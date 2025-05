Crunchyroll Anime Awards 2025: Das sind die Gewinner und mit einigen habt ihr sicherlich nicht gerechnet

Wir stellen euch die Gewinner der Crunchyroll Anime Awards 2025 vor. (Bild: © Crunchyroll)

Es ist wieder so weit! Crunchyroll veranstaltet jährlich im großen Umfang die Crunchyroll Anime Awards, in denen die beliebtesten Anime-Serien des vorherigen Jahres in unterschiedlichen Kategorien gekürt werden. Darunter befinden sich Auszeichnungen wie “Anime des Jahres”, “Bestes Opening”, “Bester Hauptcharakter” und vieles mehr.

In diesem Artikel haben wir die Gewinner in allen Kategorien übersichtlich aufgelistet. Es sind sogar einige Serien dabei, die ihr sicherlich nicht erwartet habt.

Die Crunchyroll Anime Awards 2025

Am 25. Mai 2025 wurden die Crunchyroll Anime Awards 2025 offiziell in Tokio abgehalten. Abseits der besonderen Gäste, wie YouTuber Gigguk, VTuberin Ironmouse oder die japanische Sängerin LiSA, wurden natürlich die Gewinner der 32 Einzelkategorien bekannt gegeben.

Wichtige Anmerkung: Obwohl die Crunchyroll Anime Awards im Jahr 2025 stattfinden und der Award auch auf diese Jahreszahl setzt, geht es hier um Anime-Serien und -Filme aus 2024.

Hier könnt ihr schnell zu den Nominierten und Gewinnern (extra gefettet) der einzelnen Kategorie springen:

Anime des Jahres – Solo Leveling

Solo Leveling ist der Anime des Jahres. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Solo Leveling (Gewinner)

(Gewinner) DanDaDan

Delicious in Dungeon

Die Tagebücher der Apothekerin

Frieren: Nach dem Ende der Reise)

Kaiju No. 8

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Autoplay

Film des Jahres – Look Back

Der Film "Look Back" von Chainsaw Man-Schöpfer Tatsuki Fujimoto sicherte sich den Titel als bester Anime-Film des Jahres. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Look Back (Gewinner)

(Gewinner) HAIKYU!! The Dumpster Battle

Mononoke The Movie: The Phantom in the Rain

My Hero Academia: You're Next

SPY x FAMILY CODE: White

The Colors Within

1:44 Look Back-Trailer zum Amazon Prime-Anime zeigt herzzerreißende Freundschaft und Manga-Liebe

Autoplay

Beste Weiterlaufende Serie – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Nicht One Piece, sondern Demon Slayer gilt als die beste weiterlaufende Serie im Anime-Bereich. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc (Gewinner)

(Gewinner) Bleach: Thousand Year Blood War – The Conflict

My Hero Academia – Staffel 7

One Piece

Oshi no Ko (Staffel 2)

Spy x Family (Staffel 2)

Mehr zum Thema Demon Slayer nach Season 4: Alles Wichtige zum Release der drei finalen Filme von Myki Trieu

Beste neue Serie – Solo Leveling

Solo Leveling ist die beste neue Serie. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Solo Leveling (Gewinner)

(Gewinner) DanDaDan

Delicious in Dungeon

Frieren: Nach dem Ende der Reise)

Kaiju No. 8

Die Tagebücher der Apothekerin

Bester Original-Anime – Ninja Kamui

Überraschendes Ergebnis: Ninja Kamui wurde als bester Original-Anime gewählt. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Ninja Kamui (Gewinner)

(Gewinner) Bucchigiri?!

