Seit dem Release von BioShock Infinite 2013 ist es ruhig geworden um das Shooter-Franchise von Irrational Games. Das Studio selbst wurde kurze Zeit später aufgelöst und 2016 wurde lediglich BioShock: The Collection veröffentlicht, die alle drei Teile der Reihe vereint.

Diese Stille wurde nun allerdings gebrochen, denn wie Kotaku in einem großen Report berichtet, arbeitet aktuell ein geheimes Studio an einem noch unangekündigten BioShock-Titel.

In dem Bericht geht es hauptsächlich um Mafia 3 und Entwickler Hanger 13, allerdings auch um das geheime Studio nebenan, das sich einem Projekt mit dem Codenamen Parkside widmen soll. Dabei handelt es sich angeblich um den nächsten Teil der BioShock-Reihe.

Die Entwicklung daran sei so geheim, dass nicht nur ein sehr kleines Team an dem unangekündigten Spiel arbeiten würde, es weigerte sich zudem laut dem Report, mit irgendwem (inklusive der Nachbarn Hangar 13) über ihre Arbeit zu reden. Jason Schreier von Kotaku schreibt:

"Nebenan arbeitete eine kleine Gruppe an einem Projekt mit dem Codenamen Parksides und rekrutierte still und leise Entwickler überall aus der Branche für ein Spiel, das so geheim ist, dass sie nicht einmal den Kollegen von Hangar 13 davon erzählten. Allerdings wurde bekannt, dass es sich dabei in der Tat um einen neuen Teil einer der interessantesten Shooter-Franchises des letzten Jahrzehnts handelte: BioShock."