"Habe die Bestellung sofort storniert" - Crimson Desert erhält kurz vor Release umstrittenen Kopierschutz und zieht damit viel Wut auf sich

Crimson Desert erhitzt gerade die Gemüter auf Steam.

Die Erwartungshaltung an Crimson Desert ist wenige Tage vor dem Release riesig. Unheimlich groß und detailliert soll es sein, vor allem um die Performance sorgen sich aber gerade viele PC-Spieler*innen. Denn es wurde bekannt gegeben, dass das riesige Rollenspiel den ungeliebten Kopierschutz Denuvo erhalten wird.

Denuvo-Kopierschutz spaltet die Community

Es ist nur ein kleiner Eintrag, der die Online-Gemüter gerade hochkochen lässt: In der Community-Datenbank SteamDB wurde entdeckt, dass Crimson Desert mit dem Denuvo Anti Tamper-DRM-System ausgestattet wurde.

1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat

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Seitdem werden die Steam-Diskussionen mit allerhand unterschiedlichen Meinungen dazu geflutet. Entwickler Pearl Abyss wird unter anderem vorgeworfen, intransparent zu handeln, und mit der Implementierung bewusst die Performance von Crimson Desert aufs Spiel zu setzen.

Andere Kommentierende verteidigen das Studio hingegen und sind der Auffassung, dass der Hass auf Denuvo mit Blick auf sehr gut funktionierende Spiele wie Doom: The Dark Ages und Resident Evil Requiem nicht mehr zeitgemäß ist.

Diese polarisierenden Ansichten führen zu allerhand Debatten und mit Blick auf die Argumente scheint keine Partei grundsätzlich im Unrecht zu sein.

Das spricht gegen Denuvo:

Performance-Verlust: Es wurde bei einigen Spielen festgestellt, dass die Denuvo-Software zu Rucklern und niedrigeren fps-Zahlen führen kann. Je schwächer der Prozessor im PC, desto größer ist der Leistungsverlust, da Denuvo kontinuierlich im Hintergrund läuft und euer System auf Veränderungen überprüft.

Es wurde bei einigen Spielen festgestellt, dass die Denuvo-Software zu Rucklern und niedrigeren fps-Zahlen führen kann. Je schwächer der Prozessor im PC, desto größer ist der Leistungsverlust, da Denuvo kontinuierlich im Hintergrund läuft und euer System auf Veränderungen überprüft. Längere Ladezeiten: Spiele brauchen mit Denuvo in der Regel zwei- bis dreimal länger, um gestartet zu werden. Das liegt vor allem daran, dass der Kopierschutz erst einmal Daten über eure Hardware-Konfiguration sammelt und dann einen sogenannten "Token" von den Denuvo-Servern erstellen lässt. Dieser Token berechtigt euch dazu, das jeweilige Spiel zu zocken.

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Online-Voraussetzung: Das Erstellen der Tokens benötigt eine Internet-Anbindung. Ihr könnt aber offline weiterspielen, sofern kein neuer Token erstellt werden muss. Nervig ist vor allem für Linux-Nutzer*innen, dass bei einem Sytem-Update oder einem Umstieg auf eine andere Proton-Version ein Hardware-Limit greifen kann, das euch für einen Tag aus dem gekauften Spiel ausschließt.

Das spricht für Denuvo:

Schutz vor Piraterie: Für Publisher und Studios ist der Release planbar sicher vor Raubkopien, da es stets Wochen oder Monate dauert, um die DRM-Maßnahme zu knacken.

Für Publisher und Studios ist der Release planbar sicher vor Raubkopien, da es stets Wochen oder Monate dauert, um die DRM-Maßnahme zu knacken. Wenig invasiv: Denuvo Anti-Tamper benötigt (im Gegensatz zu seinem Anti-Cheat-Gegenstück) nicht die Installation eines Treibers oder Zugriff auf den Systemkern. Es wird lediglich ein verschlüsselter "Fingerabdruck" von eurer Hardware-Konfiguration erstellt.

Denuvo Anti-Tamper benötigt (im Gegensatz zu seinem Anti-Cheat-Gegenstück) nicht die Installation eines Treibers oder Zugriff auf den Systemkern. Es wird lediglich ein verschlüsselter "Fingerabdruck" von eurer Hardware-Konfiguration erstellt. Der Performance-Verlust könnte deutlich größer sein: Während Denuvo zumeist nur ein paar Prozentpunkte beim fps-Zähler kostet, gibt es noch ein paar negativere Beispiele, die viel mehr Leistung fressen.

Das Remake von Resident Evil 4 wurde kürzlich zum Beispiel um einen anderen Kopierschutz erweitert, der laut Berichten um die 20 Prozent Leistung je nach System wegknabbert.

Wie groß oder klein der Performance-Verlust bei Crimson Desert ausfällt, lässt sich noch nicht beziffern, der Forbes-Journalist Paul Tassi deutet aber an, dass er nicht entscheidend ist:

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Laut ihm haben Technik-Expert*innen das Spiel bisher als sehr gut optimiert bewertet und das trotz der Denuvo-Implementierung, die schon vor dem SteamDB-Eintrag eingebaut wurde.

Denuvo ist meist nicht lange Teil eines PC-Spiels

Für viele PC-Spieler*innen ist Denuvo erst einmal ein Ärgernis, bei etlichen Spielen ist der Kopierschutz aber auch schon einige Zeit nach dem Release wieder verschwunden.

Und der Grund dafür ist ziemlich simpel: Denuvo ist ein Abo-Service. Ein Publisher oder Studio muss also monatlich viele tausend Dollar zahlen, um das DRM-Verfahren nutzen zu können.

Wird die Lizenz – zum Beispiel aufgrund geringerer Verkaufszahlen oder einem No-DRM-Patch – nicht verlängert, dann wird zwangsläufig auch Denuvo aus dem Spiel genommen. Eine kommentierende Person sieht die Situation daher sogar mit einem Augenzwinkern:

„Es wird nicht lang dauern, dann läuft das Spiel noch besser!”

So kann man es natürlich auch sehen... Oder was meint ihr? Stört ihr euch an der Denuvo-Implementierung oder seht ihr sie eher als notwendiges Übel?