Girls Band Cry

Jelölyfish Can’t Swim in the Night

Metallic Rouge

Train to the End of the World

Beste Animation – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Die besten Animationen hat Demon Slayer. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc (Gewinner)

(Gewinner) Solo Leveling

DanDaDan

Delicious in Dungeon

Frieren: Nach dem Ende der Reise

Kaiju No. 8

2:32 Crunchyroll kündigt mit neuem Trailer zum Demon Slayer-Film ein grobes Releasedatum an

Bestes Charakterdesign – DanDaDan

DanDaDan wurde zum Anime mit dem besten Charakterdesigns gewählt. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

DanDaDan (Gewinner)

(Gewinner) Delicious in Dungeon

Demon Slayer: Kemtuso no Yaiba Hashiro Training Arc

Frieren: Nach dem Ende der Reise)

Kaiju No. 8

Die Tagebücher der Apothekerin

1:26 Neuer Trailer zum Netflix-Anime DanDaDan zeigt brandneue Charaktere, Geister und Aliens

Autoplay

Beste Regie – Keiichiro Saito

Keiichiro Saito hat mit seiner Regie in Frieren großartige Arbeit geleistet. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Keiichiro Saito (Frieren: Nach dem Ende der Reise) (Gewinner)

(Gewinner) Fuga Yamashiro (DanDaDan)

Haruo Sotozaki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc)

Megumi Ishitani (One Piece: Fan Letter)

Norihiro Naganuma (Die Tagebücher der Apothekerin)

Yoshihiro Miyajima (Delicious in Dungeon)

2:10 Der Anime Frieren erzählt eine Geschichte über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens

Autoplay

Beste Background Art – Frieren: Nach dem Ende der Reise

Frieren wurde als der Anime mit den schönsten Hintergrundzeichnungen gewählt. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Frieren: Nach dem Ende der Reise (Gewinner)

(Gewinner) DanDaDan

Delicious in Dungeon

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Pluto

Die Tagebücher der Apothekerin

Mehr zum Thema Frieren Season 2: Alle Infos zu kommenden Release in 2026, Episodenzahl und was wir bisher wissen von Myki Trieu

Beste Romanze – Blue Box

Blue Box überzeugt Zuschauer*innen als der beste Romanzen-Anime. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Blue Box (Gewinner)

(Gewinner) A Sign of Affection

Makeine: Too Many Losing Heroines!

Ranma ½

Scott Pilgrim Takes Off

The Dangers in My Heart (Staffel 2)

Mashle wurde zur besten Komödie gekürt. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Mashle: Magic and Muscles: The Divine Visionary Candidate Exam Arc (Gewinner)

(Gewinner) Delicious in Dungeon

Konosuba – God’s Blessing on This Wonderworld! (Staffel 3)

My Deer Friend Nokotan

Ranma ½

SPY X FAMILY (Staffel 2)

1:33 Im Anime Mashle dreht sich alles um Magie - nur kann der Protagonist nicht zaubern

Autoplay

Beste Action – Solo Leveling

Solo Leveling erhielt die Auszeichnung für den besten Action-Anime. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Solo Leveling (Gewinner)

(Gewinner) BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Conflict

DanDaDan

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Kaiju No. 8

Wind Breaker

Mehr zum Thema Solo Leveling: Fan-Animation vom beliebtesten Kampf von Season 2 mit über 130 Tausend Likes geht komplett viral und die Community ist begeistert von Cassie Mammone

Bester Isekai – Re:Zero -Starting Life in Another World

Re:Zero schnappte sich den Titel als bester Isekai-Anime. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Re:Zero -Starting Life in Another World (Staffel 3) (Gewinner)

(Gewinner) Konosuba – God’s Blessing on This Wonderworld! (Staffel 3)

Mushoku Tensei: Joibless Reincarnation (Staffel 2, Teil 2)

Shangri-La Frontier (Stafel 2)

Suicide Squad ISEKAI

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt (Staffel 3)

1:13 Der Anime Re:Zero zeigt eine grausame Spirale aus Tod und Neustart in einer anderen Welt

Autoplay

Bestes Drama – Frieren: Nach dem Ende der Reise

Frieren ist zwar nicht der Anime des Jahres, aber das beste Drama. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Frieren: Nach dem Ende der Reise (Gewinner)

(Gewinner) A Sign of Affection

Dead Dead Demons Dededede Destruction

Oshi no Ko (Staffel 2)

Pluto

Die Tagebücher der Apothekerin

Bestes Slice of Life – Makeine: Too Many Losing Heroines!

