Das dürfte das beste Rennspiel 2026 werden: Open World, 550 Wagen, Prachtgrafik!

Dieses Open-World-Rennspiel könnte mit etwas Glück eines der Gaming-Highlights des Jahres werden.

Die Chancen stehen gut, dass es das beste Rennspiel des Jahres 2026 wird: Am 19. Mai erscheint mit Forza Horizon 6 die Fortsetzung einer der beliebtesten Rennspiel-Reihen überhaupt. Ab jetzt könnt ihr den riesigen und wunderschönen Open-World-Racer vorbestellen. Bei Amazon bekommt ihr dabei eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Bislang ist übrigens nur die Xbox-Version des Spiels bei Amazon vorbestellbar. Die PC-Version erscheint zwar zeitgleich, aber nach aktuellem Stand nur digital. Die PS5-Version hingegen wird wohl erst ein paar Monate später folgen. Bis dahin könnt ihr euch mit einem weiteren potenziellen Rennspiel-Highlight des Jahres trösten. Schon am 26. März erscheint nämlich der Reboot der hierzulande als Bleifuß bekannten Screamer-Reihe:

Warum dieser Open-World-Racer das beste Rennspiel des Jahres werden könnte

0:47 Forza Horizon 6 zeigt endlich Gameplay:So spektakulär sieht das Open-World-Rennspiel in Japan aus

An der grundsätzlichen Formel der beliebten Rennspiel-Reihe dürfte sich auch mit Forza Horizon 6 nichts ändern: Ihr könnt einen Open-World-Racer erwarten, der sowohl Optik auf hohem AAA-Niveau als auch eine riesige Spielwelt bietet. Tatsächlich soll Forza Horizon 6 sogar die bislang größte Open World der Reihe liefern, wobei ihr diesmal durch die traumhaft schönen Landschaften Japans und auch durch die Innenstadt Tokios rasen dürft.

Weil somit vom kurvenreichen Gebirgskurs bis hin zum Rennen durch enge Straßenschluchten so ziemlich alles dabei ist (natürlich einschließlich der unterschiedlichsten Wetterverhältnisse), dürfte Forza Horizon 6 eines der abwechslungsreichsten Spiele der Serie werden. Aber damit nicht genug: Obwohl ihr zunächst als Tourist auf dem Horizon-Festival beginnt, könnt ihr nun sogar sesshaft werden, Häuser kaufen, ein eigenes Anwesen errichten und eure gesammelten Autos in eigenen Garagen präsentieren.

Landschaftlich hat das neue Setting in Japan eine Menge zu bieten.

Spielerisch dürfte auch Forza Horizon 6 wieder versuchen, die Balance zu halten zwischen einsteigerfreundlichem Arcade-Racer und realistischer Rennsimulation. Insgesamt sollen euch über 550 lizenzierte und realistisch nachgebildete Wagen zur Verfügung stehen. Sogar Motorengeräusche und Lenkradanimationen werden authentisch ins Spiel transportiert. Im Spielverlauf sollt ihr eure Lieblingsautos auch noch auf vielfältige Weisen upgraden und umgestalten können.

Wie gewohnt könnt ihr natürlich nicht nur allein spielen, sondern euch in diversen Events und Meisterschaften mit anderen Spieler*innen im Multiplayer messen. Ihr könnt auch eigene Events entwerfen und mit anderen teilen. Forza Horizon 6 lässt also kaum Wünsche offen. Sofern das Rennspiel zum Release technisch sauber läuft, dürfte uns deshalb einer der ganz großen Hits des Genres bevorstehen.