65 Zoll großer OLED-TV mit Ambilight jetzt günstig wie nie: Wenn ich jetzt einen neuen TV kaufen würde, wäre es dieser!

OLED-Schnäppchen: 65 Zoll Ambilight-Power jetzt so günstig wie nie zuvor.

Ich erinnere mich noch gut an meine erste eigene Bude. Damals war ein 4K-TV von LG mein ganzer Stolz, einer der ersten seiner Art, den ich mir mit meinem ersten Gehalt geholt habe. Heute sind meine Ansprüche in puncto Heimkino etwas höher. Wenn ich abends eine Runde auf der Konsole zocke oder eine Serie streame, will ich nicht nur zuschauen, ich will darin versinken. Der Philips OLED ist für mich genau so ein Gerät, der mit wunderschöner OLED-Farbdarstellung und Ambilight-Hintergrundbeleuchtung die Grenzen des Gesehenen verschwimmen lässt. Bei Amazon gibt's den farbstarken TV jetzt so günstig wie noch nie im Angebot!

Warum die Schwarzdarstellung beim OLED-Panel alles verändert

Maximale Performance auf PS5, Xbox Series X & Co: Flüssiges Gameplay dank 120 Hz und Low Latency Mode.

Für mich ist die Wahl des Displays bei einem neuen TV die wichtigste Entscheidung überhaupt. Der Philips setzt auf ein OLED-Panel. Aber was bedeutet das eigentlich konkret?

Im Gegensatz zu herkömmlichen LED-Schirmen, die eine flächige Beleuchtung im Hintergrund brauchen, sind OLEDs (Organic Light Emitting Diodes) selbstleuchtend. Jedes einzelne der Millionen Pixel kann sich komplett ausschalten.

Warum Schwarz hier wirklich Schwarz ist

Kein Restlicht: Wenn das Bild schwarz sein soll, ist es physikalisch aus.

Extremer Kontrast: Weiße Schrift auf schwarzem Grund strahlt ohne grauen Schleier.

Sattere Farben und Kontraste: Das angezeigte Bild wirkt einfach natürlicher und plastischer.

P5 AI Engine: Die schlaue KI hinter dem Bild

Das Panel ist die Hardware, aber der Prozessor ist das Gehirn. Philips verbaut hier die P5 AI Perfect Picture Engine, die mit sogenannten Deep-Learning-Algorithmen das angezeigte Bild deutlich aufwertet.

Was die KI für euch verbessert:

Hauttöne: Diese wirken gesund und natürlich, nicht wie mit dem Farbtopf angemalt. Bewegungen: Fußball oder Actionfilme laufen flüssig, ohne künstlich zu wirken. Upscaling: Lässt normales Fernsehen mit geringerer Auflösung fast schon wie 4K aussehen.

Ambilight: Das Gamechanger-Feature, das süchtig macht

Kommen wir zu meinem persönlichen Highlight: Ambilight. Auf der Rückseite sind an drei Seiten LED-Leisten angebracht. Diese projizieren die Farben des Bildschirms an eure Wand und das Ergebnis sieht einfach nur fantastisch aus.

Dank Ambilight wirkt das Bild subjektiv deutlich größer als 65 Zoll. Außerdem lässt das Feature die Bildschirmränder förmlich verschwinden, da der harte Kontrast zwischen hellem Bildschirm und dunkler Wand abgemildert wird.

Wenn ihr einmal Cyberpunk 2077 oder einen bunten Animationsfilm mit Ambilight gesehen habt, wirkt jeder andere Fernseher danach irgendwie „nackt“ und begrenzt.

Smarte Schaltzentrale: Titan OS bietet euch schnellen Zugriff auf alle Top-Streaming-Dienste.

Die Highlights des Philips Ambilight im Überblick:

Display: 65 Zoll (164 cm) 4K UHD OLED (3.840 x 2.160 Pixel)

65 Zoll (164 cm) 4K UHD OLED (3.840 x 2.160 Pixel) Prozessor: P5 AI Perfect Picture Engine

P5 AI Perfect Picture Engine Ambilight: 3-seitige Version

3-seitige Version HDR: Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und HLG

Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und HLG Gaming: HDMI 2.1, VRR (Variable Refresh Rate) für flüssiges Zocken

HDMI 2.1, VRR (Variable Refresh Rate) für flüssiges Zocken Betriebssystem: Titan OS Smart TV Plattform

Titan OS Smart TV Plattform Audio: 2.1 Kanalsystem mit Dolby Atmos Integration

OLED, Ambilight & 120Hz: Eines der aktuell besten TV-Angebote weit und breit

Braucht man 65 Zoll und Ambilight zwingend? Sicher nicht. Aber macht es den Feierabend um Welten besser? Absolut! Für mich ist der aktuelle Preis bei Amazon eine echte Ansage. Ihr bekommt hier ein Oberklasse-Bild gepaart mit einem Alleinstellungsmerkmal, das kein anderer Hersteller hat.

Wenn ich aktuell auf der Suche nach einem neuen Haupt-TV für mein Wohnzimmer wäre, würde ich hier ohne langes Zögern zugreifen. Die Kombination aus OLED, KI-optimiertem Bild und dem immersiven Ambilight-Lichtspektakel ist einfach ein unvergleichlicher Genuss.

