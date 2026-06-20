Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd: Nintendo Switch-Versionen sind sehr wahrscheinlich - und dafür gibt es gute Gründe

Pokemon Rubin und Saphir kommen sehr wahrscheinlich auf die Nintendo Switch (2).

Im Rahmen des Pokémon Days 2026 hatten Nintendo und The Pokémon Company eine echte Überraschung für uns parat: Pokémon Feuerrot und Blattgrün wurden am 27. Februar 2026 im eShop neu veröffentlicht und sind für je 20 Euro für die Nintendo Switch (2) erhältlich.



Viele Fans stellen sich jetzt natürlich die Frage, ob Nintendo in Zukunft nachlegt und weitere klassische Pokémon-RPGs wiederbelebt, insbesondere Switch-Neuveröffentlichungen von Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd stehen gerade ganz oben auf vielen Wuschlisten.

Wie wahrscheinlich sind Nintendo Switch-Versionen von Pokémon Rubin/Saphir/Smaragd?

Ums kurz zu machen: Ja, wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Nintendo demnächst auch die GBA-Klassiker Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd digital für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Dröseln wir mal kurz und knackig auf, warum wir das für möglich halten.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

Die 3. Generation wäre mit den Hoenn-Abenteuern komplett

Was einige Fans nicht direkt auf dem Schirm haben: Obwohl Pokémon Feuerrot und Blattgrün Remakes der ersten Generation sind und in Kanto spielen, gehören die beiden RPGs wie Rubin, Saphir und Smaragd zur dritten Generation.

Das liegt daran, dass die GBA-Remakes nicht nur die gleiche Grafik/Engine wie die Hoenn-Abenteuer nutzen, sondern sich auch essentielle Spielmechaniken teilen, dazu zählen Doppelkämpfe sowie Fähigkeiten und Wesen von Pokémon, die den Kämpfen zusätzliche Tiefe verleihen.

Der wichtigste Punkt: Wer den Nationalen Pokédex in Feuerrot und Blattgrün komplettieren will, muss dafür auch die Monster aus der Hoenn-Region besitzen. Aktuell könnt ihr den Nationalen Dex in den Switch-Versionen aber nicht vervollständigen, weil ihr dafür eben Pokémon von Rubin/Saphir/Smaragd rübertauschen müsst. Für uns ist das ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass Switch-Versionen von RSS nachgeliefert werden könnten.

Kurzum: Rubin/Saphir/Smaragd sind stark mit Feuerrot/Blattgrün verbunden. Nintendo Switch-Neuveröffentlichungen der Hoenn-Abenteuer wären nach den Switch-Fassungen von Feuerrot und Blattgrün also der nächste logische Schritt.

Datamining-Funde deuten Neuauflagen von Rubin und Saphir an

Ein Datamining-Fund, der kurz nach der Veröffentlichung von Feuerrot und Blattgrün für die Switch gemacht wurde, untermauert unsere Spekulation zusätzlich (via eurogamer).

Die Kurzfassung: Dataminer haben die Codes der Switch-Versionen von Feuerrot/Blattgrün bzw. entsprechende ROMs und den Emulator unter die Lupe genommen und darauf Hinweise auf eine Kompatibilität mit Rubin, Saphir und Smaragd gefunden. Dies deutet darauf hin, dass Nintendo die Hoenn-Spiele zumindest schon einmal intern getestet haben könnte.

Auf der zweiten Seite dieses Artikels gehen wir noch einmal genauer auf den möglichen Enthüllungs- und Release-Termin von Rubin, Saphir und Smaragd für die Switch ein.