Makeine gewann den Titel als bestes Slice of Life. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Makeine: Too Many Losing Heroines! (Gewinner)

(Gewinner) Laid-Back Camp (Stafel 3)

Mr. Villain’s Day Off

My Deer Friend Nokotan

Sound! Euphonium 3

The Dangers in My Heart (Staffel 2)

Bester Hauptcharakter – Sung Jin-Woo

Sung Jin-Woo aus Solo Levleing hat sich seinen Platz als bester Hauptcharakter gesichert. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Sun Jin-Woo (Solo Leveling) (Gewinner)

(Gewinner) Frieren (Frieren: Nach dem Ende der Reise)

Kafka Hibino (Kaiju No. 8)

Momo (DanDaDan)

Okarun (DanDaDan)

Maomao (Die Tagebücher der Apothekerin)

Bester Nebencharakter – Fern

Fern aus Frieren wurde zum besten Nebencharakter gekürt. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Fern (Frieren: Nach dem Ende der Reise) (Gewinner)

(Gewinner) Himmel (Frieren: Nach dem Ende der Reise)

Jinshi (Die Tagebücher der Apothekerin)

Seiko (DanDaDan)

Turbo Granny (DanDaDan)

Senshi (Delicious in Dungeon)

Bester "Muss unbedingt beschützt werden" Charakter – Anya Forger

Anya aus Spy x Family muss man einfach lieb haben. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Anya Forger (Spy x Family) (Gewinner)

(Gewinner) Frieren (Frieren: Nach dem Ende der Reise)

Okarun (DanDaDan)

Senshi (Delicious in Dungeon)

Tokiyuki Hojo (The Elusive Samurai)

Yuki Mitose (A Sign of Affection)

1:50 Spy x Family - Trailer zum lustigen Spionage-Anime mit deutscher Synchronisation

Autoplay

Bester Anime-Song – Otonoke von Creepy Nuts

Das DanDaDan-Opening war DER Ohrwurm 2024. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Otonoke von Creepy Nuts (DanDaDan) (Gewinner)

(Gewinner) Abyss von YUNGBLUD (Kaiju No. 8)

Bling-Bang-Bang-Born von Creepy Nuts (Mashle: Magic and Muscles: The Divine Visionary Candidate Exam Arc)

Fatal von GEMN (Oshi no Ko Staffel 2)

LEveL von Hiroyuki Sawano und TOMORROW x TOGETHER (Solo Leveling Staffel 1)

The Brave von Yoasobi (Frieren: Nach dem Ende der Reise)

Bester Soundtrack – Solo Leveling

Hiroyuki Sawano beweist wieder, was für ein großartiger Komponist er ist. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Solo Leveling (Gewinner)

(Gewinner) Bleach: Thousand-Year Blood War – The Conflict

Dan Da Dan

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Frieren: Nach dem Ende der Reise

Look Back

Bestes Opening – Otonoke von Creepy Nuts

Creppy Nurts sicherte sich auch den Titel des besten Anime-Openings. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Otonoke von Creepy Nuts (DanDaDan) (Gewinner)

(Gewinner) Abyss von YUNGBLUD (Kaiju No. 8)

Bling-Bang-Bang-Born von Creepy Nuts (Mashle: Magic and Muscles: The Divine Visionary Candidate Exam Arc)

Fatal von GEMN (Oshi no Ko Staffel 2)

LEvel von Hiroyuki Sawano und TOMORROW X TOGETHER (Solo Leveling Season 1)

UUUUUS! von Hiroshi Kitadani (One Piece Egghead-Arc)

Bestes Ending – request von krage

Solo Leveling schnappte sich die Krone für das beste Anime-Ending. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

request von krage (Solo Leveling) (Gewinner)

(Gewinner) Antanante. von riria. (Ranma 1/2)

Kamakura Style von BotchiBoromaru (The Elusive Samurai)

Burning von Hitsujibungaku (Oshi no Ko Staffel 2)

Noboy von One Republic (Kaiju No. 8)

Taidada von Zutomayo (DanDaDan)

Beste Synchronisierung (Japanisch) – Aoi Yuki

Aoi Yuki spricht in Die Tagebücher der Apothekerin Maomao und liefert saubere Arbeit ab. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Aoi Yuki als Maomao in Die Tagebücher der Apothekerin (Gewinner)

(Gewinner) Atsumi Tanezaki als Frieren in Frieren: Nach dem Ende der Reise

KLenichi Suzumura als Bravern in Brave Bang Bravern!

