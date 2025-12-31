Japans bester Anime des Jahres ist weder DanDaDan noch Solo Leveling oder Frieren - wahrscheinlich habt ihr noch nie von ihm gehört

In Japan wurden die Newtype-Anime-Awards verliehen und dabei holt sich eine Serie den Thron, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Die Standard-Lieblinge wie Solo Leveling oder Frieren landen nicht einmal auf dem Siegertreppchen.

David Molke
31.12.2025 | 06:45 Uhr

Von Makeine: Too Many Losing Heroines! habt ihr vielleicht noch nie gehört. (Bild: Crunchyroll) Von Makeine: Too Many Losing Heroines! habt ihr vielleicht noch nie gehört. (Bild: Crunchyroll)

Über Geschmack lässt sich bekanntlich (nicht) streiten und das gilt selbstverständlich auch für den Bereich der Anime. Während international vor allem aktuelle Hits wie DanDaDan, Frieren oder das allseits beliebte Solo Leveling gefeiert werden, wurden beim japanischen Award des Newtype-Magazins ganz andere Kandidaten ausgezeichnet.

Das sind die Gewinner-Anime bei den japanischen Awards und nein, Solo Leveling ist nicht auf Platz eins

Das Newtype-Magazin existiert bereits seit den 1980er Jahren, die zugehörigen Anime-Awards gibt es immerhin schon seit 2011. Dabei werden in den Kategorien TV und Film jeweils die besten Anime sowie die besten Regisseur*innen und Schauspieler*innen gekürt. Insbesondere der Anime-Award des Jahres genießt in Japan sehr großes Ansehen.

Video starten 0:55 Makeine: Too Many Losing Heroines!-Trailer stellt die Figuren des Anime vor

Die ersten drei Plätze hättet ihr vielleicht anders erwartet. Aber hierbei handelt es sich eben nicht um die Crunchyroll-Awards und dementsprechend landen weder Frieren noch Solo Leveling oder DanDaDan auf dem Treppchen. Stattdessen schnappt sich Makeine: Too Many Losing Heroines! den ersten Platz.

In dem Anime geht es um Jun Shirasaki, einen Teenager, der sich zwischen seinen Kindheitsfreundinnen, den Jinguji-Zwillingen wiederfindet. Rumi und Naori sind sehr unterschiedliche Mädchen, die ebenso unterschiedlich mit Zurückweisungen umgehen.

Auf Platz zwei und drei landen Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX und die zweite Staffel von Die Tagebücher der Apothekerin. Erst auf dem vierten Platz folgt dann die zweite Staffel von Solo Leveling. DanDaDan landet auf Platz 7 hinter Medalist und Uma Musime Cinderella Gray. Frieren schafft es nicht einmal in die Top 10 (via Twitter):

Die Top 10 der Anime-Awards 2025

  • Platz 1: Makeine: Too Many Losing Heroines!
  • Platz 2: Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
  • Platz 3: Die Tagebücher der Apothekerin (Staffel 2)
  • Platz 4: Solo Leveling
  • Platz 5: Uma Musume Cinderella Gray
  • Platz 6: Medalist
  • Platz 7: Dandadan
  • Platz 8: Apocalypse Hotel
  • Platz 9: Re:Zero Starting in Another World (Staffel 3)
  • Platz 10: Oshi no Ko (Staffel 2)
Mehr Anime-News:
One Piece: Zorro hat mit diesen beiden Charakteren mehr Zeit verbracht als mit jedem einzelnen Strohhut
von Jusuf Hatic
Für eine der kontroversesten Szenen der Anime-Geschichte ließ sich die Synchronsprecherin würgen - danach versagte ihre Stimme für einige Tage
von Jusuf Hatic
One Piece: Nach über 27 Jahren beginnt im Anime eine neue Zeitrechnung - erstmals können wir sagen, dass eine Staffel zu Ende ist
von Jusuf Hatic

Der große Gewinner Makeine: Too Many Losing Heroines! wurde im Juli 2024 erstmals ausgestrahlt und kann hierzulande wenig überraschend über ein kostenpflichtiges Crunchyroll-Abo geschaut werden. Eine zweite Staffel der Erfolgs-Serie wurde bereits angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht.

Welcher Anime würde bei euren ganz persönlichen Awards als beste Serie des Jahres ausgezeichnet werden? Und kennt ihr Makeine: Too Many Losing Heroines! schon?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben

vor 14 Minuten

Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben
Japans bester Anime des Jahres ist weder DanDaDan noch Solo Leveling oder Frieren - wahrscheinlich habt ihr noch nie von ihm gehört

vor einer Stunde

Japans bester Anime des Jahres ist weder DanDaDan noch Solo Leveling oder Frieren - wahrscheinlich habt ihr noch nie von ihm gehört
PS Plus für Januar 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Essential-Lineups

vor 2 Stunden

PS Plus für Januar 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Essential-Lineups
One Piece: Zorro hat mit diesen beiden Charakteren mehr Zeit verbracht als mit jedem einzelnen Strohhut

vor 2 Stunden

One Piece: Zorro hat mit diesen beiden Charakteren mehr Zeit verbracht als mit jedem einzelnen Strohhut
mehr anzeigen