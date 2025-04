Einer der besten Open World-Shooter von Ubisoft bekommt über 10 Jahre nach seinem Launch endlich einen 60 FPS-Patch

Endlich ist Far Cry 4 an der Reihe.

Was lange währt, wird endlich gut: Far Cry 4 bekommt nach all den Jahren nochmal einen Patch verpasst. Und der hat es wirklich in sich. Die PS4- und Xbox One-Versionen des fast schon altehrwürdigen Ubisoft-Shooters können auf PS5 Pro, PS5, Xbox Series X oder Xbox Series S nämlich jetzt mit 60 FPS gespielt werden. Das war aber noch nicht alles.

Darum geht's: Far Cry 4 wurde im November 2014 für PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 und den PC veröffentlicht. Nun erschien mehr oder weniger überraschend ein Update. Auch wenn Ubisoft in den letzten Jahren immer mal wieder ältere Spiele mit einem 60 FPS-Patch versehen hat, kommt dieser hier ohne allzu große Vorwarnung.

Jetzt endlich mit 60 FPS: PC-Spieler*innen können darüber nur müde lächeln, weil sie Far Cry 4 wahrscheinlich sowieso schon die ganze Zeit mit hohen Framerates spielen. Konsolenspieler*innen war das aber bisher nicht vergönnt. Umso mehr freuen wir uns natürlich über den Patch, der euch allerdings nur zugutekommt, wenn ihr die PS4- oder Xbox One-Fassung auf PS5 oder Xbox Series S/X spielt.

Das war aber noch nicht alles. Ubisoft haut nicht nur einen neuen Patch für das über eine Dekade alte Spiel raus, es gibt aktuell auch noch ordentlich Rabatte. Im PlayStation Store könnt ihr euch Far Cry 4 jetzt für gerade einmal 4,49 Euro sichern.

Jetzt auch im Game Pass: Habt ihr ein Xbox Game Pass-Abo, könnt ihr Far Cry ab dem heutigen Tag, den 30. April, sogar ohne zusätzliche Kosten spielen. Falls ihr bisher noch nie einen Abstecher nach Kyrat gemacht habt, war die Gelegenheit also nie günstiger, den Shooter nachzuholen.

Far Cry 4 ist eine Reise wert

Wir haben dem Titel im großen GamePro-Test zu Far Cry 4 damals eine sehr gute Wertung von 88 Punkten spendiert und bescheinigt, ein "fesselndes Himalaya-Abenteuer" zu sein.

Im Grunde genommen funktioniert Far Cry 4 fast genauso wie der legendäre Vorgänger, nur das uns in dem Hochgebirge des Himalayas ein neuer Bösewicht entgegentritt. Ihr könnt ansonsten erneut alles in Schutt und Asche legen, unglaubliches Chaos anrichten und in der gigantischen Sandbox jede Menge Spaß haben – dieses Mal sogar im Koop.

Wie gefällt euch Far Cry 4? Oder habt ihr es noch nie gezockt und legt jetzt dank des Updates endlich los?