Das schönste Brettspiel seit langem: Verreist mit diesem Deckbuilder nach Paris

Bohemians entführt euch ins Paris des frühen 20. Jahrhunderts.

Es gibt einfach manche Brettspiele, die hat man schon Monate lange auf dem Schirm, bevor sie überhaupt erscheinen. So war es bei mir letztes Jahr mit dem Spiel Bohemians. Ich habe einen Blick auf die Verpackung geworfen und war sofort verliebt.

Ein Deckbuilder der etwas anderen Art

Das Konzept von Bohemians ist nicht wirklich neu. Aus verschiedenen Karten bauen wir Spielzug für Spielzug ein Deck zusammen und erschaffen damit eine eigene Strategie, die uns zum Sieg verhelfen soll. Bohemians macht aber mit seinem Thema etwas völlig Neues. Denn sonst spielen Deckbuilder gerne in einem Fantasy-Setting und Karten symbolisieren dabei Zauber oder Attacken mit Waffen. So kriegerisch geht es bei diesem Spiel nicht zu.

Sämtliche Karten sind für sich schon ein Kunstwerk.

Stattdessen schlüpfen wir in die Rollen von Kunstschaffenden im aufblühenden Paris des frühen 20. Jahrhunderts und versuchen Kunstwerke zu erschaffen und unsere Alltag zu organisieren. Statt einem Angriffsplan mit möglichst viel Schaden, planen wir unseren Tagesablauf und wollen möglichst viel Inspiration aufbauen.

So wird Bohemians gespielt

Jeder Mitspieler bekommt eine Tagestableau, dass in vier Bereiche eingeteilt ist: Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Auf jedem Platz hat eine Karte aus dem Kartendeck Platz. Davon zieht jeder fünf Karten auf die Hand und spielt anschließend eine Kare auf jeden der vier Plätze, um so festzulegen, wie der eigene Tag aussehen soll. Das geht von Aktivitäten wie Tagebuch führen, sich zu Diskussionen im Park zu treffen bis hin wie neue künstlerische Techniken erproben oder Besuchen im örtlichen Bordell.

Alle Karten strotzen vor Farben und Kontrast.

Jede Karte hat auf ihren Rändern Symbole, die zur Hälfte abgebildet sind. Wenn ihr eine andere Karte mit dem gleichen Symbol daneben legt, könnt ihr das Symbol vervollständigen. Nur ganze Symbole bringen euch Inspiration, die ihr braucht, um Karten für euer Deck zu kaufen, ihr solltet euren Tagesablauf also so gestalten, dass ihr möglichst viele Symbole mit eurer Kartenabfolge vervollständigen könnt.

Doch jetzt kommt ein fieses Detail ins Spiel: Da ihr nicht nur von Luft, Liebe und der brotlosen Kunst leben könnt, hat jeder von euch einen Nebenjob, etwa als Bedienung im Restaurant oder als Musiker*in auf der Straße. Euer Job wird auch durch eine Karte repräsentiert, die ihr auf das Tableau legen könnt, doch da Arbeit selten inspirierend ist, hat diese Karte keine Symbole an den Rändern.

Doch wenn ihr euch dazu entscheidet, an einem Tag nicht zu arbeiten, müsst ihr mit den Konsequenzen leben und eine Leid-Karte in euer Deck mischen. Diese Karten stellen ökonomische Zustände eurer Figur dar oder für psychische oder körperliche Krankheiten, die eure Künstlerseele befallen haben. Spielerisch haben diese Karten negative Effekte, die euch zukünftige Spielzüge um einiges schwieriger machen können.

Nachdem ihr mit der Planung eures Tages fertig seid, könnt ihr mit der gesammelten Inspiration neue Karten kaufen. Das sind entweder Karten mit neuen Tagesaktivitäten oder Musen, also Personen, die euch inspirieren. Diese Karten kommend direkt in euer Deck. Die andere Möglichkeit besteht darin, euch eine Preiskarte zu kaufen. Wer zuerst vier davon besitzt, gewinnt das Spiel.

Warum ich Bohemians liebend gern weiterempfehle

Der Einstieg in das Kennerspiel ist leicht und einfach. Das Thema ist frisch und unverbraucht und die Deckbau-Mechaniken bieten genügend eigenes, um nicht ausgelutscht zu sein. Hinzu kommen die wirklich atemberaubenden Illustrationen, die das Spielgefühl perfekt in Szene setzen. Das sind aus meiner Sicht mehr als genug Gründe, um das Brettspiel zu empfehlen, besonders wenn ihr Fans von Deckbuilding seid.