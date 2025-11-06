Der Black Friday rückt näher – Welche Soundbars ihr im Blick behalten solltet und welche schon jetzt günstiger sind

Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit, euren TV-Sound zu verbessern.

Der November ist der Monat der Schnäppchen. Denn mit dem Black Friday und dem Singles Day finden gleich zwei der größten Angebots-Events der ganzen Welt statt. Damit ihr in der Flut der Angebote den Durchblick behaltet, zeigen wir euch hier, welche Soundbars vermutlich reduziert sein werden und welche sich jetzt schon lohnen.

Die besten Soundbars auf Amazon, die schon reduziert sind, oder reduziert werden könnten

Es einige Soundbar-Kandidaten, die am Black Friday eigentlich so gut wie immer reduziert sind. Wenn ihr also schon länger auf eine davon schielt, kann es sich lohnen, noch etwas zu warten, um den bestmöglichen Preis zu bezahlen.

Es gibt zwei Soundbars, die in diesem Zusammenhang oft auf meiner Liste stehen, weil sie nicht nur absolute Premium-Produkte sind, sondern auch schon in der Vergangenheit bei ähnlichen Aktionen, wie etwa dem Prime Day, reduziert waren.

Die Bose Smart Ultra Soundbar könnte am Black Friday massiv reduziert sein.

Die erste ist die Bose Smart Ultra Soundbar. Bose ist eine feste Größe in der Soundlandschaft und ihre teuerste Soundbar überzeugt nicht nur durch einen extrem schicken Look, sondern auch mit einem Sound der Extraklasse, der euch selbst ohne externen Subwoofer durch Mark und Bein gehen wird. Natürlich unterstützt die Soundbar Dolby Atmos und punktet darüber hinaus mit einigen smarten KI-Features, um die Soundqualität weiter zu steigern.

Die andere erwähnenswerte Soundbar ist die Sonos Arc Ultra. Die besitzt noch mehr integrierte Lautsprecher und ist noch etwas schlanker als die Bose Smart Ultra. Außerdem verfügt die Soundbar über das beliebte Sonos Multiroom-Feature, mit dem ihr eure Lautsprecher in jedem Raum miteinander verbinden könnt, um so dasselbe, oder in jedem Raum etwas Unterschiedliches laufen zu lassen.

Die Sonos Arc Ultra ist sowas wie der heilige Soundbar-Gral, und hoffentlich bald günstiger.

Beide Soundbars gehören zum hochpreisigen Segment, weshalb sich das Warten auf ein Angebot besonders auszahlen könnte. Aber es gibt auch schon jetzt zahlreiche Soundbars auf Amazon, die günstiger sind. Wer also nicht mehr warten will, der sollte sich diese Modelle genauer anschauen:

Teufel legt mächtig vor: Der deutsche Hersteller lockt mit starken Angeboten

Nicht nur bei Amazon könnt ihr schon jetzt starke Rabatte finden: Der deutsche Hersteller Teufel hat den gesamten November zum Black Friday-Zeitraum erklärt und hat extrem viele seiner Produkte im Preis gesenkt, darunter auch viele Soundbars, zum Beispiel ihr absolutes Premium-Produkt, die CINEBAR LUX.

Sound aus Deutschland kann dank Black Friday auch richtig günstig sein.

Es kommt zwar kein Dolby Atmos zum Einsatz, aber dank der von Teufel eigens entwickelten Dynamore-Technologie, die auf seitliche, und nach oben zielende Speaker setzt, erlebt ihr trotzdem allerfeinsten Surround-Sound in eurem Heimkino. Auch einen externen Subwoofer braucht ihr nicht, denn die CINEBAR LUX ist bereits mit vier Bassmembranen ausgestattet, die ordentlich Rumms mitbringen. Diese Soundbar ist also für alle was, die schlichtweg keinen Platz für einen externen Subwoofer haben, aber trotzdem richtig guten Sound genießen wollen.

Hier sind noch weitere Teufel-Soundbars, die ihr gerade günstiger abstauben könnt:

Auch bei MediaMarkt gibt es bereits gute Angebote

Auch MediaMarkt legt bereits fleißig Angebote vor: Die erste Welle der Black Friday-Angebote, die Black Deals, laufen bis zum 13.11. Darunter sind auch einige heiße Soundbar-Deals. Der für mich spannendste dabei ist die LG DS40T, denn die könnt ihr gerade mit extrem starken 66% Rabatt bekommen. Das ist für eine Soundbar mit externem Subwoofer sagenhaft günstig.

Weiter oben habe ich ja bereits über die Bose Smart Ultra Soundbar gesprochen, bei MediaMarkt gibt es schon jetzt den kleinen Bruder, die Bose Smart Soundbar sehr günstig zu haben. Tatsächlich ist sie nirgendwo sonst online gerade so günstig als bei MediaMarkt und Saturn.

Bose kann in jeder Preisklasse mit richtig gutem Sound überzeugen.

Sie verfügt zwar über weniger verbaute Sound-Kanäle, aber ist Dolby Atmos und Bose True Space mit allem ausgestattet, um euch die Abende vor dem Fernseher wesentlich interessanter zu gestalten. Wer lieber gleich ein ganzes 5.1 Soundsystem kaufen will, der wird hier ebenfalls fündig: