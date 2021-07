Beyond Good & Evil 2 lebt! Ubisoft schickt Raumschiff als Lebenszeichen

Lange Zeit schon blieb es still um Ubisofts Action-Adventure Beyond Good & Evil 2. Das Mammutprojekt befindet sich schon seit vielen Jahren in der Entwicklung und Fans haben aufgrund der langen Funkstille schon vermutet, dass es schlecht um den AAAA-Titel stehen könnte. Doch der Publisher sendet nun ein Lebenszeichen des Spiels, das Fans erleichtert aufatmen lässt.

Beyond Good & Evil 2 ist nicht tot

Worum geht`s? Zum Welt-UFO-Tag, der ganz im Zeichen der unbekannten Flugobjekte steht, postete Ubisoft mit dem belgischen und niederländischen Twitter-Account jeweils ein Bild, dass das Raumschiff aus Beyond Good & Evil 2 über den Städten Gent und Amsterdam zeigen:

Daraus leiten viele Fans ab, dass der Titel noch lebt. Würde die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 bereits auf Eis liegen oder sich abzeichnen, dann würde Ubisoft nicht mit dem Raumschiff aus dem Spiel werben.

Zwar ist das kein offizielles Statement des Entwicklerstudios und der Tweet sagt auch nichts darüber aus, wie die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 voranschreitet, doch das Lebenszeichen stimmt uns erst einmal positiv, dass die Entwicklung weiter vorangeht.

Ubisoft gibt weitere Hinweise

Neben den UFO-Tweets stellte Ubisoft eine Stellenausschreibung online, die ebenfalls einen Hinweis auf die weiterhin intakte Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 ist. In dieser wird ein Community Developer für das Spiel sowie einen weiteren, bislang noch unangekündigten Titel gesucht.

Wann können wir mit Beyond Good & Evil 2 rechnen? Dazu hat Ubisoft leider keine weiteren Angaben gemacht. Es bleibt also unklar, wann wir wieder etwas vom Titel hören werden und welcher Releasezeitraum für das Spiel angepeilt ist.

Somit dürfen wir gespannt sein, wann der eingestellte Community Developer zum Einsatz kommt und wir wieder Neues von Jade, Pey'j und Co. hören werden. Bis dahin könnt ihr hier nachlesen, was wir bislang zu Beyond Good & Evil 2 wissen:

Darum geht es in Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 wird ein Prequel zum Action-Adventure Beyond Good & Evil aus dem Jahr 2003. Das Spiel soll eine Shared-World/MMO-Erfahrung werden und in einer großen Galaxie spielen, in der die Spieler*innen in die Rolle von Space-Piraten schlüpfen.

Wir können also auch Raumschiffe fliegen, bekommen sogar ein Mutterschiff, dessen Crew wir rekrutieren. Obwohl das Spiel wie erwähnt zeitlich vor dem ersten Teil angelegt ist, tauchen Charaktere wie Jade und Pey'j erneut auf.

Freut ihr euch immer noch auf das Prequel? Oder ist der Hype bei euch längst vorbei?