Katzenkamikaze: Wir kämpfen in Mewgenics als Miezen gegen Straßenkater

Christian Fußy, Peter Bathge
06.02.2026 | 15:00 Uhr

Edmund McMillen und Tyler Glaiel liefern mit Mewgenics ein Taktik-Rollenspiel ab, das den Absurditätsfaktor von The Binding of Isaac in ein komplexes Strategiekorsett zwängt. Auf einem Rasterfeld führt ihr rundenbasierte Kämpfe, die an Fire Emblem erinnern, aber durch eine enorme Variablenvielfalt eine ganz eigene Dynamik entwickeln.

Der Kern des Spiels ist die Zucht eurer Katzenarmee. Überlebende Einheiten gehen in Rente und geben ihre Gene, Attribute sowie optischen Merkmale an den Nachwuchs weiter. Mit über 900 Gegenständen und 75 Talenten pro Klasse entstehen Builds, die selbst nach hundert Stunden noch überraschen.

Das Roguelite-Prinzip sorgt für ständige Motivation, während Permadeath und lebenslange Verletzungen jeden Zug bedeutsam machen. Zwischen den Missionen baut ihr euer Haus aus und interagiert mit skurrilen Nachbarn. Der Humor ist gewohnt schwarz und nimmt kein Blatt vor den Mund, was perfekt zur eigenwilligen Comic-Optik passt.

Mewgenics erscheint am 10. Februrar 2026 für PC, Konsolenversionen wurden derweil noch nicht angekündigt.
Genre: Strategie

Release: 10.02.2026 (PC)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
