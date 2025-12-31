Japans bester Anime des Jahres ist weder DanDaDan noch Solo Leveling oder Frieren - wahrscheinlich habt ihr noch nie von ihm gehört

Von Makeine: Too Many Losing Heroines! habt ihr vielleicht noch nie gehört. (Bild: Crunchyroll)

Über Geschmack lässt sich bekanntlich (nicht) streiten und das gilt selbstverständlich auch für den Bereich der Anime. Während international vor allem aktuelle Hits wie DanDaDan, Frieren oder das allseits beliebte Solo Leveling gefeiert werden, wurden beim japanischen Award des Newtype-Magazins ganz andere Kandidaten ausgezeichnet.

Das sind die Gewinner-Anime bei den japanischen Awards und nein, Solo Leveling ist nicht auf Platz eins

Das Newtype-Magazin existiert bereits seit den 1980er Jahren, die zugehörigen Anime-Awards gibt es immerhin schon seit 2011. Dabei werden in den Kategorien TV und Film jeweils die besten Anime sowie die besten Regisseur*innen und Schauspieler*innen gekürt. Insbesondere der Anime-Award des Jahres genießt in Japan sehr großes Ansehen.

0:55 Makeine: Too Many Losing Heroines!-Trailer stellt die Figuren des Anime vor

Die ersten drei Plätze hättet ihr vielleicht anders erwartet. Aber hierbei handelt es sich eben nicht um die Crunchyroll-Awards und dementsprechend landen weder Frieren noch Solo Leveling oder DanDaDan auf dem Treppchen. Stattdessen schnappt sich Makeine: Too Many Losing Heroines! den ersten Platz.

In dem Anime geht es um Jun Shirasaki, einen Teenager, der sich zwischen seinen Kindheitsfreundinnen, den Jinguji-Zwillingen wiederfindet. Rumi und Naori sind sehr unterschiedliche Mädchen, die ebenso unterschiedlich mit Zurückweisungen umgehen.

Auf Platz zwei und drei landen Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX und die zweite Staffel von Die Tagebücher der Apothekerin. Erst auf dem vierten Platz folgt dann die zweite Staffel von Solo Leveling. DanDaDan landet auf Platz 7 hinter Medalist und Uma Musime Cinderella Gray. Frieren schafft es nicht einmal in die Top 10 (via Twitter):

Die Top 10 der Anime-Awards 2025

Platz 1: Makeine: Too Many Losing Heroines!

Platz 2: Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX

Platz 3: Die Tagebücher der Apothekerin (Staffel 2)

Platz 4: Solo Leveling

Platz 5: Uma Musume Cinderella Gray

Platz 6: Medalist

Platz 7: Dandadan

Platz 8: Apocalypse Hotel

Platz 9: Re:Zero Starting in Another World (Staffel 3)

Platz 10: Oshi no Ko (Staffel 2)

Der große Gewinner Makeine: Too Many Losing Heroines! wurde im Juli 2024 erstmals ausgestrahlt und kann hierzulande wenig überraschend über ein kostenpflichtiges Crunchyroll-Abo geschaut werden. Eine zweite Staffel der Erfolgs-Serie wurde bereits angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht.

Welcher Anime würde bei euren ganz persönlichen Awards als beste Serie des Jahres ausgezeichnet werden? Und kennt ihr Makeine: Too Many Losing Heroines! schon?