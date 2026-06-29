Von allen Startern hat Pokémon Rubin gleich zwei besonders spannende im Gepäck: Den besten Allrounder und den schnellsten Angreifer

Hydropi wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht so, entwickelt sich aber zu einem der besten Starter-Pokémon überhaupt.

Mit jeder neuen Pokémon-Generation stellt sich dieselbe Frage: Welches Starter-Pokémon soll ich wählen? Das hat mit der Zeit natürlich viele Debatten ausgelöst und auch Vergleiche zwischen den Spielen angeregt. Dabei sticht ein Titel ganz besonders mit seinen extremen Starter-Pokémon hervor: Pokémon Rubin und Saphir.

Die Gen 3-Starter-Pokémon stecken voller Ausnahmen und Extremen

Eine Liste der besten Starter-Pokémon kommt zwangsläufig nicht ohne zwei der drei Rubin-Starter aus. In diesem Titel bekommt ihr nämlich einerseits den Starter, der am allerschnellsten aus den Latschen kippt – und gleichzeitig das Starter-Pokémon, das in seiner vollendeten Evolution den besten Allrounder darstellt.

1:08 Pokémon TCG Pocket lässt euch ein schönes Picknick mit der neuen Erweiterung Wunder des Alltags erleben

Autoplay

Geckarbor ist vor allem eins: schnell

Die Rede ist natürlich einerseits von Geckarbor. Das Pflanzen-Pokémon ist der Starter mit dem niedrigsten Verteidigungswert über alle Generationen hinweg. Oder, korrekt ausgedrückt: Die Verteidigung von Geckarbor weist die niedrigste Artenspezifische Stärke aller Starter-Pokémon auf.

Wir haben es hier aber mit einer Art Glaskanone zu tun. Während der Angriffswert zwar ebenfalls recht niedrig ausfällt, ist Geckarbor vor allem extrem schnell. Der Initiative-Wert zählt zu den höchsten und kann nochmal deutlich gesteigert werden.

Insbesondere die Mega-Gewaldro-Entwicklung zählt zu den schnellsten Pokémon überhaupt. Nur Lektrobal, Schabelle und Ninjask sind schneller. Aber unter den Startern bleibt Mega-Gewaldro einzigartig und das schnellste voll-entwickelte Starter-Pokémon überhaupt. Ohne die Mega-Entwicklungen wäre das dagegen Maskagato aus Karmesin und Purpur.

Der beste Allrounder-Starter: Sumpex

Die höchste Entwicklung von Hydropi kommt auf die besten Werte aller finalen Starter-Formen.

Dann wäre da aber auch noch Hydropi, beziehungsweise dessen Weiterentwicklung Sumpex. Bei Sumpex haben wir es nämlich mit dem besten Allrounder-Starter zu tun, wenn es um die voll entwickelten Versionen der Pokémon geht. Kein anderes kommt bei den Statuswerten auf eine höhere Summe der AS (insgesamt 535!) und eine ausgeglichenere Verteilung.

Dafür haben Moorabbel und Sumpex aber auch als einzige Pokémon aus der Starter-Familie die Typen Wasser und Boden. Das bedeutet, dass sie als einzige Pokémon eine doppelte Schwäche gegenüber einem anderen Starter-Typen haben, und zwar gegenüber Pflanze.

Aber last, but not least wäre da noch die Mega-Evolution von Sumpex, die die größte Schwäche des normalen Sumpex (seine Langsamkeit) ausbügelt. Dank Wassertempo kann es die Initiative während Regen einfach mal verdoppeln.

Falls ihr euch also das nächste Mal fragt, welches Starter-Pokémon eigentlich das Beste ist, könnt ihr euch hier noch einmal schlaumachen. Wir würden tendenziell zu Sumpex beziehungsweise Hydropi raten, damit macht ihr nichts falsch. Aber bekanntlich geht es bei der Wahl des Starters ja nicht nur nach den Werten, sondern auch den Vorlieben.