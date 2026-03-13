Monster Hunter Stories 3: Spielzeit – So lange braucht ihr für die Hauptgeschichte und Nebenaktivitäten

Monster Hunter Stories 3 ist kein massiv langes Spiel – außer ihr hört wie wir nicht mit dem Ausbrüten von Eiern auf.

Mit Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist frisch ein neuer Teil der JRPG-Ablegerreihe zu Monster Hunter erschienen. Wie der Name vermuten lässt, fokussieren sich die Stories-Spiele stärker auf die Geschichte, die euch entsprechend auch eine Weile beschäftigt. So lange solltet ihr in etwa einplanen, bis ihr den Abspann seht.

So lang ist Monster Hunter Stories 3

Spielzeit für die Hauptgeschichte: circa 40 Stunden

circa 40 Stunden Spielzeit für Hauptgeschichte + Nebenaktivitäten: 50 bis 60 Stunden

50 bis 60 Stunden Spielzeit für Completionists: circa 70 bis 80 Stunden

2:54 Monster Hunter Stories 3 ist das RPG für alle, die sich lieber mit Monstern anfreunden statt sie zu erlegen

Für JRPG-Verhältnisse fällt Monster Hunter Stories 3 also noch recht überschaubar aus.

Es kann auch schneller gehen: Falls ihr wirklich nur durch die Hauptquest preschen wollt, könnt ihr noch einmal schneller durch sein. Creative Director Kenji Oguro hatte im Interview mit 4Gamer (übersetzt via Automaton) verraten, dass sich die Hauptgeschichte theoretisch in 30 Stunden beenden lässt.

Executive Producer Ryozo Tsujimoto fügte allerdings an, dass das für die meisten Spieler*innen eine Herausforderung sei und sich aus internen Playtests eine typische Spielzeit von rund 40 bis 50 Stunden ergeben hätte. Besonders Neulinge sollten ohnehin etwas mehr Zeit einplanen, um die Spielsysteme zu verstehen.

Wie die Entwickler außerdem betonen, liegt der Fokus diesmal deutlich weniger auf Endgame-Inhalten als noch in den Vorgängern. Ihr sollt euch entsprechend schon nach dem Abschluss der Hauptstory "zufrieden" fühlen.

Wir haben in unserem Durchlauf sogar noch länger gebraucht: Nach knapp 70 Stunden hatten wir die Story und rund die Hälfte der Nebenmissionen abgeschlossen. Das liegt vor allem daran, dass sich auch eine ganze Menge Zeit mit dem Ausbrüten von Monster-Eiern und dem optionalen Freischalten versteckter Spezies verbringen lässt.

Wenn ihr also wie wir gerne besonders gründlich seid, dann solltet ihr schon mal ein wenig mehr Zeit für Monster Hunter Stories 3 einplanen.

Seid ihr in MH Stories 3 eher auf die Story gespannt oder wollt ihr hauptsächlich Zeit in der Spielwelt verbringen?