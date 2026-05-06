Wie Mario Kart, aber ohne Switch-Zwang: Dieser Funracer zeigt dem italienischen Klempner, wo der Hammer hängt!

Zum Anbeißen schön: Erlebt blitzschnelle Drifts und bunte Welten in messerscharfer Optik – aktuell besonders günstig im Amazon-Angebot.

Ihr wollt den ultimativen Funracer-Spaß, habt aber keine Lust, euch extra für einen italienischen Klempner eine Nintendo-Konsole ins Wohnzimmer zu stellen? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Die Zeiten, in denen man an den Nintendo-Konsolen nicht vorbeikam, wenn man hochkarätige Arcade-Rennspiele suchte, sind vorbei. Mit erstklassigen Metacritic-Bewertungen auf Metacritic und sattem Amazon-Rabatt im Gepäck rast ein blauer Igel aktuell an der Konkurrenz vorbei und beweist, dass packendes Drift-Feeling auch auf euren anderen Plattformen zu Hause ist.

Sonic Racing: CrossWorlds lässt Mario Kart World alt aussehen!

1:30 In Sonic Racing: CrossWorlds rasen auch Spongebob Schwammkopf und Patrick Star um die Wette

Autoplay

Sonic Racing: CrossWorlds wirft euch nicht einfach nur auf den Asphalt, sondern schickt euch auf eine Reise durch Land, Meer, Luft, Raum und Zeit. Das Besondere daran ist die namensgebende CrossWorlds-Mechanik. Während ihr über die insgesamt 24 abwechslungsreichen Strecken rast, warpt ihr durch spezielle Reiseringe in völlig neue Dimensionen.

Es gibt insgesamt 15 dieser CrossWorlds, die den Rennverlauf komplett auf den Kopf stellen. Stellt euch vor, ihr biegt gerade um eine Kurve in einer futuristischen Stadt und findet euch im nächsten Moment in einer prähistorischen Dschungellandschaft wieder. Diese Unberechenbarkeit müsst ihr zu eurem Vorteil nutzen, denn die Umgebung verändert sich dynamisch und verlangt euch echtes fahrerisches Können ab.

Unbegrenzte Möglichkeiten: Auf euch warten haufenweise Charaktere und Karts!

In den rasanten Rennen warpt ihr durch Reiseringe direkt in neue, atemberaubende Welten.

Wenn ihr Fans des Sonic-Universums seid, werdet ihr hier voll auf eure Kosten kommen. Ihr habt die Wahl aus 23 bekannten Charakteren – aber das ist nur der Anfang. Was diesen Titel wirklich von anderen Vertretern des Genres abhebt, ist die enorme Tiefe bei der Fahrzeuganpassung.

Wie auch bei Mario Kart seid ihr nicht an ein festes Kart-Design gebunden. Ihr könnt aus 45 einzigartigen Maschinen wählen und diese mit sage und schreibe 70 verschiedenen Gadgets kombinieren. Wollt ihr eine Maschine, die wie ein Pfeil durch die Luft schießt, oder bevorzugt ihr ein stabiles Gefährt, das auf dem Boden nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist? Letztendlich kreiert ihr die ultimative Maschine, die exakt eurem persönlichen Rennstil entspricht.

Die Highlights im Überblick:

Dimensions-Warping: 24 Strecken und 15 CrossWorlds sorgen für dynamische Umgebungswechsel.

24 Strecken und 15 CrossWorlds sorgen für dynamische Umgebungswechsel. Große Auswahl: 23 bekannte Sonic-Charaktere stehen für euch bereit.

23 bekannte Sonic-Charaktere stehen für euch bereit. Fahrzeug-Tuning: 45 Maschinen und 70 Gadgets

45 Maschinen und 70 Gadgets Action-Items: 23 Power-ups (inklusive Monstertruck)

23 Power-ups (inklusive Monstertruck) Multiplayer-Spaß: Lokaler Splitscreen oder Online-Rennen mit bis zu 12 Spielern.

Lokaler Splitscreen oder Online-Rennen mit bis zu 12 Spielern. Vielseitige Modi: Grand Prix, Rennpark und Zeitrennen für langanhaltende Motivation.

Grand Prix, Rennpark und Zeitrennen für langanhaltende Motivation. Amazon-Extra: Exklusive Edition mit Werigel-Inhalten (Charakter, Auto, Sticker) und Poster.

Exklusive Edition mit Werigel-Inhalten (Charakter, Auto, Sticker) und Poster. Next-Gen Ready: Kostenloses PS5-Upgrade für Besitzer der entsprechenden Konsole.

Erlebt klassischen Funracer-Spaß mit Freunden lokal auf der Couch oder online gegen 12 Spieler.

Aktuell könnt ihr beim Kauf ordentlich sparen, denn das Spiel ist bei Amazon im Angebot. Wenn ihr euch für die exklusive Amazon-Edition entscheidet, bekommt ihr nicht nur das Hauptspiel, sondern auch ein ordentliches Paket an Zusatzinhalten. Mit dabei ist der spielbare Charakter „Werigel“ inklusive seines passenden Fahrzeugs „Beast Spike“. Dazu gibt es einen Werigel-Aufkleber für eure echten Gadgets und ein exklusives Poster, das sich super an eurer Wand macht.