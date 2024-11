"Beste Wasser-Physik, die ich je in einem Spiel gesehen habe": Dieses kurze Video hat es wirklich in sich

In the Valley of Gods hätte eine wirklich beeindruckende Wasser-Physik bekommen sollen.

Die Grafik ist nicht der entscheidend dafür, ob ein Spiel letztendlich Spaß macht oder nicht. Nichtsdestotrotz können wir uns auch immer mal wieder für beeindruckende Technik-Spielereien begeistern, die zeigen, was alles möglich ist. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Video zu dem Spiel In the Valley of Gods. An sich passiert darin nicht viel, und trotzdem sind wir fasziniert davon. Der Grund dafür ist die wirklich eindrucksvolle Wasser-Physik.

Schaut euch diese erstaunliche Wasser-Physik an!

Darum geht's: Der Valve-Entwickler Matthew Wilde hat ein kleines, aber feines Gameplay-Video aus dem Campo Santo-Spiel In the Valley of Gods veröffentlicht.

Es zeigt, wie zwei Personen (eine davon in der Ego-Perspektive) durch eine Höhle waten, die bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser wird durch die Charaktere in Bewegung versetzt sowie von den Wänden wieder zurückgeworfen. Und das sieht schlichtweg fantastisch aus! Auch das Licht, das durch die Wassermassen hindurch scheint, kann sich wirklich sehen lassen.

Das Ganze wirkt äußerst realistisch:

Matthew Wilde, the Valve developer behind the water shader for Counter-Strike 2, has shared a rare gameplay footage. It shows the water technology that was tested for In The Valley of Gods before Valve acquired the company Campo Santo. Team shelved the game not so long after… pic.twitter.com/wIs6Im8KYx — ‎Gabe Follower (@gabefollower) November 11, 2024

Das sieht so überragend aus, dass der Clip im Netz für viele begeisterte Kommentare sorgt:

"Ich dachte, das wäre echt!" "Verdammt, das Wasser sieht unglaublich aus!" "Reflexionen und Lichtgebung auf dem Wasser sehen irre aus!" "Das ist die beste Wasser-Physik, die ich je in einem Spiel gesehen habe." "Für eine Sekunde dachte ich, das wären echte Aufnahmen. Die Details des Wassers hauen mich um. Super beeindruckend!"

Wer steckt dahinter? Matthew Wilde arbeitet für Valve und zeichnet sich unter anderem für den Wasser-Shader verantwortlich, der in Counter-Strike 2 zum Einsatz kommt. In the Valley of Gods wurde allerdings bei den Firewatch-Machern Campo Santo entwickelt, bevor sie von Valve übernommen worden sind.

Einziger Wermutstropfen: Das Spiel In the Valley of the Gods wird wohl nicht mehr erscheinen, weshalb uns auch die tolle Wasser-Physik verwehrt bleibt. Ursprünglich wollten die Firewatch-Macher Campo Santo den Titel bis 2019 veröffentlicht haben. Dann wurden sie aber von Valve aufgekauft und haben die Entwicklung offiziell eingestellt, um zum Beispiel an Half-Life: Alyx zu arbeiten.

2:36 In the Valley of Gods - Trailer & erste Release-Info: Das neue Spiel der Firewatch-Macher - Trailer & erste Release-Info: Das neue Spiel der Firewatch-Macher

Aufgeschoben heißt aber nicht unbedingt aufgehoben. Immerhin existiert die Steam-Seite noch, wenngleich das voraussichtliche Release-Datum mittlerweile auf Dezember 2029 angepasst wurde. Aktuell sieht es trotzdem erst einmal weniger danach aus, als ob In the Valley of Gods jemals weiter entwickelt wird.

Wasser-Physik auf einem neuen Level

Wenn wir an andere Projekte mit beeindruckender Wasser-Physik denken, fällt uns unweigerlich Horizon Forbidden West ein. Wie hier die Brandungswellen an den Strand und die Felsen heranrollen, sieht ebenfalls beeindruckend aus:

Ähnlich spannend wirken die Basteleien von Krystian Komisarek, der kleine Meisterleistungen mit der Unreal Engine 5 und seinen Wasser-Spielereien vollbringt. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

I'm wiped out after working all night, but it was worth it. Presenting the entrance to the underwater world :) pic.twitter.com/Q4bxySKOrp — Krystian Komisarek (@ImaginaryBlend) August 10, 2024

Aber die gut gefällt euch die Wasser-Physik im In the Valley of Gods-Video? Was sagt ihr zu den beiden anderen Beispielen? Legt ihr überhaupt Wert auf eine gute Wasser-Physik? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.