Gerade könnt ihr das unserer Meinung nach beste Star-Wars-Spiel, das ihr für PS5 bekommen könnt, günstig im Angebot abstauben. Bei Amazon bekommt ihr den Actionhit, dem wir im Test respektable 88 Punkte gegeben haben und der im PlayStation Store aktuell noch immer 79,99€ kostet, jetzt schon für ein Viertel dieses Preises. Hier findet ihr den Deal:

Sechs Planeten & ein Lichtschwert: Das ist der Star-Wars-Hit für PS5!

Die Planeten von Star Wars Jedi: Survivor sehen schick aus und laden zum Erkunden ein.

Es geht hier natürlich um Star Wars Jedi: Survivor, den Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order, der noch ein gutes Stück besser ist als der ohnehin schon tolle erste Teil. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Gebiete auf sechs verschiedenen Planeten diesmal weit offener gestaltet sind und ihr somit ihre Geheimnisse und ihre vielen stimmungsvollen Details, die für eine packende Atmosphäre sorgen, auf eigene Faust erkunden könnt.

Ein richtiges Open-World-Spiel wird Star Wars Jedi: Survivor dadurch dennoch nicht, trotz größerer Bewegungsfreiheit bleibt es im Kern der verschachtelten Levelstruktur im Dark-Souls-Stil treu. Auch das Gameplay ähnelt dem des Vorgängers: Da ihr in die Rolle des Jedis Cal Kestis schlüpft, kämpft ihr natürlich vor allem mit eurem Lichtschwert, wobei die Duelle mit anderen Jedis das spielerische Highlight sind. Daneben kann Cal zahlreiche Machtkräfte einsetzen.

Im Vergleich zum ersten Teil ist Star Wars Jedi: Survivor aber nicht nur größer und hübscher, sondern hat sich durchaus auch spielerisch weiterentwickelt. Zusätzliche Schwertkampfstile bringen mehr Komplexität ins Kampfsystem und ein neuer Skilltree sorgt für motivierenden Charakterfortschritt. Außerdem ist die Geschichte trotz eines etwas schwerfälligen Beginns deutlich spannender als im Vorgänger.

Falls euch zum Release noch die schwache technische Performance vom Kauf von Star Wars Jedi: Survivor abgehalten hat, braucht ihr euch jetzt übrigens keine Sorgen mehr zu machen: Durch umfangreiche Patches wurden die Probleme inzwischen gelöst. So könnt ihr das mitreißende Star-Wars-Abenteuer nun genau so genießen, wie es schon immer hätte sein sollen, und das für einen Bruchteil des ursprünglichen Preises.