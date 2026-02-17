Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit

Der bislang beste Titel des Jahres ist kein Grafik-Wunder, glänzt aber mit anderen Qualitäten.

Es geht langsam auf Ende Februar zu und aktuell steht keine Neuerscheinung aus dem Jahr 2026 bei einem 90er-Schnitt auf Metacritic. Das Spiel, das aber ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, hatte zwischenzeitlich die große Marke schon einmal erreicht. Momentan steht es ganz knapp darunter, bei einer 89 – und ist derzeit nur für PC-Spieler*innen verfügbar. Ja, es geht um Mewgenics!

Konsolen-Version zu Mewgenics ist in Arbeit

Falls ihr noch gar nichts von dem Titel mitbekommen habt und euch jetzt fragt: Mew ... was für ein Ding?

Es handelt sich um den neuen Titel von Super Meat Boy und The Binding of Isaac-Entwickler Edmund McMillen. In dem Spiel geht es darum, euch eine perfekte Katzenarmee zusammenzustellen und zusammen zu züchten.

4:05 Katzenkamikaze: Wir kämpfen in Mewgenics als Miezen gegen Straßenkater

Autoplay

Spielmechanisch erwartet euch ein rundenbasiertes Taktik-RPG, vermischt mit Roguelite-Elementen. Also ein Genre, das grundsätzlich tendenziell auch eher PC-Wurzeln hat. Der Indie-Hit erschien auch zunächst nur auf Steam. Und dort kommt er richtig gut an.

Mewgenics konnte am vergangenen Wochenende einen Steam-Peak von rund 115.000 Spielenden verzeichnen, was gerade im Roguelite/Roguelike-Genre beachtlich ist. Bei Hades 2 liegt der Rekord beispielsweise bei knapp 113.000. Zudem fallen 92% der User-Reviews positiv aus.

Kein Wunder, dass sich auch Fans, die auf Xbox, PS5 oder Switch zocken wollen, fragen, wie es mit der Umsetzung aussieht. Darauf hat McMillen auf der Social Media-Plattform Bluesky geantwortet, dass ihr euch auf jeden Fall auf Konsolen-Versionen freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. BlueSky-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Die schlechte Nachricht ist, dass ihr euch noch gedulden müsst, weil es noch keinen genauen Release-Termin gibt, die gute ist aber, Versionen für "alle Systeme" sind bereits in Arbeit oder "müssten bereits in Arbeit sein", wie McMillen es in seinem Antwort-Post formuliert.

Was in den Reviews von der internationalen Kritik lobend hervorgehoben und kritisiert wurde, könnt ihr hier lesen:

Falls ihr nicht mehr warten wollt, könnt ihr aktuell noch mit Rabatt zuschlagen. Auf Steam ist der Titel gerade noch bis zum 24. Februar von 28,99 Euro auf 26,09 Euro heruntergesetzt. Und falls ihr nicht am PC zocken wollt, könnt ihr euch die Kätzchen auch aufs Steam Deck holen. Das Spiel ist nämlich offiziell für den Handheld verifiziert.

Wartet ihr noch auf eine Konsolen-Version oder habt ihr vielleicht schon gezockt? Welches ist bisher euer Spiel des (noch kurzen) Jahres?