Far Cry 7: Ein heißersehntes Feature könnte es ins Spiel schaffen – Ubisoft-Stellenausschreibung liefert erste Hinweise

Im Idealfall könnte es ein kompletter Third-Person-Modus ins neue Far Cry schaffen, in dem wir uns zum Beispiel das Gesicht unseres Charakters anschauen können.

Hach ja, Stellenausschreibungen. Was man sich im Alltag wohl nicht allzu gerne durchschaut, liefert in der Videospielindustrie immer mal wieder interessante Hinweise auf kommende Projekte. Wie auch eine aktuelle Stellenausschreibung von Ubisoft Toronto.

Far Cry 7 könnte einen Third Person-Modus bekommen

Konkret sucht Ubisoft Toronto aktuell eine*n Senior Gameplay Animator für ein noch unbenanntes Far-Cry-Projekt. In der Stellenbeschreibung sticht uns dabei ein Detail ins Auge:

Auf deutsch übersetzt heißt das etwa:

„Du erstellst Animations-Systeme für Spieler*innen in der First-Person-Ansicht sowie die äquivalente Replikationsanimationen (Third Person).“ Stellenausschreibung für eine*n Senior Gameplay Animator bei Ubisoft Toronto

Das weckt natürlich sofort die Vermutung, dass das neue Far Cry eine Third-Person-Perspektive bekommen könnte. Hinweise darauf, wie stark diese eingebaut werden würde, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht.

Möglich wäre endlich ein kompletter Third-Person-Modus für Far Cry 7. Manche Spieler*innen bevorzugen den, unter anderem auch, weil er bei Bewegungsübelkeit beim Zocken helfen kann.

Gleichzeitig liegt auch ein Multiplayer-Spiel oder -Modus im Bereich des Vorstellbaren, weil auch dies Animationen aus der Third Person-Perspektive benötigt. Vielleicht belassen es die Entwickler*innen auch bei ähnlichen Implementierungen der Third-Person-Elemente wie bei Far Cry 6.

In diesem Gameplay-Trailer könnt ihr euch anschauen, wie der Wechsel zwischen First- und Third-Person-Sicht in Far Cry 6 aussieht:

4:44 Far Cry 6 - Gameplay Deep Dive stellt uns die Neuerungen genauer vor

In Far Cry 6 geschieht der Wechsel in die Third-Person-Sicht in Zwischensequenzen, manchen Kampfsituationen und vor allem in Guerilla Camps. Dadurch soll die Protagonistin Dani noch besser als Mitglied des Camps wahrgenommen werden.

Wie ihr seht, sind durch die fehlende Präzision in der Stellenausschreibung aktuell noch viele Spekulationen möglich und alle irgendwie auch denkbar. Eines geht daraus jedoch hervor: Die Third-Person-Ansicht scheint der Reihe erstmal erhalten zu bleiben.

Ist für euch die Implementierung der Third-Person-Ansicht ein Muss für die Far-Cry-Reihe?