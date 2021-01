Für Schlagzeilen sorgte THQ Nordics Open-World-Titel Biomutant, da er in der Vergangenheit von zahlreichen Verschiebungen geplagt wurde. Zunächst war der Titel für 2018 geplant, bis er kurzerhand ins Jahr 2019 verschoben wurde. Doch bis heute gibt es keine Lebenszeichen zu einem Erscheinungsdatum zu Biomutant. Wie gesagt: bis heute.

Erscheinungstermin noch in diesem Quartal?

Schneller als gedacht: In einem Interview mit GamesIndustry.biz enthüllte der Geschäftsführer von THQ Nordic, Klemens Kreuzer, das mögliche Erscheinungsdatum von Biomutant. Demnach soll der Titel im ersten Quartal von 2021 erscheinen. Das würde bedeuten, dass der Titel innerhalb der nächsten Monate, also noch vor dem 1. April erscheinen wird.

Für Kreuzer ist der Release von Biomutant ein "Release von großer Wichtigkeit" für das Unternehmen und wohl einer der größten Titel, die wir 2021 von THQ Nordic erwarten dürfen. Vielleicht können wir dementsprechend in den nächsten Wochen eine große Ankündigung zu Biomutant erwarten, in dem THQ Nordic das Erscheinungsdatum offiziell macht. Falls es soweit ist, erfahrt ihr es hier bei GamePro.

Ein Waschbär auf Abwegen

Charakter-Editor: Lange Nase, kurze Ohren, all dass kann im besonderen Charakter-Editor von Biomutant eure Stats beeinflussen! Verpasst ihr eurer Figur beispielsweise einen großen Kopf, so steigen seine Intelligenzwerte an. Außerdem könnt ihr Details wie das Geschlecht und die Fellfarbe eures Charakters anpassen.

Eigene Waffen erstellen: Das Open-World-Abenteuer mit postapokalyptische Kung-Fu-Flair spielt in einer von anthropomorphen Tieren bevölkerten Welt. Ein besonderes Feature des Titels ist das verrückte Waffensystem. Die Waffen werden nicht vom Spiel vorgegeben, sondern können von uns selbst erstellt werden. So können wir beispielsweise mit einer Zahnbürste bewaffnet ins Kampfgeschehen einsteigen. Durch die Variation an Items, die sich zu einer Waffe verbinden lassen, entstehen unterschiedliche Stats der Waffe.

Der untere Gameplay-Trailer verschafft euch einen guten Einblick zu Biomutant:

Spielzeit: Die Spielzeit mit der knuddeligen Kung-Fu-Waschbär-Panda-Katze soll mindestens zehn Stunden betragen. Durch das Ying- und Yang-Moralsystem können unterschiedlich gute bzw. böse Epiloge erreicht werden. Wer also alle Enden sehen möchte, für den wird sich die Spielzeit nochmal erhöhen.

Das letzte Lebenszeichen von Biomutant findet ihr hier:

Würdet ihr euch über die zeitnahe Enthüllung des Erscheinungsdatums freuen?