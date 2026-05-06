Der beste Gaming-TV zum besten Preis: Den LG OLED C5 gibt's jetzt wahnwitzig günstig bei Amazon

Der LG OLED C5 erreicht bei Amazon im Angebot den Bestpreis – mehr konnte man noch nie sparen bei einem so guten 4K-TV!

Wir stecken mitten im heiß ersehnten Frühjahr und das bedeutet für den TV-Markt vor allem eines: Zeit für wirklich gute Schnapper! Neue TV-Modelle trudeln langsam auf dem Markt ein, was die Preise der Vorjahresgeräte geradezu in den Keller drückt.

Genau das passiert noch immer bei Amazon mit meinem absoluten Gaming-Favoriten: dem LG OLED evo C5. Ich habe diesen OLED-TV in den letzten Monaten unzählige Male empfohlen, aber viel besser war das Angebot noch nie!

Warum der LG OLED C5 der ultimative Gaming-TV bleibt – besonders zu diesem Preis

Egal, ob ihr eine PlayStation, Xbox oder einen High-End-PC im Wohnzimmer stehen habt: Über ein schönes Bild beim Zocken freut man sich freilich, aber es kommt vor allem auf die Geschwindigkeit an. Und hier macht dem C5 so schnell niemand etwas vor.

Da bei einem OLED-Panel jedes einzelne Pixel selbst leuchtet und sich unabhängig von anderen Pixeln ein- oder ausschalten kann, liegt die Reaktionszeit in einem Bereich, den ich mit Fug und Recht als unschlagbar betrachte. Selbst die besten PC Gaming-Monitore können damit nicht konkurrieren – außer natürlich, sie setzen selbst auf OLED.

Das Ergebnis? Selbst bei den schnellsten Shootern oder Rennspielen bleibt das Bild scharf, ohne Schlieren zu ziehen. Wenn ich jetzt noch bedenke, dass der Preis für den LG OLED C5 gerade einen regelrechten Sturzflug hinlegt, manifestiert das nur meine Empfehlung zum aktuell besten Gaming-TV:

Falls ihr generell noch unsicher seid, ob OLED, QLED oder die neuen RGB Mini-LED-TVs am besten zu euren Sehgewohnheiten passen, werft mal einen Blick in unseren ausführlichen Ratgeber bei den Kollegen von GameStar Tech. Dort vergleiche ich die Technik im Detail und zeige euch die besten Fernseher für jedes Budget:

Das beste Schwarz trifft auf noch mehr Helligkeit: Lohnt sich das Warten auf 2026er Modelle überhaupt?

Ein verbesserter Chip und eine überarbeitete Antireflexschicht sorgen für noch mehr Helligkeit und die besten Schwarzwerte beim LG OLED C5.

Natürlich glänzt der C5 nicht nur mit einem Controller in der Hand. Der LG OLED evo C5 ist grundsätzlich ein TV-Gerät, das sich in jeder Lebenslage sehen lassen kann. Zu verdanken haben wir das dem Namenszusatz „evo“: Auch wenn im C5 nicht LGs beste und teuerste Tandem-OLED-Technologie schlummert, prahlt er regelrecht mit sehr guter Helligkeit und den meiner Meinung nach besten Schwarzwerten in seiner Preisklasse.

Wer sich verständlicherweise fragt, ob man lieber auf den Nachfolger LG OLED C6 warten sollte, bekommt meine ehrliche Antwort: Nein.

Lang dauert die Ablöse nicht mehr, und ich bin mir sicher, dass auch der C6 wieder auftrumpfen und den C5 natürlich überholen wird, aber dafür zahlt ihr dann einen hohen Preis. Vergleicht allein das aktuelle Angebot des C5 von unter 900€ mit seiner Preisempfehlung von 2.399€ – der C6 wird sicherlich nicht wirklich günstiger in den Markt starten.

Die minimalen technischen Unterschiede des Nachfolgers können diese gewaltige Preisdifferenz in keiner Weise rechtfertigen.