Eins der besten Brettspiele mit allen Erweiterungen in einer Box: Diese Collector’s Edition schindet richtig Eindruck und ist dazu auch noch reduziert

Hübscheres Spielmaterial gibt es bei Brettspielen selten.

Brettspielabende machen Spaß, aber ein Problem haben sie: Wenn entschieden werden soll, was gespielt wird, kommt es meistens zu heftigeren Situationen, als wenn man nach einem Film auf Netflix sucht. Everdell kann solche Streitereien schlichten, weil dieses Spiel einfach immer Spaß macht und dazu auch noch bildhübsch ist.

Wie spielt sich Everdell?

Everdell ist zum großen Teil ein klassischer Worker-Placer. Das heißt, ihr platziert nacheinander eure (Arbeits-)Tiere auf Felder auf dem Spielplan, um die Ressourcen des jeweiligen Feldes zu sammeln. Manche Felder können mehrere Tiere aufnehmen, manche bieten nur Platz für eine einzige Figur. Die abgebauten Ressourcen werden dafür genutzt, Gebäude zu errichten und Bewohner mit Spezialfertigkeiten für die eigene Stadt zu rekrutieren.

Der Artstyle dieses Brettspiels ist einfach zum Anbeißen.

Dieses Spielprinzip kennt man so auch von zig anderen Spielen, jedoch hat Everdell zwei geniale Einfälle, die das Spiel abwechslungsreicher und strategischer machen: Zum einen gibt es Spezial-Ressourcen-Felder, die in jeder Partie unterschiedlich sind, da sie aus einem Kartenstapel gezogen und auf den Spielplan gelegt werden. Zum anderen muss nicht jeder Stadtbewohner mit Ressourcen bezahlt werden. Befindet sich in eurer Stadt ein Gebäude, in dem sich ein bestimmtes Wesen besonders wohlfühlt, dann zieht es kostenlos bei euch ein.

Beispiel: Der Biber-Architekt aus dem Bild würde normalerweise vier Beeren kosten, habt ihr in eurer Stadt aber bereits einen Kran gebaut, kostet die Karte nichts und stellt euch seine Spezialfertigkeit einfach so zur Verfügung.

Das beinhaltet die Complete Collection des Brettspiels

Münzen aus Metall, Perlen aus Glas und Beeren aus Holz: Nichts anderes erwarte ich von einer Collector's Edition.

Everdell hat inzwischen eine Menge Erweiterungen bekommen, die neue Gebiete, Gebäude und Wesen in das Spiel integriert haben. Diese alle einzeln im Internet zusammenzusuchen und zu bestellen, ist nicht nur mühsam, sondern auch teuer und nicht wirklich nachhaltig. Doch Pegasus hat genau dafür die Complete Collection herausgebracht, die das Grundspiel und alle Erweiterungen beinhaltet. Und das Beste: Sie kostet auch noch wesentlich weniger, als wenn ihr alle Erweiterungen einzeln kaufen würdet.

Alle Inhalte der Box im Überblick

Grundspiel (Collector's Edition)

Pearlbrook (Collector's Edition)

Spirecrest (Collector's Edition)

Bellfaire

Mistwood

Newleaf

Hinzu kommen extrem hochwertige Spielmaterialien aus echtem Glas, Holz und Metall und der Vorteil, dass ihr alle Inhalte in einer großen Box unterbringen könnt. Dazu verfügt sie über einen stabilen Innenraum aus Holz und einen Sortiereinsatz, mit dem ihr stets den Überblick über alle Erweiterungen behaltet.