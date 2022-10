7 schaurige Horrorspiele in PS Plus Premium: Das sind unsere Empfehlungen zu Halloween

Nur noch dieses und nächstes Wochenende, dann ist es so weit: Halloween klopft an die Tür und falls ihr in den freien Stunden schon mal in Stimmung kommen wollt, haben wir sieben gute Tipps für euch, die alle in PS Plus Premium stecken. Unheimliches, Groteskes, Action - Wir haben eine düster-bunte Liste für euch zusammengestellt, die ihr gut bei Kerzenlicht genießen könnt. Manche Spiele bekommt ihr auch schon mit Extra und ein Titel ist auch in der PS Plus Collection verfügbar.

Ihr habt kein PS Plus Premium-Abo? Für den Fall, dass ihr euch trotzdem von unserer Auswahl inspirieren lassen wollt, nennen wir neben den Plattformen, die der Service abdeckt, auch noch Alternativen.

BioShock: The Collection

Abo-Modell: Premium

Premium Plattform im Abo: PS4

PS4 Alternative Plattformen: PC, Xbox One, Switch

In der BioShock-Collection stecken gleich alle drei Teile der großartigen Reihe. In dieser Liste wollen wir euch besonders die ersten beiden Ableger ans Horrorherz legen, da diese euch in die herrlich schaurige Unterwasserstadt Rapture entführen. Die unheimliche Stimmung im alternativen 60er-Jahre-Setting, das auch viele Elemente aus dem 30er Art-Déco übernimmt, passt wunderbar zu Halloween.

Rapture ist eine gehörig gescheiterte Utopie: In den düsteren Korridoren begegnen wir wahnsinnig gewordenen Splicern, den Little Sisters, kleine Mädchen, die eine wertvolle Substanz aus Leichen bergen und ihren Beschützern, den schwer bewaffnenten und gerüsteten Big Daddys.

Doch nicht nur das Setting versüßt euch die Gruselsaison, die Shooter sind auch spielerisch absolut empfehlenswert und bieten spannende sowie sehr komplexe Storys. Seid ihr bisher noch gar nicht in die Reihe abgetaucht, so ist dieses Bundle absolute Pflicht; aber auch falls ihr die Spiele auf PS3 und Xbox 360 gezockt habt, ist die Remastered-Trilogie die beste Möglichkeit, sie erneut zu erleben.

Little Nightmares

Abo-Modell: Extra, Premium

Extra, Premium Plattform im Abo: PS4

PS4 Alternative Plattformen: PC, Xbox One, Switch

Little Nightmares ist ein kleiner Horrorhappen für zwischendurch, optisch aber trotzdem ein richtig großes Highlight. Ihr steuert das (sehr) kleine Mädchen Six, das sich unter einer Kaputze versteckt, durch Level, die dank der Kameraperspektive und ihrem Artstyle ein bisschen wie ein groteskes Puppenhaus wirken.

Dabei werden jede Menge kindlich-niedliche Motive bizarr verzerrt. Genau das macht den besonderen Reiz des Titels aus, der nicht allzu große spielerische Tiefe besitzt. Ihr absolviert ein paar Rätsel sowie Sprungpassagen und müsst ein paar fiesen Gestalten entkommen. Verteidigen könnt ihr euch in Teil eins noch nicht. Da die Story betont kryptisch bleibt, solltet ihr gerne selbst interpretieren oder euch einfach nur am schön unheimlichen Stil erfreuen.

Resident Evil 7

Abo-Modell: PS Plus Essential (Collection), Extra, Premium

PS Plus Essential (Collection), Extra, Premium Plattform im Abo: PS4

PS4 Alternative Plattformen: PS5, Xbox Series X/S,PC, Xbox One, Switch

Die Resident Evil-Reihe ist natürlich im Horror-Genre das genaue Gegenteil von einem Geheimtipp. Pünktlich vor Halloween wollen wir euch aber trotzdem daran erinnern, dass der gruseligste Teil der Reihe, Resident Evil 7, in der PS Plus Collection steckt. Das heißt, ihr könnt euch sogar schon mit Essential kostenlos ins Baker-Haus begeben. Enthalten ist nur die PS4-Version, aber auch diese sollte reichen, um euch den ein oder anderen Schauder über den Rücken zu jagen.

Ihr schlüpft zum ersten Mal in die Rolle von Protagonist Ethan, der auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau Mia auf einem ziemlich unheimlichen verfallenen Anwesen in einem sumpfigen Waldgebiet landet. Dort wird es schnell richtig hässlich und blutig, wenn er der ansässigen Familie begegnet. Spielerisch setzt Resi 7 zwar auf die gewohnte Kombination aus Survivalhorror und Rätseln, aber ihr steuert Ethan in der Egoperspektive.

Until Dawn

Abo-Modell: Extra, Premium

Extra, Premium Plattform im Abo: PS4

Falls ihr bereits andere Titel von Entwicklerteam Supermassive gezockt habt oder auch, falls ihr vielleicht nur einen einzigen spielen wollt, empfehlen wir euch Until Dawn. Dabei handelt es sich um den ersten, aber unserer Meinung nach auch besten, interaktiven Horrorfilm des Studios. Wie auch bei The Quarry und der Dark Pictures Anthology erkundet ihr die Settings und entscheidet mit Dialogoptionen, den Richtungen, die ihr einschlagt, sowie QuickTime-Events über das Schicksal der Hauptfiguren.

