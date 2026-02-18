Kann ein Tablet wirklich einen E-Reader ersetzen? Dieses Modell schafft das, was ich bisher für unmöglich hielt!

Das iPad Mini 7 kann viel mehr, als nur euren Kindle zu ersetzen.

Tablets und E-Reader unterscheiden sich vor allem in zwei signifikanten Punkten: Dem Display und der Akkulaufzeit. E-Ink Displays sind wesentlich dunkler und sollen mehr nach echtem Papier aussehen, als das strahlende Display eines Tablets. Doch das iPad Mini 7 schafft es, sowohl E-Reader, als auch normales Tablet zu sein und ist dabei richtig schön kompakt.

Elias Mohr Zocken gehört für Elias seit dem sechsten Lebensjahr einfach dazu, genauso wie das Lesen. Doch statt nach seinem Studium in Buchwissenschaft wie geplant in einem Verlag zu arbeiten, ging es für Elias direkt zur Gamestar/Gamepro, wo er jetzt über Gaming- und Tech-Angebote schreibt. Seine Liebe für Bücher und alles, was dazu gehört, bringt er mit Themen wie diesen zum Ausdruck.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

Dieses Tablet ist ernstzunehmende Konkurrenz für Kindle und Co.

Auf dem 8,3 Zoll großen Liquid Retina Display lässt es sich wirklich gut lesen, ohne dass eure Augen so beansprucht würden, wie im normalen Display-Modus. Und im Gegensatz zum iPad Pro, welches diese Funktion ebenfalls hat, ist das iPad Mini 7 klein genug, sodass ihr ihn wie einen richtige E-Reader in einer Hand halten und bedienen könnt.

Neben dem Einsatz als E-Reader könnt ihr mit dem iPad Mini 7 eure Notizen festhalten.

Besonders die Farbdarstellungen sind wesentlich klarer und auch die Kontraste sind wesentlich stärker als bei jedem E-Reader, selbst denen mit Farbdisplay. Wenn ihr also vor allem Comics und Graphic Novels lesen wollt, ist das iPad Mini 7 der perfekte E-Reader für euch.

E-Reader, Konsole und Notizbuch: Das iPad Mini 7 ist ein kompakter Alleskönner

Dass das Tablet so vieles drauf hat, liegt am leistungsfähigen A17 Pro Chip, mit dem ihr eine ultraschnelle Performance bekommt und auch eine flüssige Grafikdarstellung erleben könnt. Damit lassen sich nicht nur hervorragend Filme und Serien streamen, sondern auch Games zocken. Natürlich ist das iPad Mini 7 kein vollwertiger Handheld, aber trotzdem könnt ihr über den App Store einige Perlen kauf und Zocken. Auch einen DualSense Controller könnt ihr mit dem Tablet verbinden.

Kompaktes Gaming für die Hosentasche kriegt ihr nicht nur mit einem Handheld.

Lohnt sich das iPad Mini 7 als Alternative zu einem herkömmlichen E-Reader?

Ich weiß, dieser Satz ist mega abgedroschen, aber es kommt drauf an. Wenn ihr auf der Suche nach einem kompakten Tablet seid, dass ihr für mehr, als nur Lesen verwenden wollt, dann ist iPad Mini 7 eine hervorragende Wahl für euch. Denn gerade für seine geringe Größe bringt das Tablet alles Relevante in guter Qualität mit.

Für einen reinen E-Reader ist das iPad Mini 7 aber viel zu teuer. Einen guten E-Reader wie das Kindle Paperwhite bekommt ihr bereits für einen Bruchteil des Preises. Außerdem sind herkömmliche E-Reader besser geeignet, wenn ihr auch mal im Park oder am See lesen wollt, da das Tablet im Vergleich bei direkter Sonneneinstrahlung wesentlich schwerer zu erkennen ist.