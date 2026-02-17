Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit

Es geht langsam auf Ende Februar zu und aktuell steht keine Neuerscheinung aus dem Jahr 2026 bei einem 90er-Schnitt auf Metacritic. Das Spiel, das aber ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, hatte zwischenzeitlich die große Marke schon einmal erreicht. Momentan steht es ganz knapp darunter, bei einer 89 – und ist derzeit nur für PC-Spieler*innen verfügbar. Ja, es geht um Mewgenics!
Konsolen-Version zu Mewgenics ist in Arbeit
Falls ihr noch gar nichts von dem Titel mitbekommen habt und euch jetzt fragt: Mew ... was für ein Ding?
Es handelt sich um den neuen Titel von Super Meat Boy und The Binding of Isaac-Entwickler Edmund McMillen. In dem Spiel geht es darum, euch eine perfekte Katzenarmee zusammenzustellen und zusammen zu züchten.
Spielmechanisch erwartet euch ein rundenbasiertes Taktik-RPG, vermischt mit Roguelite-Elementen. Also ein Genre, das grundsätzlich tendenziell auch eher PC-Wurzeln hat. Der Indie-Hit erschien auch zunächst nur auf Steam. Und dort kommt er richtig gut an.
Mewgenics konnte am vergangenen Wochenende einen Steam-Peak von rund 115.000 Spielenden verzeichnen, was gerade im Roguelite/Roguelike-Genre beachtlich ist. Bei Hades 2 liegt der Rekord beispielsweise bei knapp 113.000. Zudem fallen 92% der User-Reviews positiv aus.
Kein Wunder, dass sich auch Fans, die auf Xbox, PS5 oder Switch zocken wollen, fragen, wie es mit der Umsetzung aussieht. Darauf hat McMillen auf der Social Media-Plattform Bluesky geantwortet, dass ihr euch auf jeden Fall auf Konsolen-Versionen freuen könnt.
Link zum BlueSky-Inhalt
Die schlechte Nachricht ist, dass ihr euch noch gedulden müsst, weil es noch keinen genauen Release-Termin gibt, die gute ist aber, Versionen für "alle Systeme" sind bereits in Arbeit oder "müssten bereits in Arbeit sein", wie McMillen es in seinem Antwort-Post formuliert.
Was in den Reviews von der internationalen Kritik lobend hervorgehoben und kritisiert wurde, könnt ihr hier lesen:
Falls ihr nicht mehr warten wollt, könnt ihr aktuell noch mit Rabatt zuschlagen. Auf Steam ist der Titel gerade noch bis zum 24. Februar von 28,99 Euro auf 26,09 Euro heruntergesetzt. Und falls ihr nicht am PC zocken wollt, könnt ihr euch die Kätzchen auch aufs Steam Deck holen. Das Spiel ist nämlich offiziell für den Handheld verifiziert.
Wartet ihr noch auf eine Konsolen-Version oder habt ihr vielleicht schon gezockt? Welches ist bisher euer Spiel des (noch kurzen) Jahres?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.