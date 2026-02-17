"Wer auch immer die Idee hatte, verdient eine Gehaltserhöhung" - Das neue God of War-Spiel hat eine lustige Anspielung auf das Reboot von 2018

Atreus spielt in Sons of Sparta zwar keine Rolle, gewissermaßen wird er aber trotzdem erwähnt.

Jonas Herrmann
17.02.2026 | 17:31 Uhr

God of War: Sons of Sparta ist ein Spin-off der beliebten Actionserie. God of War: Sons of Sparta ist ein Spin-off der beliebten Actionserie.

Sony hat auf der State of Play in der vergangenen Woche mit God of War: Sons of Sparta überraschend ein neues Spin-off veröffentlicht. Die Entwickler*innen von den Mega Cat Studios haben dabei eine clevere Anspielung auf das Reboot von 2018 eingebaut.

Wer auf einfach spielt, wird zum Atreus gemacht

Müsste man das "neue" God of War, also das Reboot von 2018 und Ragnarök mit nur einem Wort zusammenfassen, würde die Wahl der meisten Fans wohl wahlweise auf "Boy" oder "Junge" fallen. Natürlich so gebrummt, dass es nach dem Original von Christopher Judge oder der deutschen Variante von Tobias Brecklinghaus klingt.

Video starten 55:50 Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere

Kratos nutzt das Wort nämlich regelmäßig, um seinen Sohn Atreus anzusprechen, und beweist dabei, wie viele Facetten menschlicher Emotionen mit nur einem Wort ausgedrückt werden können. Nicht umsonst hat Judge damit auch auf den Game Awards für Jubelstürme gesorgt.

Im neuen Sons of Sparta, das gerade aus den falschen Gründen Schlagzeilen macht, verschlägt es die Reihe wieder nach Griechenland, also an den Ort, an dem Kratos ursprünglich auf Götterjagd gegangen ist.

In dem Spiel ist er aber selbst noch ein "Boy". Atreus spielt entsprechend keine Rolle und doch hat es eine kleine Anspielung auf die neuen Teile in das 2D-Metroidvania geschafft. Sons of Sparta bietet nämlich drei Schwierigkeitsgrade.

Der höchste heißt dabei "Spartan" oder auf Deutsch "Spartaner", der mittlere "Cadett" oder eben "Kadett". Wer es noch etwas einfacher möchte, kann sich für den niedrigsten Schwierigkeitsgrad entscheiden, der eben "Boy" oder "Junge" genannt wird.

Viele Fans haben die Anspielung natürlich direkt verstanden und online wird die kleine Hommage an die Abenteuer von Kratos im hohen Norden mit viel Freude aufgenommen.

Ein User schreibt unter einen entsprechenden Tweet, dass die Person, die diese Idee hatte, eine Gehaltserhöhung verdient hat. Andere finden es einfach lustig und sind alleine deshalb nochmal interessierter an dem Spiel als davor.

Habt ihr God of War: Sons of Sparta schon gespielt und für welchen Schwierigkeitsgrad habt ihr euch entschieden?

God of War: Sons of Sparta

God of War: Sons of Sparta

Genre: Action

Release: 13.02.2026 (PS5)