Alle Charaktere können das Wochenende in einem verschneiten Berg-Chalet überleben oder vorher das Zeitliche segnen. Die größtenteils ziemlich unsympathischen Teens kommen eigentlich zusammen, um einem verstorbenen Geschwisterpaar zu gedenken, aber der Ausflug entwickelt sich zu einem echten Horrortrip

Monster, eine alte Mine, ein dunkler Wald, ein verlassenes Sanatorium - Until Dawn bediente jede Menge Klischees, inszeniert sie aber äußerst wirkungsvoll und baut mehr Spannung und Grusel auf als die neueren Supermassive-Spiele. Falls ihr den Titel schon mal gezockt hat, kann sich auch ein neuer Durchgang lohnen, weil es so viele alternative Pfade (und fiese Todesszenen) gibt.

Observer: System Redux

Abo-Modell: Extra, Premium

Extra, Premium Plattform im Abo: PS5

PS5 Alternative Plattformen: PC, Xbox Series X/S

Grusel in einem Cyberpunk-Setting gefällig? Observer: System Redux nimmt euch mit in eine beklemmende Zukunftswelt, voller hochentwickelter, aber heruntergerockter Technik. Das Spiel mischt Horrorelemente mit Detektivarbeit. Ihr schlüpft in die Rolle des Neuraldetektivs Daniel Lazarski, der sich unter anderem in die - meist verzerrten und kaputten - Erinnerungen von Toten hacken kann.

Mit dem ambivalenten Hauptcharakter durchforstet ihr Schummerlichtgänge und verwahrloste Wohnungen in einem abgeriegelten Apartmentkomplex für die Unterschicht. Gescheiterte Existenzen, eine kopflose Leiche als Ausgangspunkt: Observer baut eine konstante Bedrohung auf, bringt aber auch eine gewisse Melancholie mit. Bei System Redux handelt es sich um die optimierte Current Gen-Version des Spiels, die außerdem kleine zusätzliche Nebenaufgaben mitbringt.

Mehr über Observer erfahrt ihr in diesem Artikel:

8 1 Mehr zum Thema Observer mixt Horror und Cyberpunk und das passt perfekt

Zombie Army 4: Dead War

Abo-Modell: Extra, Premium

Extra, Premium Plattform im Abo: PS4

PS4 Alternative Plattformen: PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Ihr fragt euch schon die ganze Zeit, wo in dieser Liste die Action bleibt? Dann ist Zombie Army 4 womöglich genau der richtige Titel für euch. Gruselig ist dieses Spiel zwar nicht, aber der Untoten-Shooter passt natürlich trotzdem richtig gut zu Halloween.

Zombie Army 4 punktet vor allem mit der gorigen Atmosphäre und dem Gameplay, denn das bietet einfach kurzweiligen und unkomplizierten Baller-Spaß. Den könnt ihr übrigens besonders gut im Koop genießen. Der Titel ist also auch eine Empfehlung für alle, die sich gemeinsam mit Freund*innen auf die Gruselsaison einstimmen wollen. Von der Story solltet ihr dagegen nicht allzu viel erwarten, abgesehen von ein paar flotten Sprüchen. Für diese Art von Spiel reicht das unserer Meinung nach aber auch.

The Medium

Abo-Modell: Extra, Premium

Extra, Premium Plattform im Abo: PS5

PS5 Alternative Plattformen: PC, Xbox Series X/S

Mit The Medium bewegen wir uns wieder in eine ruhigere Horror-Ecke mit starkem Story-Fokus. Ihr spielt in diesem Titel das Medium Marianne. Sie kann nicht nur mit Toten sprechen, sondern auch in deren unheimliche Welt reisen. Der Clou an diesem Spiel ist nämlich die "Dual Reality". Ihr springt zwischen zwei Realitäten hin und her, um im Spiel voranzukommen und Rätsel zu lösen. Dabei benutzt ihr auch Spezialkräfte oder müsst Monstern entkommen. Die zwei Welten werden euch gleichzeitig im Splitscreen angezeigt und die feste Kameraperspektive sorgt für einen gewissen Retro-Touch.

Die Story führt euch in ein verlassenes Hotel in Polen, Ende der 90er. Marianne, die gerade um ihren Ziehvater trauert, wird durch einen mysteriösen Anruf in das Gebäude gelockt. Der Mann am Telefon verspricht ihr Antworten auf Fragen, die Marianne schon lange plagen. Vor allem möchte sie wissen, was es mit einem wiederkehrenden Traum auf sich hat, in dem sie sieht, wie ein Mädchen erschossen wird.

Aber Vorsicht: The Medium erzählt eine ernste und melancholische Geschichte, die sich unter anderem mit dem Thema Tod beschäftigt und auch Elemente enthält, die verstörend sein können, wie Vergewaltigung.

Nun wollen wir aber natürlich auch von euch wissen: Habt ihr ein gutes Spiel in der Liste gefunden? Oder habt ihr vielleicht noch weitere Empfehlungen zu Halloween, die in PS Plus Premium stecken?