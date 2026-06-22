Spielerin kauft gebrauchtes Pokémon Rubin und hat unfassbares Glück: Spielstand enthält etliche Shinys und sogar ein richtig seltenes

In diesem gebrauchten Rubin-Modul stecken einige coole Shinys. Bildquelle: https://www.reddit.com/user/Miss-Paladin/

Wer sich ein gebrauchtes GBA-Modul eines alten Pokémon-RPGs wie Pokémon Rubin oder Saphir kauft, findet darauf häufig noch den alten Spielstand des Vorbesitzers/der Vorbesitzerin. Denn zum Löschen eines Savegames ist eine bestimmte Tastenkombination (Taste oben + B + Select halten) nötig, die nicht alle Pokémon-Fans kennen.

Auch Reddit-Nutzerin "Miss-Paladin" stieß bei einem gebrauchten Pokémon Rubin-Modul auf den alten Spielstand des Vorbesitzers. Aber dabei handelt es sich nicht um irgendein Savegame, sondern um das eines Shiny-Hunters, der gleich mehrere schillernde Biester besitzt.

Shiny-Schätze im gebrauchten Pokémon Rubin-Modul

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Was konkret passiert ist: Besagte Reddit-Nutzerin kaufte sich Anfang des Monats eine alte Pokémon Rubin-Version in einem Laden für Gebrauchtspiele und stellte beim Durchsehen des Spielstandes fest, dass Vorbesitzer "DERP" nicht nur die hübsche schillernde Form von Lohgock und Guardevoir besitzt, sondern auch ein Shiny-Gehweiher (Surskit auf Englisch), das im Vergleich zu anderen Shinys extrem schwer zu bekommen ist.

Achtung, Mathe: Die Chance, auf Route 102 einem Gehweiher zu begegnen, beträgt lausige 1%. Wenn wir mit einrechnen, dass die Shiny-Rate lediglich 1 zu 8.192 beträgt, dann treffen wir rein rechnerisch pro 819.200 Pokémon-Begegnungen auf ein Shiny-Gehweiher.

Shiny-Gehweiher ist dunkellila gefärbt. Die Standard-Variante ist hellblau. Bildquelle: https://www.reddit.com/user/Miss-Paladin/

In anderen Worten: "DERP" hatte unfassbares Glück. Oder etwa doch nicht? In den Kommentaren unter dem Post wird diskutiert, ob der Vorbesitzer seine schillernden Schätze möglicherweise per RNG-Manipulation erzeugt oder sich diese über einen Hack herbeigeschummelt hat.

Hier gehen die Meinungen aber auseinander: Für einige Community-Mitglieder spricht die Spielzeit von über 200 Stunden für ein "sauberes" Spiel bzw. dafür, dass der Shiny-Jäger seine Prachtexemplare ohne Manipulation, aber möglicherweise via Soft-Resets ergattert hat.

Für andere ist die Spielzeit von rund 200 Spielstunden deutlich zu kurz für eine so große Menge an Shiny-Pokémon im eigenen Besitz. Zumal sich einige Monster mit dem Pokérus infiziert haben, was ebenfalls recht selten vorkommt.

Lustigerweise hat sich der mögliche Vorbesitzer des Pokémon Rubin-Moduls aka "DERP" unter dem Beitrag von Miss-Paladin selbst zu Wort gemeldet.

User "Cloudsarecool121" fragt in der Kommentarsektion, ob die Käuferin das Spiel in einem bestimmten Store in Montgomery, Alabama erworben habe; diese bejaht das. Zudem nenne Cloudsarecool121 all seine Charaktere Derp. Ihm zufolge seien alle Shinys ohne Manipulation/Schummeln gefangen worden. Shiny-Gehweiher habe er zufällig nach unter 100 Begegnungen erwischt. Verifizieren lässt sich das aber nicht.

So oder so ist das hier definitiv ein cooler Fund, der Miss-Paladin jetzt aber womöglich vor eine schwierige Entscheidung stellt: Neu anfangen oder nicht?

Falls ihr euch fragt, warum der alte Rubin-Spielstand überhaupt nach so vielen Jahren noch vorhanden ist: Savegames werden bei GBA-Modulen im Flash-Speicher gespeichert und werden deshalb auch dann nicht gelöscht, wenn die interne Batterie aufgegeben hat, was bekanntermaßen (leider) im Laufe der Jahre passiert.

Pokémon Rubin und Saphir erschienen ursprünglich im Juli 2003 für den GBA und läuteten die dritte Pokémon-Generation ein.

Übrigens stehen die Chancen nicht schlecht, dass Nintendo und The Pokémon Company die Hoenn-Abenteuer nach Pokémon Feuerrot und Blattgrün digital noch einmal neu für die Nintendo Switch veröffentlichen können. Was dafür spricht, haben wir im oben verlinkten Artikel für euch aufbereitet.

Ist euch schon einmal Ähnliches mit einem gebrauchten Pokémon-Modul passiert?