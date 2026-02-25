Open-World-Hit: Switch-Neuauflage eines Meisterwerks mit 95 Punkten auf Metacritic ist jetzt günstig!

Diesen Open-World-Actionhit sollte jeder mal gespielt haben.

Gerade könnt ihr euch eines der ganz großen Open-World-Meisterwerke der Spielegeschichte günstig in der Switch-Version schnappen. Die Neuauflage des Megahits, dessen Original-Version auf Metacritic bei eindrucksvollen 95 Punkten steht, könnt ihr euch bei MediaMarkt gerade nämlich für nur 19,95€ schnappen. Damit ist der Händler sogar noch günstiger als der Nintendo eShop, obwohl es das Spiel dort gerade ebenfalls im Sale gibt.

MediaMarkt verrät bislang nicht, wie lange der günstige Preis noch gilt. Alternativ könnt ihr euch dort übrigens gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele im Sonderangebot schnappen. Hier ein kleine Auswahl:

Das bietet die Switch-Neuauflage des Open-World-Meisterwerks!

Die Spielwelt ist vielleicht der wichtigste Grund, weshalb ihr Red Dead Redemption noch nachholen solltet, aber nicht der einzige.

Es geht hier um die Switch-Neuauflage von Red Dead Redemption, die euch das Western-Epos, das ursprünglich noch für PS3 und Xbox 360 erschienen ist, in einer überarbeiteten Version auf die Nintendo-Konsole bringt, mit verbesserter Grafik, die unter anderem neue Lichteffekte und hübschere Texturen bietet.

Außerdem werden euch alle zusätzlichen Singleplayer-Inhalte des Originals mitgeliefert, was auch die umfangreiche Erweiterung Undead Nightmare umfasst. Diese verwandelt die Spielwelt in eine Zombie-Apokalypse, zahlreiche Anspielungen auf Horrorfilm-Klassiker inbegriffen, wobei die Story trotz des stark abweichenden Szenarios in die Geschichte des Hauptspiels eingebunden ist.

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für Switch im Trailer

Autoplay

Das Hauptspiel erzählt euch die Geschichte von John Marston, die es mit den besten Western-Filmen aufnehmen kann. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Zeit des Wilden Westens im Grunde schon vorbei ist, müsst ihr noch einmal losziehen, um Jagd auf die ehemaligen Mitglieder eurer früheren Bande zu machen. Dabei reist ihr durch eine riesige Open World, die von den USA bis hinab nach Mexiko führt.

Die Spielwelt beeindruckt jedoch nicht nur durch ihre Größe, sondern auch dadurch, wie authentisch sie ihr historisches Szenario einfängt und wie lebendig sie dabei wirkt. Spielerisch bekommt ihr zudem alles geboten, was ein guter Western braucht, von riskanten Raubüberfällen bis hin zu nervenaufreibenden Verfolgungsjagden. Falls ihr Red Dead Redemption noch nie gespielt habt, solltet ihr es daher auf jeden Fall noch nachholen.