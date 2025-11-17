Die besten VR-Brillen im Black Friday Sale: Meta Quest 3, PSVR2 & mehr – Welche Top-Angebote schon laufen und was noch kommt

Schon jetzt gibt es ein paar der besten VR-Headsets zum Top-Preis im Black Friday Sale, bei anderen müssen wir wohl noch ein paar Tage warten.

Obwohl die meisten großen Black Friday Sales noch gar nicht gestartet sind, gibt es schon jetzt viele der besten VR-Headsets auf dem Markt zu echten Top-Preisen, darunter die Meta Quest 3 und 3S. Bei Amazon, wo der Black Friday Sale 2025 offiziell am 20. November beginnt, findet ihr die ersten VR-Angebote beispielsweise bereits hier unter den frühen Gaming-Deals:

Wir geben euch hier einen kurzen Überblick über ein paar der aktuell beliebtesten VR-Brillen und verraten euch, wo ihr sie jetzt schon günstig abstauben könnt und in welchen Fällen ihr besser noch warten solltet:

Meta Quest 3 & 3S am Black Friday: Die beliebtesten VR-Brillen gibt's jetzt zum Top-Preis!

Die Meta Quest 3 (links) und die Meta Quest 3S könnt ihr jetzt schon günstiger bekommen. Wir empfehlen, besser schnell zuzuschlagen.

Die Meta Quest 3 und die günstigere Quest 3S sind derzeit die beliebtesten VR-Headsets auf dem Markt. Ihr könnt die beiden VR-Brillen sowohl völlig eigenständig (also ohne PC oder Konsole) und kabellos verwenden oder sie an einen PC anschließen, um beispielsweise Spiele auf Steam zu spielen.

Beide Headsets könnt ihr jetzt schon günstiger abstauben. Die Meta Quest 3S bekommt ihr für schlappe 229€ im MediaMarkt Black Week Sale, was ein fantastischer Preis für die gebotene Leistung ist. Es ist unwahrscheinlich, dass die VR-Brille in diesem Jahr noch deutlich günstiger wird:

Die normale Meta Quest 3 bekommt ihr bereits im Black Friday Sale von Alternate günstiger. Auch Amazon ist inzwischen mit dem Angebot des Konkurrenten mitgezogen, der 100€ Rabatt bietet. Die Meta Quest 3 bietet im Vergleich zur Quest 3S mehr Speicher und bessere Linsen, die an den Rändern ein schärferes Bild liefern, ist ansonsten jedoch gleich leistungsstark.

Bei der Quest 3 ist schwerer vorherzusagen, ob es noch bessere Angebote geben wird, wir erwarten derzeit aber keine noch viel größeren Rabatte. Bei beiden VR-Headsets solltet ihr damit rechnen, dass die Angebote schnell ausverkauft sein können, und deshalb besser nicht zu lange warten.

PSVR2-Headset am Black Friday: Die Angebote dürften bald starten!

Beim PSVR2-Headset solltet ihr noch mit dem Kauf warten, bis Sony den Startschuss für die PS5-Angebote zum Black Friday gibt.

Das PlayStation VR2-Headset ist primär für VR-Spiele auf der PS5 gedacht, lässt sich mit einem Adapter jedoch inzwischen auch am PC verwenden. Sowohl das Headset selbst als auch die mitgelieferten Motion Controller sind technisch sehr hochwertig, außerdem bietet die PSVR2 mit Eye Tracking ein nützliches Feature, das die Meta Quest 3 nicht besitzt. Eigenständig verwenden lässt sie sich allerdings nicht.

Das PlayStation VR2 Headset gibt es aktuell noch nirgendwo richtig günstig im Black-Friday-Angebot, das dürfte sich aber in den nächsten Tagen noch ändern. Bei Amazon war die VR-Brille für PS5 schließlich schon im letzten Jahr sehr günstig und es gibt keinen Grund, weshalb wir 2025 nicht auch einen starken Rabatt sehen sollten:

Dabei solltet ihr beachten: PS5-Angebote starten oft bei allen Händlern gleichzeitig, und zwar dann, wenn Sony selbst den Startschuss gibt. Sollte es zum Start des Amazon Black Friday Sales am 20. November noch kein Sonderangebot geben, kann es also trotzdem immer noch etwas später kommen.

Pico 4 Ultra VR-Headset: Der beste Konkurrent der Quest 3

Hier seht ihr die Pico 4 Ultra (Mitte) im Vergleich zur Meta Quest 3 (links) und zu PlayStation VR2.

Die Pico 4 Ultra ist der beste direkte Konkurrent der Meta Quest 3, da sie wie diese sowohl eigenständig als auch mit dem PC verwendet werden kann und ihr technisch ebenbürtig ist. Sie verwendet ebenfalls hochwertige Pancake-Linsen und den gleichen Prozessor, beim Arbeitsspeicher ist sie mit 12 GB sogar überlegen. Allerdings kann sie beim Software-Support nicht ganz mithalten, die Quest 3 bietet die bessere Spieleauswahl.

Trotzdem kann die Pico 4 Ultra eine lohnenswerte Alternative sein, wenn man sie im Black Friday Sale deutlich günstiger abstauben kann. Im Amazon-Sale bekommt ihr sie jetzt schon mit 200€ Rabatt im Angebot, wodurch sie aktuell 50€ günstiger ist als die Meta Quest 3 im Alternate-Sale. Dass der Preis noch viel tiefer sinkt, ist unwahrscheinlich:

Die normale Pico 4 würden wir heute übrigens nicht mehr empfehlen, da diese schon etwas älter ist und eher ein Konkurrent der Meta Quest 2 war. Wenn ihr nach einer möglichst günstigen VR-Brille sucht, seid ihr auf jeden Fall mit der Meta Quest 3S besser dran.