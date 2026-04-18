Bildschönes neues PS5-Spiel erscheint schon nächste Woche: Die kreativste Postapokalypse seit Langem!

Nicht nur die postapokalyptische Welt dieses neuen PS5-Spiels ist kreativ, auch das Gameplay bietet einen ungewöhnlichen Kniff.

Alle Fans von Kevin Costners Waterworld (ja, die gibt es!) dürfen sich freuen: Schon nächste Woche, genauer gesagt am 22. April, erscheint ein bildhübsches PS5-Spiel, das euch in eine vom Wasser bedeckte Spielwelt schickt. Wenn ihr die physische Version noch pünktlich zum Release-Termin geliefert haben wollt, könnt ihr sie euch jetzt noch schnell unter anderem bei MediaMarkt oder hier bei Amazon vorbestellen:

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, aber ihr richtig Lust auf Endzeit habt, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens ein paar andere postapokalyptische PS5-Spiele im Angebot abstauben:

Strahlend blaue Postapokalypse: Das bietet das schicke neue PS5-Spiel!

Die Spielwelt von Tides of Tomorrow ist nicht einfach nur hübsch, sondern bietet ein einzigartiges Artdesign.

Es geht hier um Tides of Tomorrow, das euch mit eurem Boot eine zwar farbenfrohe und bildhübsche, aber vom Untergang bedrohte und fast vollständig von Wasser und Plastikmüll bedeckte Welt erkunden lässt. Eine tödliche Krankheit namens Plastemia droht, die letzten Überlebenden dieser Welt auszulöschen, und es gibt verschiedene Fraktionen von Plünderern über Recycler bis hin zu geheimnisvollen Mystikern, die auf die Katastrophe ganz unterschiedlich reagieren.

Neben dem Szenario bietet Tides of Tomorrow eine weitere große Besonderheit: Zwar handelt es sich im Kern um ein Singleplayer-Spiel, allerdings folgt ihr bei eurem Spieldurchgang stets den Spuren eines anderen Spielers. Das bedeutet: Einerseits könnt ihr von all den Verbesserungen profitieren, die euer Vorgänger in der Welt vorgenommen hat, andererseits müsst ihr aber auch damit leben, wenn dieser etwa eine Brücke zerstört oder einen wichtigen NPC verärgert hat.

In Tides of Tomorrow bekommt ihr es mit verschiedenen Fraktionen und zwielichtigen NPCs zu tun.

Umgekehrt prägen eure Entscheidungen auch den Spieldurchgang eures Nachfolgers, weshalb ihr es in der Hand habt, dessen Abenteuer möglichst schwer oder angenehm zu gestalten. Selbst wenn ihr euch darüber keine Gedanken macht, sind die Entscheidungen, mit denen ihr den Verlauf der Geschichte beeinflusst, ein zentrales Spielelement, ähnlich wie im vom selben Studio stammenden Road 96 oder wie in Telltale-Adventures und Spielen wie Until Dawn oder Life is Strange.

Tides of Tomorrow hat aber mehr Gameplay zu bieten, als man es von solchen Adventures gewohnt ist. Ihr fahrt mit eurem Boot durch die Welt, habt viel Freiraum zur Erkundung und sammelt wie in einem Survival-Spiel Ressourcen, um eure Überlebenschancen zu verbessern. Um ein Actionspiel handelt es sich jedoch nicht, auch wenn ihr stellenweise durchaus die Möglichkeit habt, auf Gewalt zu setzen, aber eben im Rahmen der Story-Entscheidungen.