Xbox Game Pass bekommt im März das beste RPG aus 2025 - alle neuen Spiele in der Übersicht

Auch Geralt schafft es in der Complete Edition von The Witcher 3 in den Xbox Game Pass.

Wie gewohnt hat Microsoft in der zweiten Monatshälfte einen weiteren Schwung an Spielen veröffentlicht, die schon bald im Xbox Game Pass landen. Darunter mit Kingdom Come: Deliverance 2 ein echtes Schwergewicht, das für viele sicher das beste RPG im Vorjahr war.

Alle Neuzugänge im Xbox Game Pass

Insgesamt kommen bis Anfang März ganze 10 neue Spiele in den Abo-Service von Microsoft:

17. Februar - Aerial_Knight’s DropShot - Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder PC Game Pass)

- Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder PC Game Pass) 17. Februar - Avatar: Frontiers of Pandora - Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder PC Game Pass)

- Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder PC Game Pass) 19. Februar - Death Howl - Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder PC Game Pass)

- Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder PC Game Pass) 19. Februar - EA Sports College Football 26 - Xbox Series X/S, Cloud (Ultimate)

- Xbox Series X/S, Cloud (Ultimate) 19. Februar - The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition - Xbox Series X/S, Cloud (Ultimate oder Premium)

- Xbox Series X/S, Cloud (Ultimate oder Premium) 24. Februar - TCG Card Shop Simulator - Xbox Series X/S, Cloud, PC (Game Preview)

- Xbox Series X/S, Cloud, PC (Game Preview) 25. Februar - Dice A Million - PC (Ultimate oder PC Game Pass)

- PC (Ultimate oder PC Game Pass) 26. Februar - Towerborne - Xbox Series X/S, PC (Ultimate oder Premium)

- Xbox Series X/S, PC (Ultimate oder Premium) 03. März - Final Fantasy 3 - Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder Premium)

- Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder Premium) 03. März - Kingdom Come: Deliverance 2 - Xbox Series X/S, Cloud, PC (Ultimate oder Premium)

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Wollt ihr wissen, welche Spiele im Februar 2026 in den Xbox Game Pass gewandert sind, dann findet ihr hier die komplette Liste. Im Artikel verraten wir euch auch, welche Spiele bereits am 28. Februar aus dem Abo genommen werden. Darunter das tolle Roguelite Monster Train und Expeditions: A MudRunner Game

Das große Game Pass-Highlight im Februar ...

... ist für viele von euch aber sicher Kingdom Come: Deliverance 2.

Und der Zeitraum für den Game Pass-Release ist natürlich so kurz nach Veröffentlichung der Current-Gen-Version des Vorgängers für PS5 und Xbox Series X/S perfekt gewählt:

In Heinrichs zweitem Mittelalter-RPG wird die Story nahtlos fortgesetzt und ihr könnt durch eine der, wenn nicht gar die beste Spielwelt aus 2025 laufen und darin locker 50 bis 60 Stunden allein für den Abschluss der Hauptstory verbringen.

Ebenfalls einen Blick wert ist der düstere Deck Builder Death Howl, der zum Release im Dezember stolze 82 Punkte auf Metacritic einheimsen konnte. Und natürlich Avatar: Frontiers of Pandora, das ihr jetzt auch aus der Third-Person zocken könnt.

Welcher Neuzugang ist euer Highlight im Xbox Game Pass?