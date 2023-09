Jetzt wohl endgültig: The Elder Scrolls 6 erscheint laut Xbox-Leak nicht für PS5

So oder so ähnlich dürfte der eine oder andere PS5-Besitzer ohne Xbox und PC auf diese Meldung reagieren.

Nach Starfield kommt The Elder Scrolls 6 und da Bethesda mittlerweile zu Microsoft gehört, ereilt das Skyrim-Sequel wohl genau dasselbe Schicksal wie das SciFi-RPG: Es erscheint exklusiv für das Xbox-Ökosystem und damit nicht für die PS5 oder ihre Nachfolgerin. Aber komplett offiziell ist das noch nicht, bisher geht es lediglich aus einem Microsoft-Leak hervor (via: Axios).

Nein, The Elder Scrolls 6 kommt wohl auch nicht mehr für PS5 oder eine andere PlayStation

Darum geht's: Skyrim soll mit Elder Scrolls 6 einen Nachfolger bekommen, der auch schon angekündigt wurde. Wann genau das Spiel erscheint, steht noch lange nicht fest, es dürfte noch dauern. Aber durch die Zenimax- und damit Bethesda-Übernahme durch Microsoft gibt es natürlich Spekulationen um die Release-Plattformen.

Zu Elder Scrolls 6 existiert sogar schon dieser Teaser von vor mehreren Jahren:

0:36 The Elder Scrolls 6 - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit

Bisher hieß es seitens Microsoft offiziell immer noch, eine mögliche Xbox-Exklusivität solcher Titel wie Starfield oder eben TES 6 werde stets "von Fall zu Fall entschieden". Bei Starfield wissen wir mittlerweile alle, dass aus dieser Fall-Entscheidung ein Xbox-Exclusive geworden ist, das nicht für PS5 erscheint. Ob sich daran irgendwann nochmal etwas ändert, bleibt äußerst zweifelhaft.

So wohl auch bei Elder Scrolls 6: Laut einem Leak, der interne Microsoft-Antworten aus der FTC-Gerichtsverhandlung zeigen soll, erscheint The Elder Scrolls 6 nicht für die PlayStation-Konsolenfamilie. Da wir noch nicht wissen, wann der Titel überhaupt kommen soll, könnte das auch schon eine Nachfolgerin zur PS5 sein. Es wird also wohl wieder nur für PC und die Xbox Series S/X (oder deren Nachfolger) erscheinen.

Keine allzu große Überraschung: Obwohl die Hoffnung natürlich stets zuletzt stirbt, war eine entsprechende Planung seitens Microsoft abzusehen – auch wenn rund um die Übernahme immer wieder seitens Todd Howard und Co betont wurde, Microsoft "glaube nicht an Exklusivität". Vor allem jetzt, wo Starfield definitiv nicht für PS5 veröffentlicht wurde.

Aber Vorsicht! Hierbei handelt es sich zwar um eine äußerst seriöse und verlässliche Quelle, aber nichtsdestotrotz gibt es noch keine offizielle Ankündigung oder ähnliches. Ihr solltet diesen Leak also nach wie vor mit der gebotenen Vorsicht genießen. Außerdem können sich Dinge und Pläne natürlich auch immer noch ändern, wir wissen nicht, ob das wirklich noch aktuell ist.

Wann kommt The Elder Scrolls 6 denn jetzt? Obwohl das Skyrim-Sequel schon vor Jahren angekündigt wurde, dauert es noch eine ganze Weile, bis TES 6 erscheint. So viel ist zumindest sicher. In den jetzt geleakten Microsoft-Plänen ist davon die Rede, dass das Fantasy-RPG frühestens 2026, vielleicht aber auch erst später erscheinen kann. Wir müssen also wohl noch mindestens drei Jahre warten.

Was haltet ihr davon, dass The Elder Scrolls höchstwahrscheinlich Xbox-exklusiv wird? Wie seid ihr bei Starfield damit umgegangen?