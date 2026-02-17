Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit

Der bislang am besten bewertete Titel 2026 steht bei einer 89 und hat noch nicht den Weg auf die Konsolen gefunden. Daran wird schon gearbeitet.

Samara Summer
17.02.2026 | 18:12 Uhr

Der bislang beste Titel des Jahres ist kein Grafik-Wunder, glänzt aber mit anderen Qualitäten. Der bislang beste Titel des Jahres ist kein Grafik-Wunder, glänzt aber mit anderen Qualitäten.

Es geht langsam auf Ende Februar zu und aktuell steht keine Neuerscheinung aus dem Jahr 2026 bei einem 90er-Schnitt auf Metacritic. Das Spiel, das aber ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, hatte zwischenzeitlich die große Marke schon einmal erreicht. Momentan steht es ganz knapp darunter, bei einer 89 – und ist derzeit nur für PC-Spieler*innen verfügbar. Ja, es geht um Mewgenics!

Konsolen-Version zu Mewgenics ist in Arbeit

Falls ihr noch gar nichts von dem Titel mitbekommen habt und euch jetzt fragt: Mew ... was für ein Ding?

Es handelt sich um den neuen Titel von Super Meat Boy und The Binding of Isaac-Entwickler Edmund McMillen. In dem Spiel geht es darum, euch eine perfekte Katzenarmee zusammenzustellen und zusammen zu züchten.

Video starten 4:05 Katzenkamikaze: Wir kämpfen in Mewgenics als Miezen gegen Straßenkater

Spielmechanisch erwartet euch ein rundenbasiertes Taktik-RPG, vermischt mit Roguelite-Elementen. Also ein Genre, das grundsätzlich tendenziell auch eher PC-Wurzeln hat. Der Indie-Hit erschien auch zunächst nur auf Steam. Und dort kommt er richtig gut an.

Mewgenics konnte am vergangenen Wochenende einen Steam-Peak von rund 115.000 Spielenden verzeichnen, was gerade im Roguelite/Roguelike-Genre beachtlich ist. Bei Hades 2 liegt der Rekord beispielsweise bei knapp 113.000. Zudem fallen 92% der User-Reviews positiv aus.

Kein Wunder, dass sich auch Fans, die auf Xbox, PS5 oder Switch zocken wollen, fragen, wie es mit der Umsetzung aussieht. Darauf hat McMillen auf der Social Media-Plattform Bluesky geantwortet, dass ihr euch auf jeden Fall auf Konsolen-Versionen freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Die schlechte Nachricht ist, dass ihr euch noch gedulden müsst, weil es noch keinen genauen Release-Termin gibt, die gute ist aber, Versionen für "alle Systeme" sind bereits in Arbeit oder "müssten bereits in Arbeit sein", wie McMillen es in seinem Antwort-Post formuliert.

Was in den Reviews von der internationalen Kritik lobend hervorgehoben und kritisiert wurde, könnt ihr hier lesen:

90 Punkte auf Metacritic! Das ist der erste Game of the Year-Kandidat für 2026
von Dennis Müller
90 Punkte auf Metacritic! Das ist der erste Game of the Year-Kandidat für 2026

Falls ihr nicht mehr warten wollt, könnt ihr aktuell noch mit Rabatt zuschlagen. Auf Steam ist der Titel gerade noch bis zum 24. Februar von 28,99 Euro auf 26,09 Euro heruntergesetzt. Und falls ihr nicht am PC zocken wollt, könnt ihr euch die Kätzchen auch aufs Steam Deck holen. Das Spiel ist nämlich offiziell für den Handheld verifiziert.

Wartet ihr noch auf eine Konsolen-Version oder habt ihr vielleicht schon gezockt? Welches ist bisher euer Spiel des (noch kurzen) Jahres?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Mewgenics

Mewgenics

Genre: Strategie

Release: 10.02.2026 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 44 Minuten

Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit

vor einer Woche

90 Punkte auf Metacritic! Das ist der erste Game of the Year-Kandidat für 2026

vor einer Woche

Katzenkamikaze: Wir kämpfen in Mewgenics als Miezen gegen Straßenkater

08.12.2025

Ich hab über 3.000 Stunden in The Binding of Isaac versenkt und konnte jetzt das neue Spiel von Edmund McMillen zocken - da kommt Großes auf uns zu!

10.06.2025

Der Release-Trailer zu Mewgenics ist einfach nur wild
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit   1  

vor 39 Minuten

Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit
Xbox Game Pass bekommt im März das beste RPG aus 2025 - alle neuen Spiele in der Übersicht

vor einer Stunde

Xbox Game Pass bekommt im März das beste RPG aus 2025 - alle neuen Spiele in der Übersicht
Wer auch immer die Idee hatte, verdient eine Gehaltserhöhung - Das neue God of War-Spiel hat eine lustige Anspielung auf das Reboot von 2018   1  

vor einer Stunde

"Wer auch immer die Idee hatte, verdient eine Gehaltserhöhung" - Das neue God of War-Spiel hat eine lustige Anspielung auf das Reboot von 2018
Zoomania 2 auf Disney Plus streamen - Möglicher Streaming-Release des 2. Films in Deutschland

vor 2 Stunden

Zoomania 2 auf Disney Plus streamen - Möglicher Streaming-Release des 2. Films in Deutschland
mehr anzeigen