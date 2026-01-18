Bildschönes Fantasy-RPG: Switch-Spiel mit 85 Punkten im Test ist jetzt günstig!

Wer in ein großes, komplexes Fantasy-Rollenspiel abtauchen will, kann mit diesem Switch-Spiel ein Schnäppchen machen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Rollenspiel für Nintendo Switch, das schon allein durch seinen schicken Retro-Look auffällt, aber auch spielerisch eine Menge zu bieten hat, günstig abstauben. Das Fantasy-Abenteuer, das im Nintendo eShop noch immer 59,99€ kostet, bekommt ihr dort jetzt schon für 19,97€. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr gerade übrigens auch noch ein paar weitere Switch-Rollenspiele zu einem günstigen Preis abstauben. Hier eine Auswahl:

Schicker Look, acht Helden & 100 Spielstunden: Das ist das Fantasy-Rollenspiel für Switch

9:31 Octopath Traveler - Testvideo zum Rollenspiel-Highlight für Switch

Autoplay

Es geht hier um Octopath Traveler, das schon auf den ersten Blick durch seinen besonderen Grafikstil fasziniert, welcher Retro-Charme mit moderner Technik verknüpft. Das Rollenspiel setzt auf einen Pixelstil mit niedlichen Charakteren im Stil früher JRPG-Klassiker, findet aber trotzdem in einer detaillierten 3D-Welt statt, die mit aufwendigen Licht- und Schatteneffekten für Atmosphäre sorgt.

Das ist aber nicht die einzige Besonderheit an Octopath Traveler. Sehr speziell ist auch die Story, die euch nicht nur eine, sondern gleich acht verschiedene Heldengeschichten erleben lässt. Jede dieser Geschichten ist wiederum in acht Kapitel aufgeteilt, und ihr könnt nach jedem Kapitel den Charakter wechseln. Auf diese Weise nehmt ihr die komplexe Hauptgeschichte rund um politische Intrigen aus verschiedenen Blickwinkeln wahr.

Octopath Traveler setzt auf einen Retro-Pixelstil und wirkt trotzdem detailliert und modern.

Spielerisch bekommt ihr im Kern ein traditionelles Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, jedoch auch mit eigenen Ideen und taktischem Tiefgang. Dafür sorgt unter anderem der Boost-Modus, der es euch ermöglicht, die Verteidigung eurer Gegner zu durchbrechen, oder der Umstand, dass Feinde keinen Lebensbalken haben, weshalb ihr selbst abschätzen müsst, wie gut eure Chancen stehen, einen Gegner mit der nächsten Attacke zu erledigen.

Für die nicht mal 20€, die ihr aktuell bezahlt, bekommt ihr außerdem eine Menge Umfang geboten. Ihr solltet für das Fantasy-Epos mit rund 80 Stunden Spielzeit rechnen. Wenn ihr alles erkunden wollt, können es sogar mehr als 100 Spielstunden sein. Wer Lust darauf hat, mal wieder so richtig tief in ein klassisches Rollenspiel abzutauchen, wird mit Octopath Traveler also gut bedient.