Shion Wakayama als Momo in DanDaDan

Natsuki Hanae als Okarun in DanDaDan

Sayaka Sembongi als Marcille in Delicious in Dungeon

1:49 Neuer Trailer zu Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 zeigt neue Charaktere und Fälle für Maomao

Autoplay

Beste Synchronisierung (Deutsch) – Daniel Schlauch

Daniel Schlauch überzeugt die Community mit seiner Rolle als Ruffy in One Piece. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Daniel Schlaucht als Monkey D. Ruffy in One Piece (Gewinner)

(Gewinner) Felix Kamin als Kafka Hibino in Kaiju No. 8

Florian Knorn als Ranma Saotome in Ranma ½

Franciska Friede als Momo in DanDaDan

Jörg Hengstler als Kogoro Mori in Detektiv Conan

Magdalena Höfner als Marcille in Delicious in Dungeon

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Autoplay

Beste Synchronisierung (Englisch) – Aleks Le

Aleks Le liefert großartige Leistung als Sung Jin-Woo in der englischen Fassung von Solo Leveling ab. (Bild: © Crunchyroll)

Die Nominierten:

Aleks Le als Sung Jin-Woo in Solo Leveling (Gewinner)

(Gewinner) AJ Beckles als Okarun in DanDaDan

Jessie James Grelle als Armin in Attack on Titan

Mallorie Rodak als Frieren in Frieren: Nach dem Ende der Reise

Sarah Natochenny als Alya in Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

SungWon Cho als Senshi in Delicious in Dungeon

7 weitere nennenswerte Synchronsprecher-Gewinner

In Bezug auf die Synchronisation hat Crunchyroll die Kategorie den jeweiligen Sprachen zugeordnet. Abseits der deutschen, englischen und japanischen Synchronsprecher*innen wurden 7 weitere Gewinner für andere Synchronisationen gekürt.

Beste Synchronisierung (Arabisch) – Hiba Snobar als Anya Forger in Spy x Family

– Hiba Snobar als Anya Forger in Spy x Family Beste Synchronisierung (Brasilianisches Portugiesisch) – Charles Emmanuel als Sung Jin-Woo in Solo Leveling

– Charles Emmanuel als Sung Jin-Woo in Solo Leveling Beste Synchronisierung (Kastilisches Spanisch) – Masumi Mutsuda als Sung Jin-Woo in Solo Leveling

– Masumi Mutsuda als Sung Jin-Woo in Solo Leveling Beste Synchronisierung (Französisch) – Adrien Antoine als Kafka Hibino in Kaiju no. 8

– Adrien Antoine als Kafka Hibino in Kaiju no. 8 Beste Synchronisierung (Italienisch) – Ilaria Pellicone als Kyomoto in Look Back

– Ilaria Pellicone als Kyomoto in Look Back Beste Synchronisierung (Lateinamerikanisches Spanisch) – Miguel Ángel Leal als Eren Jaeger in Attack on Titan

– Miguel Ángel Leal als Eren Jaeger in Attack on Titan Beste Synchronisierung (Hindi) – Lohit Sharma als Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen

Diese fünf Serien haben 2024 komplett dominiert

Nachdem Crunchyroll die Sieger der diesjährigen Anime-Awards bekannt gegeben hat, fallen fünf Serien besonders auf: Solo Leveling, Frieren, DanDaDan, Die Tagebücher der Apothekerin und Kaiju No. 8.

Diese fünf Serie sind Fans im Jahr 2024 besonders in Erinnerung geblieben und scheinen das vergangene Jahr komplett dominiert zu haben. Alle fünf Anime-Serien könnt ihr euch beim Streaminganbieter der Anime Awards anschauen.

Solo Leveling und die Tagebücher der Apothekerin verfügen über jeweils zwei Staffeln, während DanDaDans und Kaiju No. 8s zweite Season dieses Jahr noch im Sommer nachgelegt wird. Die zweite Staffel von Frieren erscheint erst im Januar 2026.