87 auf Metacritic: Bestes Xbox-Exclusive 2023 kommt wohl schon bald auch für PS5 und PS4

Abgefahren und unbedingt spielenswert: Hi-Fi-Rush war ein echter Überraschungs-Hit im Jahr 2023.

Hi-Fi Rush überraschte im letzten Jahr gleich mehrfach. Denn der Action-Titel von den Tango Gameworks wurde zunächst einmal wie aus dem Nichts auf der Xbox and Bethesda Developer Direct angekündigt und war direkt danach verfügbar – ein Shadow Drop, wie er im Buche steht.

Und dieser Shadow Drop war dann auch noch richtig gut. Mit einem Schnitt von 87 Punkten ist Hi-Fi Rush auf Metacritic sogar das bestbewertete Xbox-Exclusive des Jahres 2023 und hat auch deswegen für viel Furore gesorgt.

Deutliche Hinweise auf Umsetzungen

Der Name "Exclusive" sagt es schon: Bislang war Hi-Fi Rush nur für die Xbox sowie den PC erhältlich. Doch das könnte sich in der nächsten Zeit ändern. Schon in den vergangenen Tagen wurde etwa Windows Central zugetragen, dass Microsoft damit experimentieren könnte, Titel aus dem eigenen Exklusivkatalog auch auf andere Systeme – also zum Beispiel PlayStation-Konsolen und Nintendo Switch – zu bringen.

Und diese Vermutung hat nun noch einmal zusätzliche Substanz bekommen. Denn offenbar hat das australische Department of Communications and the Arts bereits für eine PlayStation 4-Version von Hi-Fi Rush vor einiger Zeit eine Altersfreigabe vergeben. Dort werden zudem weitere Versionen genannt, etwa für die Nintendo Switch und Mobile.

Eine Bestätigung ist das natürlich noch nicht, denn eine offizielle Ankündigung einer Umsetzung des Spiels ist bislang noch nicht erfolgt. Altersfreigaben in anderen Ländern waren aber auch schon in der Vergangenheit mehrfach deutliche Indikatoren für derartige Umsetzungen.

Ein hervorragendes Action-Musikspiel

5:29 Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Devil May Cry und zeigt sich im 5 Minuten Gameplay-Trailer

Sollte Hi-Fi Rush tatsächlich für die PlayStation und die Switch angekündigt werden, können sich alle mit diesen Systemen auf ein hervorragendes Action-Spiel freuen.

Ihr übernehmt die Rolle von Chai, der in in einem Zukunfts-Setting versehentlich einen MP3-Player als Herz bekommt und deshalb von einer verbrecherischen Firma gejagt wird. Auf dem Weg durch die verschiedenen Areale muss sich Chai etlicher Gegner entledigen, das Kampfsystem erinnert dabei an Titel wie Bayonetta oder Devil May Cry.

Attacken erhöhen den Combo-Rang, die Besonderheit ist allerdings, dass die Angriffe stärker werden, wenn ihr sie passend zum Takt der Musik ausführt. Das führt zu einem sehr dynamischen und interessanten Spielfluss und zusammen mit dem tollen Soundtrack und dem markanten Grafikstil ist Hi-Fi Rush sicher einer der ungewöhnlichsten – aber eben auch besten – Spiele des letzten Jahres.

Würdet ihr euch über eine Ankündigung von Hi-Fi Rush für andere Plattformen freuen?